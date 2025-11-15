Kto awansował na mundial? Oni już mogą szykować się na historyczną imprezę. Niespodzianek nie brakuje

Eliminacje piłkarskich mistrzostw świata 2026 trwają już od wielu miesięcy. Po raz pierwszy w historii na mundialu zagra 48 narodowych reprezentacji. Zapewniony udział bez kwalifikacji mieli gospodarze, czyli USA, Kanada i Meksyk. Łącznie z eliminacji na mundial dostanie się 45 ekip. 43 wywalczą miejsca po kwalifikacjach kontynentalnych, a ostatnie dwie po międzykontynentalnych barażach.

Najwięcej reprezentacji, bo aż 16 - wyśle Europa. Azja będzie miała ośmiu przedstawicieli w turnieju oraz jedno miejsce w barażach. Z Afryki zakwalifikuje się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z baraży. Drużyny z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów (CONCACAF) otrzymają trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w barażach. Ameryka Południowa ma zapewnione sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach. Oceania z kolei ma zagwarantowane jedno miejsce w turnieju finałowym.

Kto awansował na mundial? Oto lista uczestników

Na ten moment (stan na 14.11.2025) pewny udział w mistrzostwach świata ma 30 drużyn.

Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada.

Europa (16 miejsc): Anglia, Francja, Chorwacja

Azja (8 bezpośrednich miejsc +1 w barażach): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan,

Australia, Katar, Arabia Saudyjska

Afryka (9+1): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka,

Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal;

Oceania (1+1): Nowa Zelandia;

Ameryka Płd. (6+1): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj;

Polacy powalczą w barażach

Kolejnych finalistów będziemy poznawać w najbliższych dniach. Szczególnie tych ze strefy europejskiej oraz CONCACAF. Eliminacje w Ameryce Północnej i Centralnej mogą wyłonić kolejnych sensacyjnych finalistów. O krok od awansu są reprezentacje Curacao i Surinamu, którzy są liderami swoich grup. Decydujące starcia zaplanowano na 19 listopada. Komplet finalistów poznamy dopiero w marcu. Między 23, a 31 odbędą się baraże w strefie europejskiej oraz interkontynentalne.

W grze o udział w mistrzostwach świata 2026 jest reprezentacja Polski, która będzie walczyć w marcowych barażach. Z kim zagrają podopieczni Jana Urbana? Lista potencjalnych przeciwników jest już znana, ale może się ona jeszcze zmienić ze względu na rotacje w poszczególnych koszykach. Biało - czerwoni swoich rywali poznają w losowaniu, które zaplanowano na 20 listopada.

Losowanie grup MŚ zaplanowano już na 5 grudnia 2025 roku. A turniej w USA, Kanadzie i Meksyku rozegrany będzie między 11 czerwca, a 19 lipca.

Chorwacja - Wyspy Owcze. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z szefem FIFA Giannim Infantino nagle pokazał swoje zdjęcie z Władimirem Putinem ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Robert Lewandowski Leszek Szymański PAP

Cristiano Ronaldo AFP