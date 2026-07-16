Kulesza pilnie opuszcza kraj. Specjalne zaproszenie. Ogłosił przed meczem

Fani futbolu znad Wisły nie są zadowoleni z podróży działacza ze względu na finał Superpucharu Polski. Spora grupa osób uważa wręcz, że obecny prezes PZPN boi się gwizdów. Dlaczego? Chodzi choćby o zamieszanie sprzed kilku tygodni, kiedy to krajowa federacja wpadła na pomysł zorganizowania meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Po groźbie bojkotu ze strony kibiców potyczkę przeniesiono jednak do stolicy Wielkopolski.

Zapewne wspomniane wyżej wydarzenia mają spory wpływ na to jak postrzegany jest przez środowisko wylot działacza do Stanów Zjednoczonych. "A Cezary Kulesza to zarządza czymś poza swoim wolnym czasem?!? Jak można - będąc prezesem PZPN - nie przyjechać na Superpuchar Polski? To chyba już dogorywanie na stanowisku - problem w tym, że to potrwa trzy lata" - nie wytrzymał choćby na platformie X Roman Kołtoń, który zacytował wpis Jakuba Kłyszejki informujący o braku obecności prezesa PZPN w Poznaniu. Trzy grosze dorzucają również niepocieszeni internauci.

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Sam szef krajowej federacji zabrał głos na łamach WP SportoweFakty. "Bardzo żałuję, że nie będę mógł być na meczu o Superpuchar Polski. W tym czasie, na zaproszenie prezydenta FIFA Gianniego Infantino, będę przebywał w Stanach Zjednoczonych przy okazji finału mistrzostw świata FIFA. Z tego, co wiem, w wydarzeniu wezmą udział praktycznie wszyscy prezesi krajowych federacji piłkarskich. Jako prezes PZPN traktuję swoją obecność jako ważny element reprezentowania polskiej piłki na arenie międzynarodowej i po prostu jeden z moich obowiązków" - przekazał Cezary Kulesza.

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Jeden z najważniejszych meczów w światowym futbolu rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:00. Superpuchar Polski natomiast już dziś o godzinie 19:00. Z obu spotkań tekstową relację na żywo przeprowadzi Interia Sport.

Cezary Kulesza, prezes PZPN Wojciech Olkusnik East News

Cezary Kulesza Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza Lukasz Gdak East News





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