Kto awansuje z 3. miejsca w grupie? Aktualna TABELA mistrzostw świata

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Faza grupowa mistrzostw świata 2026 powoli dobiega końca. Oprócz dwóch szczęśliwców z każdej grupy reprezentancje, które zajmą trzecie miejsce mają szansę awansować do fazy pucharowej mundialu. Grono szczęśliwców zależy jednak od wyników w poszczególnych meczach. Jak obecnie wygląda klasyfikacja drużyn i kto awansuje z 3. miejsca? Zobaczcie w tekście poniżej.

Reprezentacja Szwecji podczas mistrzostw świata
Reprezentacja Szwecji podczas mistrzostw świataEYEPIXAFP

Dwa pierwsze mecze fazy grupowej mistrzostw świata już dały kilku reprezentacjom pewny awans do fazy pucharowej turnieju, przy okazji przekreślając szanse innych na wyjście z grupy. Wciąż jednak mamy sporo niewiadomych, jak chociażby poszczególne miejsca, które w tabelach zajmą poszczególne drużyny, co oczywiście będzie miało wpływ na kształt par w 1/16 finału i dalej.

Dla wielu reprezentacji to również ostatnia szansa, aby zapewnić sobie udział w dalszej fazie turnieju, bo z 12 reprezentacji zajmujących 3. miejsce w grupie, do 1/16 finału awansuje "zaledwie" 8. To sprawia więc, że poszczególne wyniki będą miały ogromny wpływ na kształt klasyfikacji drużyn z 3. miejsca.

Przed ostatnią kolejką fazy grupowej mundialu, "za burtą" znajdowały się Demokratyczna Republika Kongo, Ekwador, Bośnia i Hercegowina oraz Senegal. Wyniki poszczególnych meczów mogą tutaj jednak sporo namieszać.

Terminarz 3. kolejki dla drużyn z 3. miejsca:

  • Bośnia i Hercegowina - Katar 24.06, 21:00
  • Szkocja - Maroko 25.06, 0:00
  • Czechy - Meksyk 25.06, 3:00
  • Ekwador - Niemcy 25.06, 22:00
  • Szwecja - Japonia 26.06, 1:00
  • Paragwaj - Australia 26.06, 4:00
  • Senegal - Irak 26.06, 21:00
  • Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska 27.06, 2:00
  • Nowa Zelandia - Belgia 27.06, 5:00
  • Chorwacja - Ghana 27.06, 23:00
  • Demokratyczna Republika Kongo - Uzbekistan 28.06, 1:30
  • Algeria - Austria 28.06, 4:00

Klasyfikacja drużyn z 3. miejsca TABELA

  1. Szwecja (1-0-1, 6:6) - 3 pkt
  2. Szkocja (1-0-1, 1:1) - 3 pkt
  3. Chorwacja (1-0-1, 3:4) - 3 pkt
  4. Algeria (1-0-1, 2:4) - 3 pkt
  5. Paragwaj (1-0-1, 2:4) - 3 pkt
  6. Republika Zielonego Przylądka (0-2-0, 2:2) - 2 pkt
  7. Belgia (0-2-0, 1:1) - 2 pkt
  8. Czechy (0-1-1, 2:3) - 1 pkt
  9. Demokratyczna Republika Kongo (0-1-1, 1:2) - 1 pkt
  10. Ekwador (0-1-1, 0:1) - 1 pkt
  11. Bośnia i Hercegowina (0-1-1, 2:5) - 1 pkt
  12. Senegal (0-0-2, 3:6) - 0 pkt

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