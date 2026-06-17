Kuriozalny gol Haalanda. Koszmarna wpadka na oczach całego świata
Mecz Norwegii z Irakiem był dla Erlinga Haalanda debiutem na mistrzostwach świata. Snajper Manchesteru City po raz kolejny nie zawiódł, kompletując już do przerwy dublet. Szerokim echem na całym świecie odbił się zwłaszcza drugi gol, który padł po katastrofalnym błędzie Irakijczyków. Takie obrazki na mundialu zdarzają się niezwykle rzadko.
Norwegia meczem z Irakiem wraca na mistrzostwa świata po 28 latach przerwy. Ostatnim razem kadra ta dotarła do 1/8 finału, gdzie uległa Włochom. Pierwszym przeciwnikiem drużyny, która zdaniem wielu jest stawiana jako "czarny koń" całego turnieju jest reprezentacja Iraku.
Przedstawiciele azjatyckiej piłki awans na mistrzostwa świata wywalczyli po grze w barażach interkontynentalnych. W wielkim finale Irak wygrał 2:1 z Boliwią i wyjechał na mundial po raz drugi w historii. Debiut w 1986 roku w Meksyku zakończył się trzema porażkami w fazie grupowej.
Szczególną uwagę kibiców przykuwała postać debiutującego na mistrzostwach świata Erlinga Haalanda. Sympatycy Ekstraklasy mogli czuć się usatysfakcjonowani. Od pierwszej minuty w reprezentacji Iraku grali Hussein Ali (Pogoń Szczecin) oraz Amir Al-Ammari (Cracovia).
Haaland z dubletem już w pierwszej połowie. Druga z bramek padła po kuriozalnym błędzie
Norwegia początkowo nie mogła przebić się przez defensywę Irakijczyków. Przełamanie nastąpiło tuż po obowiązkowej przerwie na uzupełnienie płynów. Zagranie z prawego skrzydła Davida Moelllera Wolfe uderzeniem z najbliższej odległości wykorzystał Haaland.
Faworyt jednak nie mógł cieszyć się z prowadzenia zbyt długo. W 39. minucie Al-Ammari wykorzystał fatalne ustawienie defensywy Norwegii, otrzymał bardzo dużo miejsca z lewej strony pola karnego i posłał precyzyjną wrzutkę wprost do Aymena Husseina. Dla Iraku był to dopiero drugi gol w historii występów na mistrzostwach świata.
Irakijczycy w dalszej części pierwszej połowy jeszcze kilkukrotnie zagrażali bramce Norwegów. Na przerwę schodzili jednak przegrywając, co wydarzyło się z powodu kuriozalnego błędu ich defensywy.
W 43. minucie Haaland wyszedł z bardzo mocnym pressingiem do przeciwnika, zmuszając jednego z Irakijczyków do błędu. Bramkarz Jalal Hassan otrzymał zbyt lekkie podanie, co snajper Manchesteru City wykorzystał bezlitośnie. Norwegia tym samym na przerwę schodziła prowadząc 2:1.