W 1. połowie meczu USA - Belgia w ramach 1/8 finału mistrzostw świata mieliśmy do czynienia z prawdziwym gradem goli. "Czerwone Diabły" wyszły na prowadzenie już w 9. minucie, ale Amerykanom udało się wyrównać. Jeszcze przed przerwą bramkę na 2:1 zdobył Charles De Ketelaere. Drugą zresztą już tego dnia.

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Po zmianie stron podopieczni Mauricio Pochettino na boisku wyglądali, jak gdyby w przerwie porządnie się posilili i nabrali sił. Zaatakowali Belgów wyżej i zepchnęli ich do defensywy. Pogoń za wynikiem zakończyła się fiaskiem. W rolę sabotażysty drużyny narodowej wcielił się Matt Freese.

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W 57. minucie golkiper zdecydował się na odważne wyjście przed pole karne. Udanie ocenił sytuację, przejął futbolówkę, po czym zapomniał przez chwilę, jak się kopie. Najpierw nie trafił w piłkę, a po chwili kompletnie się zagubił, w efekcie czego przejęli ją Belgowie.

Hans Vanaken nie miał problemów z umieszczeniem jej w pustej bramce. Tym samym zamiast gola na 2:2, zrobiło się 3:1 dla Belgów. Bramkarz USA kompletnie się skompromitował, a publiczność w Seattle niemal zamilkła. Widać było, że podcięło to bardzo mocno skrzydła jego kolegom z drużyny.

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Inicjatywę znów przejęła Belgia, a Mauricio Pochettino wyglądał na zrozpaczonego. Aż strach pomyśleć, co w szatni usłyszy Freese na temat swojego zachowania.





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