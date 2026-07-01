Przed mundialem część kibiców reprezentacji Francji mogła mieć pewne obawy dotyczące Kyliana Mbappe. As "Trójkolorowych" ma za sobą kiepski sezon zakończony przez Real Madryt ogromnym rozczarowaniem. Sam Francuz w trakcie kampanii miał problemy zdrowotne, a spora część kibiców nie szczędziła krytyki wobec jego osoby.

Turniej pokazał jednak, że wszelkie obawy okazały się bezpodstawne. Francja w fazie grupowej pozostała niepokonana, pokonując kolejno Senegal, Irak oraz Norwegię. Mbappe błysnął już na samym starcie, kończąc zmagania w grupie z dorobkiem czterech goli.

Kolejnym sprawdzianem dla Francuzów było spotkanie 1/16 finału z reprezentacją Szwecji. Wydarzenia w New Jersey jasno pokazały, że pogromcy Polaków w barażach były zaledwie tłem dla wicemistrzów świata. To był kolejny dzień, w którym Mbappe zapisał się w historii mistrzostw świata.

Kylian Mbappe pobił kolejny rekord. Francuz pisze historię futbolu

Szwedzi tylko do pewnego momentu byli w stanie stawiać opór reprezentacji Francji, która z kolei z każdą kolejną minutą zdawała się rozpędzać. Sam Mbappe w pierwszej połowie zaliczył strzał w słupek oraz zdobył bramkę ostatecznie nieuznaną z powodu spalonego. Gwiazda Realu Madryt przełamała się tuż przed przerwą, kończąc znakomicie rozegrany rzut rożny.

Francuzi w drugiej połowie przypieczętowali swój awans do 1/8 finału rozgrywek. Gola na 2:0 strzelił Bradley Barcola, jednak ostatnie słowo należało właśnie do Mbappe. 27-latek w 74. minucie wykorzystał prostopadłe podanie Michaela Olise zapewniając Francji wygraną 3:0.

Mbappe po meczu ze Szwedami zakończonym dubletem ma na koncie już sześć goli strzelonych podczas tego turnieju. To sprawia, że Francuz wraz z Leo Messim wspólnie przewodzą klasyfikacji strzelców aktualnie trwającego mundialu. Ten duet również stoi na szczycie klasyfikacji wszechczasów. W tym zestawieniu Mbappe ma już 18 goli i traci zaledwie jedno trafienie do liderującego Argentyńczyka.

Występem ze Szwecją Mbappe pobił kolejny "nieśmiertelny" rekord mistrzostw świata. Dublet zaliczony w 1/16 finału sprawił, że Francuz w fazie pucharowej mundiali zanotował już dziesięć trafień. 27-latek w zaledwie dziewięciu występach wyszedł na czoło tej klasyfikacji, wyprzedzając legendarnych Brazylijczyków Leonidasa i Ronaldo - obaj w swojej karierze zanotowali po osiem goli w fazie pucharowej mistrzostw świata.

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Francja w 1/8 finału mistrzostw świata zmierzy się z Paragwajem, który na starcie fazy pucharowej wyeliminował po serii rzutów karnych reprezentację Niemiec. Jeżeli Mbappe utrzyma dyspozycję z ostatnich spotkań, to kolejne rekordy zdecydowanie są w jego zasięgu.

Kylian Mbappe podczas meczu 1/16 finału mundialu ze Szwecją JEWEL SAMAD / AFP AFP

Kylian Mbappe Franck Fife / AFP AFP





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