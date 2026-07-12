Kwestia złota przesądzona. Zwycięstwo Argentyny. Nie będzie nowego mistrza świata

Ćwierćfinały tegorocznych mistrzostw świata przesądziły pewną bardzo istotną kwestię. W tym momencie wiemy jedno. Nowego mistrza świata nie będzie.

Francja pokonała Maroko, Hiszpania okazała się lepsza od Belgii, Anglia wyeliminowała Norwegię, a Argentyna odesłała do domu Szwajcarię.

Co ciekawe, wszystkie drużyny, które w ćwierćfinałach przegrały, nie mają na swoim koncie mistrzostwa świata. Zwycięzcy natomiast, wygrywali puchar przynajmniej raz.

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O tytuł powalczą tylko byli mistrzowie. Już wiemy, że sensacji nie będzie

Najdłużej na triumf czeka Anglia, która wygrała mundial jako gospodarz w 1966 roku. Wówczas podniosła Puchar Rimeta - pierwsze trofeum obowiązujące na mundialu, zanim w 1970 roku Brazylia zdobyła go na stałe (bo wygrała mundial trzeci raz).

Pozostali półfinaliści to już świeżo upieczeni mistrzowie świata. Hiszpania wygrała mundial tylko raz - w 2010 roku w RPA. Wcześniej i później nigdy nie awansowała nawet do półfinału.

Francuzi powalczą o swój trzeci finał mundialu z rzędu, co byłoby historycznym wynikiem w przeszłości osiągniętym tylko przez Brazylię i RFN. Ostatni raz Trójkolorowi triumfowali w 2018 roku w Rosji. Wcześniej wygrali mundial jako gospodarz w 1998 roku.

Tytułu bronią natomiast Argentyńczycy. Oni, podobnie jak Anglicy i Francuzi wygrali mundial jako gospodarz w 1978 roku - mistrzostwa te przesły do historii jako propagandowy mundial reżimu, który w tamtym okresie rządził Argentyną. W 1986 roku Diego Maradona poprowadził Albicelestes do drugiego tytułu. W 2024 roku w Katarze do historii przeszedł Leo Messi.

Jedna z tych drużyn zdobędzie tytuł mistrza świata w 2026 roku. Wielki finał zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey. Pierwszy półfinał zaplanowany jest na 14 lipca. O godzinie 21:00 czasu polskiego rozpocznie się mecz Francja - Hiszpania.

Dzień później, również o 21:00, Argentyna zmierzy się z Anglią.

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Jude Bellingham z reprezentacji Anglii Evrim Aydin / ANADOLU AFP





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