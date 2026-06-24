Kto awansuje z 3. miejsca w grupie? Aktualna TABELA mistrzostw świata
Faza grupowa mistrzostw świata 2026 powoli dobiega końca. Oprócz dwóch szczęśliwców z każdej grupy reprezentancje, które zajmą trzecie miejsce mają szansę awansować do fazy pucharowej mundialu. Grono szczęśliwców zależy jednak od wyników w poszczególnych meczach. Jak obecnie wygląda klasyfikacja drużyn i kto awansuje z 3. miejsca? Zobaczcie w tekście poniżej.
Dwa pierwsze mecze fazy grupowej mistrzostw świata już dały kilku reprezentacjom pewny awans do fazy pucharowej turnieju, przy okazji przekreślając szanse innych na wyjście z grupy. Wciąż jednak mamy sporo niewiadomych, jak chociażby poszczególne miejsca, które w tabelach zajmą poszczególne drużyny, co oczywiście będzie miało wpływ na kształt par w 1/16 finału i dalej.
Dla wielu reprezentacji to również ostatnia szansa, aby zapewnić sobie udział w dalszej fazie turnieju, bo z 12 reprezentacji zajmujących 3. miejsce w grupie, do 1/16 finału awansuje "zaledwie" 8. To sprawia więc, że poszczególne wyniki będą miały ogromny wpływ na kształt klasyfikacji drużyn z 3. miejsca.
Przed ostatnią kolejką fazy grupowej mundialu, "za burtą" znajdowały się Demokratyczna Republika Kongo, Ekwador, Bośnia i Hercegowina oraz Senegal. Wyniki poszczególnych meczów mogą tutaj jednak sporo namieszać.
Terminarz 3. kolejki dla drużyn z 3. miejsca:
- Bośnia i Hercegowina - Katar 24.06, 21:00
- Szkocja - Maroko 25.06, 0:00
- Czechy - Meksyk 25.06, 3:00
- Ekwador - Niemcy 25.06, 22:00
- Szwecja - Japonia 26.06, 1:00
- Paragwaj - Australia 26.06, 4:00
- Senegal - Irak 26.06, 21:00
- Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska 27.06, 2:00
- Nowa Zelandia - Belgia 27.06, 5:00
- Chorwacja - Ghana 27.06, 23:00
- Demokratyczna Republika Kongo - Uzbekistan 28.06, 1:30
- Algeria - Austria 28.06, 4:00
Klasyfikacja drużyn z 3. miejsca TABELA
- Szwecja (1-0-1, 6:6) - 3 pkt
- Szkocja (1-0-1, 1:1) - 3 pkt
- Chorwacja (1-0-1, 3:4) - 3 pkt
- Algeria (1-0-1, 2:4) - 3 pkt
- Paragwaj (1-0-1, 2:4) - 3 pkt
- Republika Zielonego Przylądka (0-2-0, 2:2) - 2 pkt
- Belgia (0-2-0, 1:1) - 2 pkt
- Czechy (0-1-1, 2:3) - 1 pkt
- Demokratyczna Republika Kongo (0-1-1, 1:2) - 1 pkt
- Ekwador (0-1-1, 0:1) - 1 pkt
- Bośnia i Hercegowina (0-1-1, 2:5) - 1 pkt
- Senegal (0-0-2, 3:6) - 0 pkt