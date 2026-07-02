"Kradzież i wstyd". Szef polskiego klubu reaguje. Wrze po meczu Belgii

Reprezentacja Senegalu polskiemu kibicowi kojarzy się prawdopodobnie z jednym wydarzeniem. Koszmarne wyjście Wojciecha Szczęsnego i nieporozumienie z Janem Bednarkiem, które zakończyło się golem na 2:0 w meczu Polska - Senegal na mistrzostwach świata w 2018 roku.

Od tego momentu sytuacja obu reprezentacji bardzo znacząco się rozjechała. Senegal na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku musiał rywalizować w grupie śmierci z Francją, Norwegią i Irakiem. Zespół z Afryki pokazał się w niej z naprawdę niezłej strony, awansując do kolejnej fazy z trzeciego miejsca.

Właściciel Pogoni nie wytrzymał. Pisze o kradzieży

W 1/16 finału Senegalczycy mierzyli się z kolejnym potentatem. W rywalizacji z Belgami faworytami nie byli, a do 85. minuty prowadzili 2:0. Wydawało się, że 1/8 finału jest na wyciągnięcie ręki. Belgowie doprowadzili jednak do dogrywki. W tej wszystko wskazywało na karne, ale w 121. minucie sędzia wskazał na rzut karny dla Belgii.

Doszło do starcia Tielemansa z Camarą. Arbiter obejrzał sytuację na monitorze VAR i podyktował stały fragment gry. Belgowie wygrali 3:2, a o karnym zaczęto bardzo szeroko dyskutować. Sytuację widział właściciel Pogoni Szczecin - Alex Haditaghi. Biznesmen przekazał swoje oburzenie w mediach społecznościowych.

"Jedna z najgorszych decyzji sędziowskich w nowożytnej historii mistrzostw świata! Senegal został dziś okradziony przez skorumpowanego, nieuczciwego sędziego i FIFA. Drużyny z Afryki i Azji nie mają żadnych szans w obliczu tak odrażającej korupcji. Wstyd!" - napisał oburzony.

Z jego opinią zgadzają się analitycy hiszpańskiego portalu Archivo VAR. "Nadmierne wykorzystanie VAR-u w meczu Belgia - Senegal. Tielemans wystawia nogę przed akcję Camary, co skutkuje kontaktem. NIE DO INTERWENCJI VAR. Belg wymusza kontakt, nie popełniając przy tym oczywistego błędu" - ocenili.

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Alex Haditaghi Piotr Matusewicz East News





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