Łapali się za głowy. Aż Messi może zazdrościć. Gol mundialu? Jest nagranie

Dzieje się w tegorocznym mundialu. Mało kto jednak zakładał, że takie kłopoty w awansie do 1/8 finału będą mieli obrońcy tytułu. Dotychczas Argentyńczycy radzili sobie na mistrzostwach świata więcej niż przyzwoicie. Klasą samą dla siebie był Lionel Messi, który prowadził Albicelestes od zwycięstwa do zwycięstwa.

Trudno zatem było oczekiwać, że reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, nawet jeśli niespodziewanie wyszła z grupy, postawi większy opór obrońcom tytułu. Piłkarze z kraju mniejszego od Warszawy raz jeszcze pokazali jednak, że mają ogromne serce do walki i rankingi na murawie nie grają.

Warto było czekać na dogrywkę. Gol, że palce lizać

Mecz rozpoczął się "zgodnie z planem". Kolejny gol Messiego na tym mundialu wyprowadził Argentyńczyków na prowadzenie 1:0. Niedługo po przerwie rywale doprowadzili jednak do wyrównania i dla zdecydowanych faworytów tego starcia zaczęły się przysłowiowe schody.

Do końca regulaminowego czasu gry gole już nie padły i była potrzebna dogrywka. W niej Argentyńczycy szybko strzelili gola, ale to znów nie był koniec emocji. W 103. minucie mistrzowie świata łapali się za głowy, gdy fenomenalnym trafieniem zza pola karnego popisał się Sidny Lopes Cabral.

Ta bramka śmiało może kandydować do miana najpiękniejszego gola mistrzostw świata. Z zazdrością na gola piłkarza Republiki Zielonego Przylądka mógł spojrzeć nawet Messi. To trafienie można po prostu oglądać w nieskończoność.

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Argentyńczykom trzeba jednak oddać, że mimo ogromnych kłopotów w tym spotkaniu, na tego gola zareagowali jak mistrzowie świata. Jeszcze raz podkręcili tempo i niespełna dziesięć minut później po raz trzeci w tym meczu wyszli na prowadzenie. Tym razem już go nie oddali, wygrali 3:2 i po horrorze awansowali do 1/8 finału MŚ.





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