Kuriozalny gol Haalanda. Koszmarna wpadka na oczach całego świata

Norwegia meczem z Irakiem wraca na mistrzostwa świata po 28 latach przerwy. Ostatnim razem kadra ta dotarła do 1/8 finału, gdzie uległa Włochom. Pierwszym przeciwnikiem drużyny, która zdaniem wielu jest stawiana jako "czarny koń" całego turnieju jest reprezentacja Iraku.

Przedstawiciele azjatyckiej piłki awans na mistrzostwa świata wywalczyli po grze w barażach interkontynentalnych. W wielkim finale Irak wygrał 2:1 z Boliwią i wyjechał na mundial po raz drugi w historii. Debiut w 1986 roku w Meksyku zakończył się trzema porażkami w fazie grupowej.

Szczególną uwagę kibiców przykuwała postać debiutującego na mistrzostwach świata Erlinga Haalanda. Sympatycy Ekstraklasy mogli czuć się usatysfakcjonowani. Od pierwszej minuty w reprezentacji Iraku grali Hussein Ali (Pogoń Szczecin) oraz Amir Al-Ammari (Cracovia).

Haaland z dubletem już w pierwszej połowie. Druga z bramek padła po kuriozalnym błędzie

Norwegia początkowo nie mogła przebić się przez defensywę Irakijczyków. Przełamanie nastąpiło tuż po obowiązkowej przerwie na uzupełnienie płynów. Zagranie z prawego skrzydła Davida Moelllera Wolfe uderzeniem z najbliższej odległości wykorzystał Haaland.

Faworyt jednak nie mógł cieszyć się z prowadzenia zbyt długo. W 39. minucie Al-Ammari wykorzystał fatalne ustawienie defensywy Norwegii, otrzymał bardzo dużo miejsca z lewej strony pola karnego i posłał precyzyjną wrzutkę wprost do Aymena Husseina. Dla Iraku był to dopiero drugi gol w historii występów na mistrzostwach świata.

Irakijczycy w dalszej części pierwszej połowy jeszcze kilkukrotnie zagrażali bramce Norwegów. Na przerwę schodzili jednak przegrywając, co wydarzyło się z powodu kuriozalnego błędu ich defensywy.

W 43. minucie Haaland wyszedł z bardzo mocnym pressingiem do przeciwnika, zmuszając jednego z Irakijczyków do błędu. Bramkarz Jalal Hassan otrzymał zbyt lekkie podanie, co snajper Manchesteru City wykorzystał bezlitośnie. Norwegia tym samym na przerwę schodziła prowadząc 2:1.

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Erling Haaland, największa gwiazda reprezentacji Norwegii Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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