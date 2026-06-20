Mowa o Trinity Rodman. To amerykańska piłkarka, która na co dzień gra jako napastniczka w klubie Washington Spirit oraz w reprezentacji USA. Z kadrą w 2024 roku sięgnęła po złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do tej pory w reprezentacji narodowej rozegrała 46 meczów i strzeliła w nich dziesięć goli.

W swoim kraju jest uznawana za jedną z największych gwiazd kobiecego futbolu. Od początku swojej profesjonalnej kariery w 2021 roku Trinity gra w zespole Washington Spirit. W styczniu tego roku podpisała nowy, rekordowy kontrakt. Dzięki temu zarabia ponad 2 miliony dolarów rocznie. To uczyniło ją najlepiej opłacaną piłkarką na świecie. Umowa na ten moment ma obowiązywać przez trzy lata.

Kim jest Trinity Rodman?

Jak podaje portal parade.com, majątek Trinity Rodman w 2026 roku szacuje się na kwotę od 2 do 2,6 miliona dolarów. 24-latka jest córką legendy koszykówki NBA, Dennisa Rodmana. Jej matka to Michelle Moyer.

W piątkowy wieczór polskiego czasu Trinity Rodman zawitała na meczu Stanów Zjednoczonych z Australią. Piłkarka wniosła futbolówkę na boisko, przez moment kamery śledziły tylko ją.

"Dodała blasku jednemu z najbardziej oczekiwanych meczów fazy grupowej turnieju. Zwycięstwo USA nad Australią mogło trafić na pierwsze strony gazet, ale Trinity Rodman skradła show" - relacjonowały amerykańskie media. Gospodarze wygrali 2:0.

Trinity nosi legendarne nazwisko, jednak sama zapracowała na własną sławę. Jest znana ze swojego unikatowego stylu. Często zmienia fryzury, kolor włosów, podobnie jak niegdyś jej ojciec. W mediach społecznościowych śledzą ją setki tysięcy fanów.

Partnerem życiowym Trinity Rodman jest amerykański tenisista Ben Shelton, piąty obecnie zawodnik rankingu ATP. 24-latkę często można zobaczyć na światowych kortach, kiedy wspiera ukochanego w ważnych turniejach.

Trinity Rodman najlepiej opłacaną piłkarką na świecie RIC TAPIA AFP

Trinity Rodman Tim Nwachukwu/Getty Images AFP





Burza po meczu Polek! Kontrowersyjna akcja przesadziła wynik meczu [WIDEO] Polsat Sport