Lecą gromy na Infantino. Tym razem przesadził. Tego mu już nie darują
Gianni Infantino uwielbia brylować w mediach, ale... coraz częściej zdarza mu się zachować przed kamerą lub mikrofonem zbyt swobodnie. Tak właśnie było tym razem. Jako szef FIFA nie mógł liczyć, że wypowiedziane przez niego słowa pozostaną niezauważone lub zignorowane. Tym bardziej, że dotyczyły czterokrotnych mistrzów świata i miały charakter bezapelacyjnie obraźliwy.
Tym razem Gianni Infantino wywołał burzę we Włoszech. Nie mogło być inaczej, ponieważ uderzył w najczulszy punkt czterokrotnych mistrzów świata. Nieopatrznie pozwolił sobie wyszydzić ich cykliczną już absencję w finałach MŚ.
Szwajcar udzielił niefortunnej wypowiedzi stacji Cazé TV. Popuścił wodze fantazji, gdy poruszono temat rekordowej liczby uczestników trwającego mundialu. W tegorocznym czempionacie bierze udział aż 48 reprezentacji narodowych.
Gianni Infantino rozpętał burzę. W Italii nie kryją oburzenia. Takich słów ze strony szefa FIFA nikt się nie spodziewał
- Już oceniliśmy możliwość rozszerzenia turnieju do 64 drużyn, aby zaangażować jeszcze większą część świata. Ta sprawa została przedłożona radzie FIFA, ale w międzyczasie cieszmy się pierwszą edycją z 48 zespołami - rozpoczął sternik światowej centrali.
- Być może Włochy mogłyby zakwalifikować się przy 64 drużynach, a moglibyśmy nawet dojść do 208 zespołów, aby upewnić się, że wezmą udział - dodał beztrosko.
Reakcja we Włoszech? Mogła być tylko jedna. Konsternacja i wściekłość. Dla mieszkańców Półwyspu Apenińskiego globalny czempionat bez "Squadra Azzura" to narodowa trauma.
Jeden z włoskich parlamentarzystów, Gaetano Amato, słusznie wytknął szwajcarskiemu oficjelowi karczmiane maniery.
- Czy Gianni Infantino myśli, że jest zabawny, mówiąc o braku kwalifikacji Włoch do mistrzostw świata? - pyta. - Powinniśmy pamiętać, że nie wypowiada się on jako kibic w barze, ale jako prezydent FIFA. Rola ta, którą piastuje również dzięki wsparciu włoskiej federacji, powinna nieść ze sobą równowagę i szacunek.
Amato publicznie wezwał resort sportu do zdecydowanej interwencji. Niewykluczone zatem, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. Z pewnością mało sympatyczny dla samego Infantino.
Italia niepowodzeniem zakończyła trzy ostatnie (!) próby awansu do finałów MŚ. Za każdym razem turniejowe aspiracje grzebała w fazie barażowej. W 2018 roku musiała uznać wyższość Szwecji, cztery lata później nie dała rady Macedonii Północnej, by w ostatniej kampanii ulec po rzutach karnych Bośni i Hercegowinie.