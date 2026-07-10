Król strzelców wyrzucony z MŚ. FIFA zmieniła zasady. Trwa wymiana ciosów

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Finały MŚ 2026 to turniej rekordów. Nie ma tygodnia, by do kronik nie wpisano kolejnego wyczynu, który wcześniej nie miał miejsca. Historyczne osiągnięcie może stać się udziałem również jednego z fenomenalnych snajperów. Kylian Mbappe i Harry Kane mają szansę zostać pierwszym piłkarzem z dwoma tytułami króla strzelców mundialu na koncie.

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Kylian Mbappe i Harry Kane walczą o miano pierwszego snajpera, który będzie miał na koncie dwa tytuły króla strzelców finałów MŚ Łukasz ŻurekAFP

Do trwającego mundialu przystąpili w komplecie królowie strzelców trzech poprzednich turniejów o mistrzostwo świata. James Rodriguez nie miał sobie równych w 2014 roku (6 goli), cztery lata później bezkonkurencyjny był Harry Kane (również 6 trafień), a w kolejnym czempionacie konkurencję zdeklasował Kylian Mbappe (8 bramek).

Każdy z nich stanął teraz przed szansą przejścia do historii jako pierwszy piłkarz z dwoma snajperskimi berłami wywalczonymi w finałach MŚ. Kolumbia z Rodriguezem w składzie pożegnała się już z turniejem. "Los Cafeteros" przegrali ze Szwajcarią w 1/8 finału po serii rzutów karnych.

Kylian Mbappe kontra Harry Kane. Epickie starcie snajperów. Jeden z nich może przejść do historii

Rywalizacja o tytuł króla strzelców w tym roku jest w zasadzie odrębnym spektaklem. Szansę na końcowy triumf zachowuje nawet siedmiu zawodników. I bardzo możliwe, że zwycięzca ostatecznie będzie się legitymował dwucyfrową liczbą goli.

Bukmacherzy przewidują, że po koronę sięgnie jeden z czterech wybitnych snajperów. Ten kwartet oprócz Mbappe i Kane'a tworzą także Lionel Messi i Erling Haaland. Ich bramkowe aktywa w trwającej imprezie przedstawiamy poniżej.

Niewykluczone, że na mecie zmagań co najmniej dwaj egzekutorzy zameldują się z identyczną liczbą trafień. Co wtedy? FIFA jest na taki klincz przygotowana. Zresztą nie od wczoraj. Od 1994 roku w wyścigu o tytuł króla strzelców liczone są dodatkowo asysty, a od 2006 roku - również rozegrane minuty.

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Zasady są proste. Przy takim samym dorobku bramkowym wyżej klasyfikowany jest zawodnik, który ma na koncie więcej asyst. A jeśli i tu mamy remis - wygrywa ten, który spędził na murawie mniej czasu.

Aktualna klasyfikacja strzelców MŚ 2026:

Kylian Mbappe (Francja) - 8 bramek (3 asysty/563 minuty)

Lionel Messi (Argentyna) - 8 (1/468)

Erling Haaland (Norwegia) - 7 (0/416)

Harry Kane (Anglia) - 6 (1/489)

Ousmane Dembele (Francja) - 5 (2/492)

Ismaila Sarr (Senegal) - 4 (1/419)

Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 4 (1/435)

Julian Quinones (Meksyk) - 4 (1/440)

Jude Bellingham (Anglia) - 4 (1/447)

Vinicius Junior (Brazylia) - 4 (1/505)

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Piłkarz w niebieskiej koszulce z opaską kapitana na ramieniu wykonuje gest złożonych dłoni, stojąc na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców.
Kylian MbappeABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitańską na ramieniu, w trakcie meczu, z wyraźnym logo reprezentacji Anglii na piersi.
Harry KaneRich StorryAFP
Piłkarz w żółtej koszulce z numerem 10 prowadzący piłkę po murawie podczas meczu, skupiony na grze, w tle rozmyty stadion wypełniony kibicami.
James RodriguezDavid RamosAFP


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