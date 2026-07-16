Książę William przemówił po porażce Anglii. "Jestem zrozpaczony"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Anglii ma przed sobą do rozegrania już tylko jeden mecz na mistrzostwach świata 2026 - i nie będzie to niestety dla niej finał. W półfinałowym starciu z "Trzema Lwami" lepsi okazali się bowiem Argentyńczycy, którzy zatriumfowali 2:1. Po końcowym gwizdku krótki komunikat postanowił ogłosić książę William, następca brytyjskiego tronu.

Piłkarz Anglii z numerem 10 zakrywa twarz dłońmi; obok książę William w garniturze patrzący na aparat.
Mundial 2026: Książę William zareagował na porażkę Anglii w półfinale MŚPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - Karwai Tang/WireImageAFP

Reprezentacja Anglii czeka już sześć dekad na powrót na tron mistrza świata... i poczeka jeszcze trochę, bowiem na mundialu 2026 "Synowie Albionu" odnieśli porażkę w meczu półfinałowym z drużyną Argentyny.

Choć Anglicy przez długi czas prowadzili 1:0, to "Albicelestes" w samej końcówce starcia zdołali dokonać potężnego zwrotu akcji i dzięki dwóm bramkom mogli cieszyć się z jakże cennego triumfu.

Niebywałe do czego doszło, "klątwa" ciąży na Anglikach. Tylko im się to zdarzyło

Mundial 2026: Anglia przegrała z Argentyną, takie były reakcje w rodzinie królewskiej

Rozstrzygnięcie które zapadło w stanie Georgia naturalnie znalazło swój szeroki odzew na Wyspach Brytyjskich - tamtejsze media w bardzo mocnych słowach rozpisywały się o rezultacie, nie zabrakło też głosów krytyki pod adresem trenera Thomasa Tuchela.

Swoje trzy grosze postanowił dorzucić też nie kto inny jak książę William, następca brytyjskiego tronu oraz prywatnie wielki fan piłki nożnej. Na oficjalnym profilu w portalu X członek rodu Windsorów rzucił kilka krótkich, ale jakże znaczących zdań.

"Jestem zrozpaczony. Anglio, daliście z siebie wszystko i wszyscy jesteśmy z was bardzo dumni. Dziękuję wszystkim na boisku i poza nim za niesamowity turniej. Walka i wiara, które pokazaliście, zainspirowały nas wszystkich. To była najbardziej kompletna reprezentacja Anglii grająca w turnieju. Możecie swe głowy trzymać wysoko uniesione" - padło w oświadczeniu podpisanym po prostu literą W.

Inny istotny wpis pojawił się też na głównym profilu rodziny królewskiej - tym razem już bez żadnego konkretnego podpisu. "Wyrazy współczucia dla Harry'ego [Kane'a] i reszty drużyny. Nawet jeśli dziś wy, Trzy Lwy, możecie lizać swe rany, to pozostaniecie dumą narodu i znowu powstaniecie" - skwitowano.

MŚ 2026: Mecz Anglików z Francuzami już w tę sobotę

Reprezentacja Anglii rozegra swój ostatni mecz na MŚ 2026 - o trzecie miejsce przeciwko Francji - dokładnie 18 lipca o godz. 23.00 według czasu polskiego. Niebawem przekonamy się, czy podopieczni Thomasa Tuchela przynajmniej zdołają wedrzeć się na podium turnieju.

Zobacz również:

Mundial 2026: Argentyńczycy wywołali kontrowersje banerem wniesionym na boisko
Mundial

Argentyńczycy wywołali skandal po meczu, wszystko przez baner. FIFA musi zareagować

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
złota statuetka Pucharu Świata FIFA ustawiona na białym postumencie na tle niebieskiej planszy z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem UEFA Preliminary Draw
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


Czemu Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? "Amerykański sznyt". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja