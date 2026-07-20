Kuriozalne sceny podczas dekoracji Hiszpanów. Trump "bohaterem"

Infantino kilkukrotnie gestykulował w stronę Trumpa, a następnie nawet podjął "fizyczną" próbę ściągnięcia Trumpa z podium, ale przegrał tę nierówną walkę. Trump pozostał na scenie aż do momentu, w którym Rodri, kapitan Hiszpanów, podniósł Puchar Świata. Infantino był wyraźnie zakłopotany, ale ostatecznie zrezygnował z dalszych prób przekonania amerykańskiego prezydenta.

To nie był jedyny moment, w którym FIFA starała się ograniczyć ryzyko politycznych emocji podczas finału. Na stadionowych telebimach nie pokazywano ani Donalda Trumpa, ani samego Gianniego Infantino, co wielu obserwatorów odebrało jako próbę uniknięcia ewentualnych gwizdów ze strony publiczności. Te się trafiły przed ceremonią dekoracji już po finale - gdy pierwszy raz wyżej wymienieni pojawili się na ekranach.

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Dla Trumpa sytuacja z podium nie była nowością. Rok temu zrobił dokładnie to samo, gdy postanowił celebrować klubowe mistrzostwo świata wraz z ekipą Chelsea. Oczywiśćie spotkał się wtedy z bardzo dużą krytyką ze strony komentatorów, ale najwidoczniej nic sobie z tego nie zrobił.

Po finale mistrzostw świata, medale piłkarzom zamiennie wręczali Trump i Infantino. Prezydent FIFA, który ma fatalną prasę na świecie, przy prezydencie USA wypadł jednak w tej kwestii, jak człowiek, który przynajmniej z pozoru próbuje zachować klasę.





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