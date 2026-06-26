Kuriozum, sędzia nie mogła zacząć 2. połowy. "Nie widziałem tego nigdy"
Sędzią spotkania Tunezja - Holandia była 33-letnia Katia Itzel Garcia Mendoza z Meksyku. Była zmuszona do opóźnienia startu drugiej połowy. Powód był kuriozalny - komentującemu w Telewizji Polskiej Kazimierzowi Węgrzynowi trudno było powstrzymać śmiech. "Nie widziałem takiej sytuacji nigdy" - powiedział 59-latek, który przecież zagrał w życiu kilkaset meczów.
Ellyes Skhiri ma za sobą specyficzny mecz przeciwko Holandii (Tunezja przegrała 1:3). Już w 3. minucie zanotował tak złą interwencję, że zamiast wybić piłkę, wstrzelił ją do własnej bramki. Później naderwał mu się numer z tyłu koszulki. Całość tych nieszczęść dopełniło spóźnienie na drugą połowę.
Absurdalna scena na mistrzostwach świata. Na boisku brakowało jednego piłkarza
Wszyscy zawodnicy oprócz niego już czekali, by wznowić grę. 33-letnia meksykańska sędzia Katia Itzel Garcia Mendoz nie mogła tego zrobić, bo po policzeniu piłkarzy okazało się, że kogoś brakuje. Swoje kalkulacje zaczął też komentujący ten mecz w Telewizji Polskiej Kazimierz Węgrzyn. Dopatrzył się dziesięciu zawodników tunezyjskich, w tym bramkarza. Trudno było mu powstrzymać śmiech.
Nie widziałem takiej sytuacji nigdy, powiem szczerze, żeby wszyscy czekali na zawodnika
Dodajmy, że Węgrzyn zagrał w karierze ponad 400 meczów, a przecież wiele jeszcze skomentował przez lata pracy przy Ekstraklasie czy europejskich pucharach.
"Wszechobecny chaos w reprezentacji prowadzonej obecnie przez Herve'a Renarda" - skwitował współkomentujący Hubert Bugaj. Nawiązywał oczywiście do problemów sprzętowych oraz typowo sportowych.
Po ponad 20 sekundach z tego chaosu wyłonił się w końcu Skhiri. Wbiegł na boisko z tą samą uszkodzoną koszulką (nieco później w końcu mu ją wymieniono). Po tym opóźnieniu w końcu Garcia mogła zagwizdać na start drugiej części gry.