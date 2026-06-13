Lecą gromy na Infantino. Tym razem przesadził. Tego mu już nie darują

Tym razem Gianni Infantino wywołał burzę we Włoszech. Nie mogło być inaczej, ponieważ uderzył w najczulszy punkt czterokrotnych mistrzów świata. Nieopatrznie pozwolił sobie wyszydzić ich cykliczną już absencję w finałach MŚ.

Szwajcar udzielił niefortunnej wypowiedzi stacji Cazé TV. Popuścił wodze fantazji, gdy poruszono temat rekordowej liczby uczestników trwającego mundialu. W tegorocznym czempionacie bierze udział aż 48 reprezentacji narodowych.

Gianni Infantino rozpętał burzę. W Italii nie kryją oburzenia. Takich słów ze strony szefa FIFA nikt się nie spodziewał

- Już oceniliśmy możliwość rozszerzenia turnieju do 64 drużyn, aby zaangażować jeszcze większą część świata. Ta sprawa została przedłożona radzie FIFA, ale w międzyczasie cieszmy się pierwszą edycją z 48 zespołami - rozpoczął sternik światowej centrali.

- Być może Włochy mogłyby zakwalifikować się przy 64 drużynach, a moglibyśmy nawet dojść do 208 zespołów, aby upewnić się, że wezmą udział - dodał beztrosko.

Reakcja we Włoszech? Mogła być tylko jedna. Konsternacja i wściekłość. Dla mieszkańców Półwyspu Apenińskiego globalny czempionat bez "Squadra Azzura" to narodowa trauma.

Jeden z włoskich parlamentarzystów, Gaetano Amato, słusznie wytknął szwajcarskiemu oficjelowi karczmiane maniery.

- Czy Gianni Infantino myśli, że jest zabawny, mówiąc o braku kwalifikacji Włoch do mistrzostw świata? - pyta. - Powinniśmy pamiętać, że nie wypowiada się on jako kibic w barze, ale jako prezydent FIFA. Rola ta, którą piastuje również dzięki wsparciu włoskiej federacji, powinna nieść ze sobą równowagę i szacunek.

Amato publicznie wezwał resort sportu do zdecydowanej interwencji. Niewykluczone zatem, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. Z pewnością mało sympatyczny dla samego Infantino.

Italia niepowodzeniem zakończyła trzy ostatnie (!) próby awansu do finałów MŚ. Za każdym razem turniejowe aspiracje grzebała w fazie barażowej. W 2018 roku musiała uznać wyższość Szwecji, cztery lata później nie dała rady Macedonii Północnej, by w ostatniej kampanii ulec po rzutach karnych Bośni i Hercegowinie.

Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Gianni Infantino AFP

Gianni Infantino MANAN VATSYAYANA / AFP AFP





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