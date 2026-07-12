Kwestia złota przesądzona. Zwycięstwo Argentyny. Nie będzie nowego mistrza świata
Znamy już obie pary półfinałowe. Po ostatniej rundzie stało się jasne, że puchar świata nie trafi do żadnej nowej reprezentacji. Decydujące w tej kwestii okazało się zwycięstwo Argentyny nad Szwajcarią. Albicelestes pokonali Helwetów 3:1 po emocjonującej dogrywce i ostatecznie to oni zagrają z Anglią o miejsce w wielkim finale, który odbędzie się 19 lipca w New Jersey.
Ćwierćfinały tegorocznych mistrzostw świata przesądziły pewną bardzo istotną kwestię. W tym momencie wiemy jedno. Nowego mistrza świata nie będzie.
Francja pokonała Maroko, Hiszpania okazała się lepsza od Belgii, Anglia wyeliminowała Norwegię, a Argentyna odesłała do domu Szwajcarię.
Co ciekawe, wszystkie drużyny, które w ćwierćfinałach przegrały, nie mają na swoim koncie mistrzostwa świata. Zwycięzcy natomiast, wygrywali puchar przynajmniej raz.
"Afera kablowa", oświadczenie FIFA i gol marzenie w dogrywce. Gorąca noc na mundialu
O tytuł powalczą tylko byli mistrzowie. Już wiemy, że sensacji nie będzie
Najdłużej na triumf czeka Anglia, która wygrała mundial jako gospodarz w 1966 roku. Wówczas podniosła Puchar Rimeta - pierwsze trofeum obowiązujące na mundialu, zanim w 1970 roku Brazylia zdobyła go na stałe (bo wygrała mundial trzeci raz).
Pozostali półfinaliści to już świeżo upieczeni mistrzowie świata. Hiszpania wygrała mundial tylko raz - w 2010 roku w RPA. Wcześniej i później nigdy nie awansowała nawet do półfinału.
Francuzi powalczą o swój trzeci finał mundialu z rzędu, co byłoby historycznym wynikiem w przeszłości osiągniętym tylko przez Brazylię i RFN. Ostatni raz Trójkolorowi triumfowali w 2018 roku w Rosji. Wcześniej wygrali mundial jako gospodarz w 1998 roku.
Tytułu bronią natomiast Argentyńczycy. Oni, podobnie jak Anglicy i Francuzi wygrali mundial jako gospodarz w 1978 roku - mistrzostwa te przesły do historii jako propagandowy mundial reżimu, który w tamtym okresie rządził Argentyną. W 1986 roku Diego Maradona poprowadził Albicelestes do drugiego tytułu. W 2024 roku w Katarze do historii przeszedł Leo Messi.
Jedna z tych drużyn zdobędzie tytuł mistrza świata w 2026 roku. Wielki finał zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey. Pierwszy półfinał zaplanowany jest na 14 lipca. O godzinie 21:00 czasu polskiego rozpocznie się mecz Francja - Hiszpania.
Dzień później, również o 21:00, Argentyna zmierzy się z Anglią.