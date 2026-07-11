Kuriozalny pomysł FIFA. Infantino liczy na miliony zysku. Tak chcą wykorzystać mistrzostwa

Piłka nożna ma być sportem dla wszystkich, ale takie założenie na trwającym mundialu jest dalekie od prawdy. W dużej mierze przez drożyznę, która dostrzegalna jest tak naprawdę wszędzie. Dużo mówiło się przede wszystkim o cenach biletów na mecze mistrzostw. Do tego Amerykanie bardzo wysoko wyceniali miejsca parkingowe, które w niektórych przypadkach były droższe niż najtańsze wejściówki na spotkania.

Wcale nie lepiej jest, jeśli chodzi o produkty gastronomiczne, które fani mogą nabyć na stadionach. Nie jest tajemnicą, że ogromna część zysków z mistrzostw świata trafi do FIFA. Jednak gdyby i tego było mało, światowa federacja piłki nożnej wciąż szuka sposobu na zarobienie dodatkowych milionów. I jak informują zagraniczne media, kibice będą mogli nabyć nietypową pamiątkę z mundialu. Jak można przeczytać - nie za "drobne".

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Zgodnie z informacjami podanymi przez "The Times", fani będą mogli kupić... niewielki kawałek murawy ze stadionu MetLife w New Jersey, gdzie 19 lipca zostanie rozegrany finał mistrzostw świata. Co więcej, taką pamiątkę będzie można kupić w różnych konfiguracjach i w zależności od tego, będzie trzeba zapłacić od 450 do nawet 3000 dolarów. Jeśli ktoś zamierza nabyć takową pamiątkę, będzie musiał się pośpieszyć.

Liczba dostępnych fragmentów murawy będzie bowiem ograniczona. Przewidziano cztery różne rodzaje "pakietu" z murawą, a w każdym pakiecie udostępnionych zostanie 2026 egzemplarzy. Najwyższa kategoria zawierać będzie fragment murawy, replikę biletu z pozłacanym grawerunkiem, miniaturową replikę oficjalnej piłki mistrzostw świata, a także kryształową replikę pucharu dla mistrzów świata.

Jeśli wszystkie udostępnione egzemplarze znajdą swoich nabywców, FIFA z tego tytułu zarobi aż 11,2 miliona dolarów. Co ciekawe, nie wszyscy kibice będą mogli kupić taką pamiątkę. Dystrybucja będzie prowadzona jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Wcześniej FIFA udostępniła do sprzedaży limitowaną edycję koszulek miast-gospodarzy mistrzostw w cenie 375 dolarów za sztukę, ale te wciąż są dostępne, choć powstało zaledwie 16 tys. egzemplarzy.

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News





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