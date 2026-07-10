Legenda polskiej piłki ostrzega Hiszpanów. "Trumpowi już utarli nosa"

Włodzimierz Lubański od lat mieszka Belgii. Reprezentację tego kraju zna na wylot. Raczej się nie spodziewał, że ta drużyna zajdzie daleko. - Tam jest wymiana pokoleniowa, a starsi zawodnicy wydawali się nasyceni - wyjaśnia.

W Belgii entuzjazm. "Tańczyli, jak Trump"

W grupie było tak sobie, bo przecież dające awans 5:1 z Nową Zelandią nie mogło robić wrażenia. W zasadzie tak sobie było do 85. minuty meczu 1/16 z Senegalem. Afrykańczycy prowadzili w tym momencie 2:0 i wydawało się, że mają pełną kontrolę. Nagle jednak Belgia uderzyła raz, drugi i zaskoczyła wszystkich. - Nagle belgijskie media zaczęły chwalić tę drużynę. Pojawiły się pozytywne recenzje. Cieszono się z wyniku i tej takiej ambitnej postawy, walki do końca. Kibice szybko to podłapali, zapanował entuzjazm - opowiada nam Lubański.

Kolejny mecz 1/8 ze Stanami nabrał dodatkowego znaczenia, kiedy wyszło na jaw, że prezydent Donald Trump załatwił z szefem FIFA Giannim Infantino anulowanie czerwonej kartki Folarina Baloguna i ten mógł zagrać z Belgią. - Znakomity jest ten filmik z belgijskiej szatni, gdzie piłkarze tańczą, naśladując ruchy Trumpa. To mówi wszystko, a ja naprawdę nieźle się uśmiałem, jak to zobaczyłem. Utarli nosa Trumpowi? Dobrze powiedziane. Sama decyzja była skandaliczna, więc dobrze, że ten mecz tak się ułożył, a Belgowie grają dalej - zauważa Lubański.

Ostrzeżenie dla Hiszpanów

Teraz na drodze Belgów staje Hiszpania. To jedna z trzech drużyn wymienianych jednym tchem obok Francji i Argentyny, jako kandydat do złota. Niektórzy już nawet wybiegają w przyszłość. Inny były reprezentant Polski Arkadiusz Radomski przekonuje, że w półfinale Hiszpania zagra z Francją i będzie to przedwczesny finał, bo Argentyna jednak nie jest taka mocna. Co na to Belgowie? Lubański mówi coś, co brzmi jak ostrzeżenie dla Hiszpanów.

- Jak się popatrzy na papier, nazwiska i kluby, w jakich grają Hiszpanie, to trzeba powiedzieć, że wydają się oni nie do ugryzienia. Absolutnie się jednak nie zdziwię, jak Belgowie ich ugryzą. Mieli być nasyceni, a okazują się głodni i nienasyceni - ogłasza Lubański.

To może być "czarny koń"

- Nie sądziłem, że De Bruyne i Lukaku, których znamy i wiemy, jaką prezentują wartość, mogą jeszcze tak zagrać w reprezentacji. A jednak robią to. Belgia ma w sumie wielu piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę, ale na tym mundialu jest to przede wszystkim zespół. Silny, zjednoczony, zmotywowany i z wielką chęcią osiągnięcia czegoś dużego. To może być czarny koń. I jak wygrają z Hiszpanią, to tak pewnie powiemy - przekonuje nas legenda polskiej piłki.

Lubański mówi, że wiele zależy od pierwszych minut, od tego, jak otworzy się ten mecz i czy gra Belgów będzie na tyle dobra, żeby Hiszpanie nie mogli grać tego, co kochają. - Odnoszę takie wrażenie, że to schodzące powoli ze sceny złote pokolenie belgijskiej piłki chce coś po sobie zostawić. Ten zryw z Senegalem jest czymś, co według mnie o tym świadczy. Nie chcieli wracać do domu z pustymi rękami i zawalczyli. Jeśli znów to zrobią, będzie niespodzianka. Wielka, ogromna, bo faworytem jest Hiszpania. Skoro jednak udało się utrzeć nosa Trumpowi, to kto wie - uśmiecha się Lubański.

MŚ 2026: Romelu Lukaku (z lewej) przyczynił się do uratowania punktu przez Belgów w starciu z Egiptem. "Czerwone Diabły" nie mogą być jednak w pełni zadowolone po tej rywalizacji DIRK WAEM AFP

Kevin de Bruyne Kirill KUDRYAVTSEV / AFP AFP



