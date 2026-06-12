Kuriozalne sceny w Guadalajarze, musiał zejść z boiska. Konsternacja

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

O czwartej nad ranem rozpoczął się drugi mecz fazy grupowej mistrzostw świata. Czesi mierzyli się z Koreańczykami (1:2). W pierwszej połowie doszło do dosyć niecodziennego incydentu. Jeden z czeskich piłkarzy został zmuszony do zmiany koszulki, ponieważ ta... została potargana przez rywala.

Mecz Korea Południowa - Czechy, dwóch piłkarzy walczy o piłkę, widoczny fragment murawy i zawodnicy w tle.
Korea Południowa - CzechyUlises RuizAFP

Mecz Korei Południowej z Czechami zakończył się wynikiem 2:1. Było to drugie spotkanie na tegorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

Nie oznacza to, że w spotkaniu, które zgodnie z naszym czasem rozpoczęło się o czwartej rano, nie brakowało emocji!

Oto co stało się w meczu Czechów. Zdjęcia poniosły się po sieci

Zawodnicy obu drużyn zaciekle walczyli w każdej akcji, o każdą piłkę. Przekonał się o tym Pavel Sulc. Niedługo po rozpoczęciu meczu pomocnik Olympique Lyon został wezwany przez sędziego do zejścia z boiska i zmiany koszulki.

Wszystko przez to, że ta była kompletnie potargana. W jednej z akcji 25-latek został pociągnięty za trykot przez Hana-Beom Lee, koreańskiego defensora.

Sulc nie mógł kontynuować gry w stroju, który trzymał się na ostatnich nitkach. Po szybkiej podmianie powrócił na murawę. Zdjęcia jego rozerwanej koszulki błyskawicznie poniosły się po mediach społecznościowych, udostępniły je różne portale.

"Walczył jak prawdziwy wojownik", "Oni grają w piłkę, czy to już wrestling?" - pisali w komentarzach internauci.

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Tomasz Brożek
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na murawie podczas meczu, w tle widzowie na trybunach i pozostali zawodnicy obu drużyn.
Korea Południowa - CzechyAA/ABACANewspix.pl


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