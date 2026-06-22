Łapali się za głowy. Faworyt w szoku. Historyczny gol. I to jaki

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Piłkarze Republiki Zielonego Przylądka skradają serca kolejnych tysięcy fanów na mundialu. Absolutny "kopciuszek" tych zawodów nie poprzestał na remisie z Hiszpanią. Na starcie z Urugwajem także wyszedł bez kompleksów i w 21. minucie faworyci tylko bezradnie rozkładali ręce. Kevin Pina popisał się bramką, którą kibice tego kraju będą długo wspominać.

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Kevin Pina cieszy się z gola. W tle sytuacja bramkowax.com/tvp sportGetty Images

Właśnie na takie wydarzenia i takie historie miliony kibiców piłki nożnej czekają najbardziej. Przed rozpoczęciem mundialu nawet najwięksi optymiści nie zakładali, że piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, uznani przez ekspertów za jedną z najsłabszych drużyn turnieju, będą w stanie tak mocno postawić się znacznie mocniejszym - przynajmniej na papierze - zespołom.

Tymczasem "kopciuszek" już w starciu z Hiszpanią zachwycił miliony fanów na świecie. Piłkarze kraju, którego cała populacja jest dwukrotnie mniejsza od Warszawy, nie dali się stłamsić jednemu z głównych faworytów do końcowego triumfu i sensacyjnie zremisowali bezbramkowo.

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Drużyna Republiki Zielonego Przylądka na tym jednak nie poprzestała. Piłkarze z tak małego kraju nie zachłysnęli się pochwałami i także na drugie starcie MŚ 2026, tym razem z reprezentacją Urugwaju, wybiegli na boisko z myślą o tym, by mocno postawić się faworytowi.

Minęło 20 minut meczu. Piłkarze i kibice Urugwaju nie mogli w to uwierzyć

Co więcej, w 21. minucie piłkarze Urugwaju łapali się za głowy i przecierali oczy ze zdumienia. Rywale znów nie tylko skutecznie się bronili, ale po stałym fragmencie gry wyprowadzili jeszcze efektywny i efektowny cios. Historycznego, pierwszego na mundialu gola dla Republiki Zielonego Przylądka strzelił Kevin Pina.

Jego strzał daleko sprzed pola karnego był na tyle mocny i precyzyjny, że kompletnie zaskoczył urugwajskiego bramkarza. Podopieczni Marcelo Bielsy długo byli w szoku, że przegrywali, ale przed przerwą obudzili się, strzelili dwie bramki w odstępie kilku minut i do szatni udali się już w znacznie lepszych nastrojach.

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