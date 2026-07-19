Łzy w oczach Deschampsa, wielkie pożegnanie. "Nie ma nic piękniejszego"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Francji zakończyła swój udział w mistrzostwach świata 2026 porażką z Anglią w meczu o III miejsce - porażką w wymiarze... 4:6, choć po pierwszej połowie "Trzy Lwy" wygrywały już 4:0. To szalone starcie było jednocześnie ostatnim aktem pracy Didiera Deschampsa w kadrze "Les Bleus" - 57-latek po końcowym gwizdku nie krył wielkiego wzruszenia...

Didier Deschamps na boisku po ostatnim meczu jako selekcjoner Francji, obok piłkarz z numerem 10.
Didier Deschamps żegna się z pracą w reprezentacji Francji po udziale w mundialu 2026CHANDAN KHANNAAFP

Takiego rozstrzygnięcia w meczu o III miejsce na mistrzostwach świata 2026 z pewnością mało kto się spodziewał - w potyczce Francji i Anglii padł bowiem wręcz hokejowy wynik, a całe starcie "Synowie Albionu" wygrali ostatecznie 6:4, choć po pierwszej części rywalizacji... prowadzili 4:0.

Widowisko to było jednocześnie ostatnim spotkaniem Didiera Deschampsa w roli selekcjonera "Les Bleus". Po końcowym gwizdku udzielił on wywiadu telewizji M6, a fragmenty jego wypowiedzi zacytowało "L'Equipe". Timothee Thomas-Collignon, autor tekstu, podkreślił, że w oczach szkoleniowca zaszkliły się łzy...

"Najpierw wstyd, potem bunt". Francuzi mocno po starciu z Anglikami o III miejsce

Mundial 2026: Deschamps żegna się z kadrą Francji. "Chciałem utrzymać drużynę na szczycie"

"Oczywiście, to porażka. Mieliśmy fatalną pierwszą połowę. W odpowiedzi potem zagraliśmy dobrze" - stwierdził trener podkreślając, że jego podopieczni mieli w pewnej chwili dwie okazje na wyrównanie stanu gry do poziomu 4:4. "Niestety, to moja wina. W pierwszej połowie nie zrobiłem tego, co trzeba" - orzekł 57-latek.

Koniec końców Deschamps pochwalił też jakość drużyny. "Mamy grupę z prawdziwymi piłkarskimi talentami, młodymi zawodnikami, którzy będą piąć się w górę. Mamy zasoby, aby osiągnąć bardzo dobre wyniki" - wskazał.

"To było wspaniałe doświadczenie na poziomie osobistym. Te ostatnie kilka tygodni z nimi były piękne. Chcieliśmy wywołać emocje. To mistrzostwa świata, nie ma nic lepszego. Słyszę wiele podziękowań i ja też dziękuję wielu osobom" - mówił Deschamps, chwaląc przede wszystkim swój sztab.

Chciałem utrzymać reprezentację Francji na szczycie. Nie ma nic piękniejszego. Nosiłem tę koszulkę [reprezentacji Francji] przez 25 lat, jest wspaniała
skwitował szkoleniowiec, odnosząc się również do lat spędzonych w "Les Bleus" jako piłkarz.

Wiele wskazuje na to, że następcą Deschampsa w roli sternika "Trójkolorowych" będzie Zinedine Zidane. Przed "Zizou" naprawdę niełatwe zadanie - doskoczenie do poziomu swego poprzednika pod względem zdobytych trofeów będzie z pewnością skomplikowane...

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Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEOCECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFPAFP

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