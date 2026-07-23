W ostatnich tygodniach oczy kibiców z całego świata skierowane były na USA. To właśnie ten kraj wspólnie z Meksykiem oraz Kanadą odpowiadał za organizację tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Ostatecznie po złote medale sięgnęli Hiszpanie, pokonując w finale broniących tytułu Argentyńczyków. Trzecie miejsce przypadło Anglikom, którzy po szalonym meczu pokonali 6:4 Francuzów.

W mediach na całym świecie równie dużo co o sportowych emocjach, mówiło się o nader widocznym mariażu FIFA z amerykańską władzą. Szef międzynarodowej federacji Gianni Infantino już na długo przed turniejem utrzymywał zażyłe relację z Donaldem Trumpem.

W trakcie losowania grup finałów mundialu Infantino wręczył prezydentowi USA Pokojową Nagrodę FIFA. Trump był rzecz jasna pierwszym laureatem. Amerykanin zrewanżował się Szwajcarowi zaproszeniem na spotkanie stworzonej przez niego Rady Pokoju. W pewnym momencie jednak relację tej dwójki zaczęły ingerować w przebieg mundialu, co wywołało oburzenie na całym świecie.

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Trump ingerował w przebieg mistrzostw świata

Wszystko zaczęło się od spotkania 1/16 finału, w którym USA wygrało 3:1 z Bośnią i Hercegowiną. Radość gospodarzy z awansu do kolejnej fazy zakłóciła czerwona kartka przyznana Folarinowi Balogunowi. Zgodnie z przepisami FIFA największa gwiazda amerykańskiej kadry musiała pauzować w kolejnym meczu z Belgią.

Nic takiego ostatecznie nie miało miejsca. FIFA w specjalnym komunikacie ogłosiła zawieszenie kary dla Baloguna, umożliwiając mu tym samym grę w 1/8 finału. Już ta decyzja wywołała burzę, którą wzmocniły przecieki o ingerencji Trumpa w proces zawieszenia kary.

Amerykański prezydent nie miał zamiaru niczego ukrywać, w zasadzie publicznie potwierdzając fakt kontaktu z FIFA w celu ponownego rozpatrzenia sprawy amerykańskiego napastnika. Od tego momentu powszechna krytyka konszachtów Trumpa z Infantino tylko wzrosła, a coraz częściej głos zaczęli zabierać znani sportowcy i działacze.

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Kurz po mundialu już opadł, lecz Trump wciąż nie przestaje szokować. W jednym ze swoich wystąpień prezydent USA zaatakował konkurencyjna wobec niego Partię Demokratyczną, nazywając ich członków komunistami. Trump zarzucił im chęć ... zburzenia Mount Rushmore (pomnik głów czterech historycznych prezydentów USA). Na te słowa bardzo gwałtownie zareagował utytułowany czeski hokeista Dominik Hasek.

- Trump zachowuje się dokładnie jak komunistyczny dyktator. Trump stosuje taktyki najgorszych komunistycznych dyktatorów ostatniego wieku. Mao Zedong i Stalin by go oklaskiwali - napisał Hasek na portalu "X".

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Dominik Hasek jest jedną z legend amerykańskiej ligi NHL. Były czeski bramkarz wraz z Detroit Red Wings dwukrotnie w swojej karierze sięgał po Puchar Stanleya. Dla Haska największym sukcesem z narodową kadrą było zdobycie złota Igrzysk Olimpijskich w 1998 roku w Nagano.

Hasek po zakończeniu kariery otwarcie wypowiada się na temat swoich poglądów politycznych. Prócz krytyki Trumpa Czech jest również wielkim przeciwnikiem powrotu sportowców z Białorusi oraz Rosji.





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