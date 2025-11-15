Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kto awansował na mundial? Oni już mogą szykować się na historyczną imprezę. Niespodzianek nie brakuje

Maciej Brzeziński

Zasadnicza część eliminacji mistrzostw świata 2026 dobiega powoli do końca. Na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku zagra 48 zespołów. Kto już awansował na przyszłoroczny turniej? W grze jest także reprezentacja Polski, ale jej los znany będzie dopiero w marcu, który rozegrane zostaną mecze barażowe.

Argentyna będzie bronić tytułu mistrzowskiego
Argentyna będzie bronić tytułu mistrzowskiegoAyman ArefAFP

Eliminacje piłkarskich mistrzostw świata 2026 trwają już od wielu miesięcy. Po raz pierwszy w historii na mundialu zagra 48 narodowych reprezentacji. Zapewniony udział bez kwalifikacji mieli gospodarze, czyli USA, Kanada i Meksyk. Łącznie z eliminacji na mundial dostanie się 45 ekip. 43 wywalczą miejsca po kwalifikacjach kontynentalnych, a ostatnie dwie po międzykontynentalnych barażach.

Najwięcej reprezentacji, bo aż 16 - wyśle Europa. Azja będzie miała ośmiu przedstawicieli w turnieju oraz jedno miejsce w barażach. Z Afryki zakwalifikuje się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z baraży. Drużyny z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów (CONCACAF) otrzymają trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w barażach. Ameryka Południowa ma zapewnione sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach. Oceania z kolei ma zagwarantowane jedno miejsce w turnieju finałowym.

Kto awansował na mundial? Oto lista uczestników

Na ten moment (stan na 14.11.2025) pewny udział w mistrzostwach świata ma 30 drużyn.

  • Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada.
  • Europa (16 miejsc): Anglia, Francja, Chorwacja
  • Azja (8 bezpośrednich miejsc +1 w barażach): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan,
  • Australia, Katar, Arabia Saudyjska
  • Afryka (9+1): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka,
  • Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal;
  • Oceania (1+1): Nowa Zelandia;
  • Ameryka Płd. (6+1): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj;

    Polacy powalczą w barażach

    Kolejnych finalistów będziemy poznawać w najbliższych dniach. Szczególnie tych ze strefy europejskiej oraz CONCACAF. Eliminacje w Ameryce Północnej i Centralnej mogą wyłonić kolejnych sensacyjnych finalistów. O krok od awansu są reprezentacje Curacao i Surinamu, którzy są liderami swoich grup. Decydujące starcia zaplanowano na 19 listopada. Komplet finalistów poznamy dopiero w marcu. Między 23, a 31 odbędą się baraże w strefie europejskiej oraz interkontynentalne.

    W grze o udział w mistrzostwach świata 2026 jest reprezentacja Polski, która będzie walczyć w marcowych barażach. Z kim zagrają podopieczni Jana Urbana? Lista potencjalnych przeciwników jest już znana, ale może się ona jeszcze zmienić ze względu na rotacje w poszczególnych koszykach. Biało - czerwoni swoich rywali poznają w losowaniu, które zaplanowano na 20 listopada.

    Losowanie grup MŚ zaplanowano już na 5 grudnia 2025 roku. A turniej w USA, Kanadzie i Meksyku rozegrany będzie między 11 czerwca, a 19 lipca.

