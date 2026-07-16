Reprezentacja Anglii czeka już sześć dekad na powrót na tron mistrza świata... i poczeka jeszcze trochę, bowiem na mundialu 2026 "Synowie Albionu" odnieśli porażkę w meczu półfinałowym z drużyną Argentyny.

Choć Anglicy przez długi czas prowadzili 1:0, to "Albicelestes" w samej końcówce starcia zdołali dokonać potężnego zwrotu akcji i dzięki dwóm bramkom mogli cieszyć się z jakże cennego triumfu.

Niebywałe do czego doszło, "klątwa" ciąży na Anglikach. Tylko im się to zdarzyło

Mundial 2026: Anglia przegrała z Argentyną, takie były reakcje w rodzinie królewskiej

Rozstrzygnięcie które zapadło w stanie Georgia naturalnie znalazło swój szeroki odzew na Wyspach Brytyjskich - tamtejsze media w bardzo mocnych słowach rozpisywały się o rezultacie, nie zabrakło też głosów krytyki pod adresem trenera Thomasa Tuchela.

Swoje trzy grosze postanowił dorzucić też nie kto inny jak książę William, następca brytyjskiego tronu oraz prywatnie wielki fan piłki nożnej. Na oficjalnym profilu w portalu X członek rodu Windsorów rzucił kilka krótkich, ale jakże znaczących zdań.

"Jestem zrozpaczony. Anglio, daliście z siebie wszystko i wszyscy jesteśmy z was bardzo dumni. Dziękuję wszystkim na boisku i poza nim za niesamowity turniej. Walka i wiara, które pokazaliście, zainspirowały nas wszystkich. To była najbardziej kompletna reprezentacja Anglii grająca w turnieju. Możecie swe głowy trzymać wysoko uniesione" - padło w oświadczeniu podpisanym po prostu literą W.

Rozwiń

Inny istotny wpis pojawił się też na głównym profilu rodziny królewskiej - tym razem już bez żadnego konkretnego podpisu. "Wyrazy współczucia dla Harry'ego [Kane'a] i reszty drużyny. Nawet jeśli dziś wy, Trzy Lwy, możecie lizać swe rany, to pozostaniecie dumą narodu i znowu powstaniecie" - skwitowano.

Rozwiń

MŚ 2026: Mecz Anglików z Francuzami już w tę sobotę

Reprezentacja Anglii rozegra swój ostatni mecz na MŚ 2026 - o trzecie miejsce przeciwko Francji - dokładnie 18 lipca o godz. 23.00 według czasu polskiego. Niebawem przekonamy się, czy podopieczni Thomasa Tuchela przynajmniej zdołają wedrzeć się na podium turnieju.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Czemu Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? "Amerykański sznyt". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport