Król strzelców wyrzucony z MŚ. FIFA zmieniła zasady. Trwa wymiana ciosów

Do trwającego mundialu przystąpili w komplecie królowie strzelców trzech poprzednich turniejów o mistrzostwo świata. James Rodriguez nie miał sobie równych w 2014 roku (6 goli), cztery lata później bezkonkurencyjny był Harry Kane (również 6 trafień), a w kolejnym czempionacie konkurencję zdeklasował Kylian Mbappe (8 bramek).

Każdy z nich stanął teraz przed szansą przejścia do historii jako pierwszy piłkarz z dwoma snajperskimi berłami wywalczonymi w finałach MŚ. Kolumbia z Rodriguezem w składzie pożegnała się już z turniejem. "Los Cafeteros" przegrali ze Szwajcarią w 1/8 finału po serii rzutów karnych.

Kylian Mbappe kontra Harry Kane. Epickie starcie snajperów. Jeden z nich może przejść do historii

Rywalizacja o tytuł króla strzelców w tym roku jest w zasadzie odrębnym spektaklem. Szansę na końcowy triumf zachowuje nawet siedmiu zawodników. I bardzo możliwe, że zwycięzca ostatecznie będzie się legitymował dwucyfrową liczbą goli.

Bukmacherzy przewidują, że po koronę sięgnie jeden z czterech wybitnych snajperów. Ten kwartet oprócz Mbappe i Kane'a tworzą także Lionel Messi i Erling Haaland. Ich bramkowe aktywa w trwającej imprezie przedstawiamy poniżej.

Niewykluczone, że na mecie zmagań co najmniej dwaj egzekutorzy zameldują się z identyczną liczbą trafień. Co wtedy? FIFA jest na taki klincz przygotowana. Zresztą nie od wczoraj. Od 1994 roku w wyścigu o tytuł króla strzelców liczone są dodatkowo asysty, a od 2006 roku - również rozegrane minuty.

Zasady są proste. Przy takim samym dorobku bramkowym wyżej klasyfikowany jest zawodnik, który ma na koncie więcej asyst. A jeśli i tu mamy remis - wygrywa ten, który spędził na murawie mniej czasu.

Aktualna klasyfikacja strzelców MŚ 2026:

Kylian Mbappe (Francja) - 8 bramek (3 asysty/563 minuty)

Lionel Messi (Argentyna) - 8 (1/468)

Erling Haaland (Norwegia) - 7 (0/416)

Harry Kane (Anglia) - 6 (1/489)

Ousmane Dembele (Francja) - 5 (2/492)

Ismaila Sarr (Senegal) - 4 (1/419)

Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 4 (1/435)

Julian Quinones (Meksyk) - 4 (1/440)

Jude Bellingham (Anglia) - 4 (1/447)

Vinicius Junior (Brazylia) - 4 (1/505)

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Harry Kane Rich Storry AFP

James Rodriguez David Ramos AFP





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