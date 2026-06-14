Oczy sportowego świata koncentrują się teraz na piłkarskich arenach. Po raz pierwszy w historii największa futbolowa impreza odbędzie się w trzech krajach jednocześnie - Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. O końcowy triumf powalczy aż 48 reprezentacji. Niestety, w tym gronie zabraknie "Biało-Czerwonych".

Mistrzostwa świata to jednak znacznie więcej niż tylko rywalizacja o najcenniejsze trofeum. Historia turnieju obfituje w niezwykłe opowieści, które na stałe zapisały się w pamięci kibiców. Do jednej z nich należy reprezentacja Islandii, która nie raz potrafiła wprawić piłkarski świat w osłupienie.

Mały kraj zaskoczył świat na Euro. Na mundial poprowadził ich...dentysta

Islandia to nordyckie państwo znane głównie z surowej przyrody, gejzerów i wulkanów. Często określa się je mianem kraju kontrastów. Zamieszkuje je nieco ponad 400 tys. osób, co sprawia, że pod względem mieszkańców jest dwa razy mniejsze od Krakowa.

Kilka lat temu reprezentacja Islandii potrafiła jednak zwrócić na siebie uwagę całego piłkarskiego świata. Podczas Euro 2016 roku, prowadzona przez Heimira Hallgrimssona kadra dotarła aż do ćwierćfinału. Największym sukcesem Islandczyków było wyeliminowanie Anglii w 1/8 finału, co uznano za jedną z największych sensacji turnieju rozgrywanego we Francji.

Spotkanie wywołało ogromne zainteresowanie wśród kibiców. Według szacunkowych danych islandzkiego nadawcy RUV transmisję meczu śledziło 99,8 proc. widzów w kraju. Oznacza to, że w czasie spotkania zaledwie około 650 osób zdecydowało się oglądać inny program.

Pod wodzą Hallgrímssona reprezentacja osiągnęła najwyższe w dziejach miejsce w rankingu FIFA, awansując na 18. pozycję. Co ciekawe, były selekcjoner przez wiele lat łączył pracę w sporcie z zupełnie innym zawodem - był dentystą. Jeszcze do czasu Euro 2016 regularnie przyjmował pacjentów, a po turnieju zdarzało mu się prowadzić jedynie pojedyncze wizyty.

Pracowałem jako dentysta od 8.00 do 15.00, a o 17.00 rozpoczynałem trening w IBV. Moim całym dniem była praca. Gdy zacząłem pracę w kadrze, zmniejszyłem liczbę godzin w gabinecie stomatologicznym

Kolejną dużą imprezą na horyzoncie były mistrzostwa świata w 2018 roku w Rosji. Islandczycy wyprzedzili w grupie eliminacyjnej m.in. silne reprezentacje Chorwacji, Ukrainy i Turcji, wygrywając swoją grupę, a tym samym po raz pierwszy w historii awansując na mistrzostwa świata. Był to moment przełomowy - jeszcze nigdy tak mały kraj nie wystąpił na mundialu.

Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP

Niespodzianka na start MŚ. Reżyser obronił rzut karny Messiego

Reprezentacja Islandii podczas mistrzostw świata trafiła do grupy z Argentyną, Chorwacją i Nigerią. W swoim debiutanckim meczu nie miała łatwego zadania, gdyż zmierzyła się z drużyną z Ameryki Południowej.

To rywale jako pierwsi objęli prowadzenie w 19. minucie po golu Sergio Aguero. Kilka minut później, po zamieszaniu na boisku, Islandczycy zdołali jednak doprowadzić do wyrównania. Spotkanie prowadził Szymon Marciniak, który w drugiej połowie podyktował rzut karny za dyskusyjny faul. Dla islandzkich kibiców bohaterem został Hannes Halldorsson, który obronił "jedenastkę" wykonywaną przez Lionela Messiego.

Islandzki bramkarz zasłynął również z tego, że futbol nie był jego jedynym zajęciem - od wczesnych lat łączył sport z filmem. Już w szkole średniej zaczął kręcić pierwsze teledyski, a później zajmował się realizacją reklam.

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Przygotował m.in. klip do utworu na Eurowizję "Never Forget", który Islandia zaprezentowała w 2012 roku. W kolejnych latach jego dorobek reżyserski się powiększał - jedną z większych produkcji był film "Cop Secret" z 2021 roku, który zdobył 9 nominacji, w tym do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii najlepszej komedii roku.

Filmowego zakończenia nie miała jednak historia małego europejskiego kraju na mundialu. W kolejnych spotkaniach Islandia uległa Nigerii 2:0, a następnie przegrała z Chorwacją 2:1, kończąc rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.

Islandczycy nie zdołali również zakwalifikować się na tegoroczną imprezę. Mimo to ich występ w Rosji pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych debiutów w historii mundiali. Podczas tegorocznych mistrzostw świata miano najmniejszego kraju uczestniczącego w turnieju przypadnie Curaçao, które liczy około 150 tys. mieszkańców.

Heimir Hallgrímsson PASCAL GUYOT AFP

Hannes Halldorsson Petter Arvidson Newspix.pl

Islandia zmierzyła się z drużyną Argentyny podczas MŚ 2018 Cao Can Newspix.pl



