"Lewandowski? My dopiero uczymy się piłki". Jak mundial zmienia Amerykanów

Korespondencja z USA

Koszulki reprezentacji USA pojawiają się na lotniskach, w restauracjach, w metrze i na ulicach. Nie są jeszcze tak wszechobecne jak barwy drużyn z NBA czy NFL, ale nie trzeba ich już specjalnie szukać. Ludzie zaczynają umawiać się na wspólne oglądanie. Rozmawiają o swojej kadrze w metrze. Wiedzą, kiedy gra ich reprezentacja. Nie, Ameryka nie nauczyła się przez kilkanaście dni soccera. Ale ewidentnie pokochała udział swojej kadry na tych mistrzostwwach.

Lewandowski? Kto to?

Niedawno przeprowadzaliśmy pod stadionem prostą sondę. Pokazując zdjęcia dwójki piłkarzy, pytaliśmy "który lepszy": Erling Haaland czy Robert Lewandowski w najlepszym okresie kariery? Wśród zapytanych Amerykanów znaleźliśmy tylko jednego, który w ogóle rozpoznał Lewandowskiego. Inny skojarzył nazwisko. - To jest Lewandowski? Naprawdę? Nazwisko znam, ale nie miałem pojęcia, jak wygląda.

Reszta patrzyła na zdjęcia, próbowała zgadywać albo wybierała Haalanda, ponieważ jego twarz częściej pojawia się obecnie w reklamach i mediach społecznościowych. Jeden z najwybitniejszych napastników XXI wieku, przez lata gwiazda Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski, dla przeciętnego przechodnia w USA wciąż może być całkowicie anonimowy. - Będę z tobą szczery: my się dopiero uczymy piłki. Nie mamy o niej pojęcia - wypalił jeden z kibiców. Rolkę z tym nagraniem znajdziecie w mediach społecznościowych Interia Sport - na Instagramie, Facebooku i TikToku.

Ten eksperyment pozwala wyciągnąć jeden podstawowy wniosek na temat różnic pomiędzy kibicem z Europy, a tym z USA. Pierwszy często najpierw poznaje piłkę, a później wybiera drużynę. Drugi robi odwrotnie: najpierw wybiera swoją drużynę, a dopiero wtedy zaczyna poznawać dyscyplinę.

Lewandowski czy Haaland? Kibice wybrali, zaskakujący werdykt. WIDEO Przemysław Langier INTERIA.PL

Najpierw flaga, później spalony

Reprezentacja USA dała miejscowym kibicom coś, czego na początku turnieju wyraźnie brakowało - prosty powód, aby się zaangażować. Wystarczyła flaga, hymn, przeciwnik po drugiej stronie boiska i wyjście z grupy z pierwszego miejsca.

To mechanizm, który Amerykanie znają doskonale. Ich kultura sportowa jest zbudowana na przynależności. Piłka nożna nie musiała więc nauczyć Amerykanów kibicowania. Musiała jedynie dać im drużynę, z którą będą chcieli się utożsamić. To główny powód zmiany nastawienia tego społeczeństwa do trwającego mundialu. Na początku Amerykanie byli gospodarzami, ale teraz czuć, że są także uczestnikiem.

Rekordy przed telewizorami

Zmiana nie jest widoczna wyłącznie na ulicach. Mecze reprezentacji USA należały do najchętniej oglądanych spotkań mundialu w historii anglojęzycznej telewizji w tym kraju. Spotkanie z Paragwajem zgromadziło około 18 mln widzów. Mecz z Australią ponad 16 mln. Nawet kończące fazę grupową starcie z Turcją, rozpoczynające się późno i niemające już wpływu na awans Amerykanów, przyciągnęło blisko 16 mln. Ten mecz nie wymagał narodowej mobilizacji, a Amerykanie i tak zasiedli przed telewizorami. Wątpliwe, że nastąpi efekt kuli śniegowej, a soccer w kraju wskoczy do najchętniej oglądanej trójki sportów. Chyba, że USA skończą ze złotym medalem.

Do NFL droga jest bardzo daleka

Futbol amerykański, baseball i koszykówka są w Stanach Zjednoczonych czymś znacznie więcej niż popularnymi dyscyplinami. Są częścią rodzinnej i lokalnej kultury. NFL od ponad pół wieku pozostaje najpopularniejszą ligą w kraju. Baseball jest połączony z amerykańską historią i nostalgią - poza tym trwające po trzy godziny mecze - często przerywane - dają przestrzeń pod spotkanie znajomych. Koszykówka ma ogromny wpływ na muzykę, modę i język młodego pokolenia. Hokej również zajmuje bardzo mocne miejsce, szczególnie w północnych stanach i tradycyjnych ośrodkach NHL. Te ligi to coś więcej - ich warstwa sportowa stanowi tylko część całości, reszta to styl życia. Trwający kilka tygodni mundial tego nie zmieni, nie wedrze się w tradycję.

W badaniach dotyczących ulubionego sportu Amerykanów futbol amerykański ma przewagę niemal niemożliwą do odrobienia. Baseball i koszykówka pozostają daleko z przodu. Piłka nożna może walczyć z hokejem o kolejne miejsce, szczególnie wśród młodszych odbiorców, ale wejście do ścisłej czołówki oznaczałoby zmianę nawyków budowanych przez kilka pokoleń. Ale mistrzostwa świata dla amerykańskiej federacji mogą stanowić złote żniwa pod kątem szukania nowego odbiorcy - potrzebny jest jednak sukces na boisku. Pierwsze kroki zostały poczynione, więc i pierwsze efekty są widoczne.

Wielki "box" FOX, w którym dwóch fanów ogląda wszystkie mecze mundialu Adam Lewicki INTERIA.PL





Liga Narodów. Iran - Kuba. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport