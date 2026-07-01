Kylian Mbappe bije kolejne rekordy. Historia dzieje się na naszych oczach

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Dwie bramki Kyliana Mbappe dały Francji triumf nad reprezentacją Szwecji i awans do 1/8 finału mistrzostw świata. 27-latek tym wyczynem został liderem klasyfikacji strzelców turnieju, a w zestawieniu wszech czasów znajduje się tuż za Leo Messim. Francuski snajper swoim ostatnim wyczynem pobił jeszcze jeden rekord, zostawiając w tyle największe legendy w historii mundiali.

Kylian Mbappe
Kylian MbappeANGELA WEISS AFP

Przed mundialem część kibiców reprezentacji Francji mogła mieć pewne obawy dotyczące Kyliana Mbappe. As "Trójkolorowych" ma za sobą kiepski sezon zakończony przez Real Madryt ogromnym rozczarowaniem. Sam Francuz w trakcie kampanii miał problemy zdrowotne, a spora część kibiców nie szczędziła krytyki wobec jego osoby.

Turniej pokazał jednak, że wszelkie obawy okazały się bezpodstawne. Francja w fazie grupowej pozostała niepokonana, pokonując kolejno Senegal, Irak oraz Norwegię. Mbappe błysnął już na samym starcie, kończąc zmagania w grupie z dorobkiem czterech goli.

Kolejnym sprawdzianem dla Francuzów było spotkanie 1/16 finału z reprezentacją Szwecji. Wydarzenia w New Jersey jasno pokazały, że pogromcy Polaków w barażach były zaledwie tłem dla wicemistrzów świata. To był kolejny dzień, w którym Mbappe zapisał się w historii mistrzostw świata.

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Kylian Mbappe pobił kolejny rekord. Francuz pisze historię futbolu

Szwedzi tylko do pewnego momentu byli w stanie stawiać opór reprezentacji Francji, która z kolei z każdą kolejną minutą zdawała się rozpędzać. Sam Mbappe w pierwszej połowie zaliczył strzał w słupek oraz zdobył bramkę ostatecznie nieuznaną z powodu spalonego. Gwiazda Realu Madryt przełamała się tuż przed przerwą, kończąc znakomicie rozegrany rzut rożny.

Francuzi w drugiej połowie przypieczętowali swój awans do 1/8 finału rozgrywek. Gola na 2:0 strzelił Bradley Barcola, jednak ostatnie słowo należało właśnie do Mbappe. 27-latek w 74. minucie wykorzystał prostopadłe podanie Michaela Olise zapewniając Francji wygraną 3:0.

Mbappe po meczu ze Szwedami zakończonym dubletem ma na koncie już sześć goli strzelonych podczas tego turnieju. To sprawia, że Francuz wraz z Leo Messim wspólnie przewodzą klasyfikacji strzelców aktualnie trwającego mundialu. Ten duet również stoi na szczycie klasyfikacji wszechczasów. W tym zestawieniu Mbappe ma już 18 goli i traci zaledwie jedno trafienie do liderującego Argentyńczyka.

Występem ze Szwecją Mbappe pobił kolejny "nieśmiertelny" rekord mistrzostw świata. Dublet zaliczony w 1/16 finału sprawił, że Francuz w fazie pucharowej mundiali zanotował już dziesięć trafień. 27-latek w zaledwie dziewięciu występach wyszedł na czoło tej klasyfikacji, wyprzedzając legendarnych Brazylijczyków Leonidasa i Ronaldo - obaj w swojej karierze zanotowali po osiem goli w fazie pucharowej mistrzostw świata.

Francja w 1/8 finału mistrzostw świata zmierzy się z Paragwajem, który na starcie fazy pucharowej wyeliminował po serii rzutów karnych reprezentację Niemiec. Jeżeli Mbappe utrzyma dyspozycję z ostatnich spotkań, to kolejne rekordy zdecydowanie są w jego zasięgu.

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Kylian Mbappe podczas meczu 1/16 finału mundialu ze SzwecjąJEWEL SAMAD / AFPAFP
Piłkarz w granatowej koszulce reprezentacji Francji z numerem 10 unosi rękę w geście powitania na stadionie wypełnionym kibicami.
Kylian MbappeFranck Fife / AFPAFP


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