Kulisy finału. Ujawnił po kilku dniach. Infantino naprawdę to powiedział

Reprezentacja Hiszpanii nie miała sobie równych na mistrzostwach świata. W drodze po złoto pokonała Portugalię z Cristiano Ronaldo, Francję z Kylianem Mbappe czy na samym końcu Argentynę z Lionelem Messim. Luis de la Fuente był gościem redakcji "Marki" w czwartek i podkreślił, że wymienione drużyny z wielkimi nazwiskami musiały się zmierzyć z kolektywem. Porównał swoich 26 powołanych zawodników do trzystu Spartan, nawiązując do filmu "300" z 2006 roku.

Ujawnił, o czym rozmawiał podczas ceremonii dekoracji z Giannim Infantino. Ich pogawędce przysłuchiwał się stojący tuż obok Donald Trump. Hiszpan wrócił wspomnieniami aż do 2021 roku.

Infantino znowu to zrobił. Powtórka po latach. De la Fuente wyjawił

- Zawsze powtarzam, że prywatne rozmowy powinny być prywatne, ale w tym przypadku myślę, że warto o tym wspomnieć. Dlaczego? Ponieważ podkreśla to klasę naszych zawodników. Infantino i ja poznaliśmy się na igrzyskach olimpijskich, gdzie zdobyliśmy srebrny medal. Zachowanie zawodników było spektakularne. Założyli medale, nie zdejmowali ich, cieszyli się ceremonią zamknięcia - zaczął selekcjoner.

Prowadził kadrę U-21 na IO w Tokio. Tam jego podopieczni przegrali w finale z Brazylią 1:2 po dogrywce. - Po ceremonii Infantino podszedł do mnie i powiedział: "Proszę pana, pańscy zawodnicy są przykładem". I wielu z nich było w finale mistrzostw świata - przypomniał De la Fuente. Mowa między innymi o Mikelu Oyrzabalu, który w starciu o złoto w Japonii strzelił jedynego gola dla "La Rojity", a teraz błyszczy w sen

Jak się okazało, Infantino 19 lipca wrócił do tamtej rozmowy. Według szkoleniowca miał powiedzieć: "To, co mówiłem panu na igrzyskach olimpijskich, nadal obowiązuje. Jakiż to przykład wszystkiego: ducha zespołowego, koleżeństwa, hojności, poświęcenia i piłkarskiej wielkości".

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To największy powód do dumy, wykraczający poza wszystko, co wiąże się wyłącznie z piłką nożną.

Kolejnymi wyzwaniami dla triumfatorów czempionatu globu będą mecze Ligi Narodów. Jesienią zagrają po dwa razy z Czechami, Anglią i Chorwacją.

Luis de la Fuente Lars Baron AFP

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