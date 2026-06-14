Kraj mniejszy od Warszawy rozkochał w sobie cały świat. Wystarczyła chwila

Tegoroczne mistrzostwa świata są historycznymi pod co najmniej dwoma względami. Po raz pierwszy mamy aż trzech gospodarzy turnieju, w którym udział bierze rekordowe 48 drużyn. Wśród nich znajduje się czterech debiutantów na światowym czempionacie. Są to Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka oraz Curacao.

W niedzielę wszystkie oczy były skierowane na ten ostatni zespół, który w momencie awansu pobił jeszcze jeden rekord. Wszak Curacaco jest najmniejszym krajem w historii, który awansował na mundial. Mowa o państwie, którego całkowita powierzchnia jest mniejsza od tej, którą zajmuje cała Warszawa.

Debiut Curacao przypadł na starcie z Niemcami. Czterokrotni mistrzowie świata sprawili "Kopciuszkowi" bolesną lekcję, rozbijając ich aż 1:7. Debiutant miał jednak swój moment, gdy w 21. minucie napisał historię własnego kraju.

Szaleństwo po debiutanckim golu Curacao. Te obrazki obiegły cały świat

Niemcy rozpoczęli mecz od szybkiego gola, którego w 6. minucie strzelił Felix Nmecha. Odpowiedź Curacao była jednak szybka i jednocześnie zadziwiająca. Debiutant w 21. minucie sprawił, że Niemcy mogli chociaż przez moment obawiać się o swoje dalsze losy. Wówczas Manuela Neuera strzałem z okolic 16. metra pokonał Livano Comenencia.

Pierwszy gol strzelony przez Curacao w historii ich występów na mistrzostwach świata odbił się szerokim echem na całym świecie. Dziennikarze, eksperci oraz zwykli kibice nie dowierzali rozwojowi wypadków, czego dali wyraz w mediach społecznościowych.

- Debiutant Curacao strzelili swojego pierwszego w historii gola w swoim pierwszym w historii meczu na mistrzostwach świata przeciwko Niemcom, czterokrotnym zwycięzcom mistrzostw - taki komunikat pojawił się na oficjalnym koncie FIFA.

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- Twarze kibiców Curaçao po golu na 1:1, spojrzenia i uśmiechy... Właśnie przeżyli coś wyjątkowego. Zupełnie jak z bajki, jak ze snu. I jeszcze ta nutka niedowierzania. Cudowne - nie ukrywał zachwytu komentator Rafał Wolski.

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- Gol Livano Comenencii dla Curacao przeciwko Niemcom jest już jedną z mocnych historii tych mistrzostw świata. Archipelag liczący około 150 tys. mieszkańców z diasporą około 100 tys. osób w Holandii jest daleki od bycia śmiesznym na boisku - dostrzegł dziennikarz Romain Molina, zawodowo związany z The Guardian czy New York Times.

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- Trzeba być chyba androidem, żeby wciąż żałować obecności na mundialu takich ekip jak Haiti czy Curacao. Wreszcie urok. Wreszcie brak nudy w piłce - swoje stanowisko na temat "kopciuszków" na mundialu wygłosił dziennikarz Interii Radosław Nawrot.

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- Najmniejszy kraj ma mundialu strzela gola w debiucie - obwieściło konto "433", które na portalu "X" obserwuje ponad 6 milionów użytkowników.

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- Curaçao strzelające gola Manuelowi Neuerowi, niemożliwe, żeby mistrzostwa świata nie były najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek stworzono - napisał komentator telewizji ESPN Leonardo Bertozzi.

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Pozostałymi rywalami Curacao w fazie grupowej mistrzostw świata są Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador. Najbliższe spotkania drużyny Dicka Advocaata odbędzie się 21 czerwca o godzinie 2:00 polskiego czasu. Wówczas debiutant w Kansas City zagra z Ekwadorem.

Reprezentacja Curacao fetująca premierowego gola na mistrzostwach świata Photo by PAUL ELLIS / AFP AFP

Kibic reprezentacji Curacao PONG PONG AFP





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