Kpił z niego Maradona, a on tworzy historię. Przywrócił Argentynie Messiego

Argentyna do tej pory wygrała wszystkie mecze na tegorocznym mundialu. Razem z poprzednim, w którym triumfowała, ma na koncie 11 kolejnych meczów bez porażki.

W ćwierćfinale na drodze Albicelestes staną Szwajcarzy (12 lipca, godz. 3.00). Argentyna wciąż zatem jest w grze o złoto i duża w tym zasługa jej trenera Lionela Scaloniego.

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Oszałamiający bilans "La Scaloneta"

Ze 101 meczów na argentyńskiej ławce 74 wygrał, przegrywając tylko dziewięć. Drużyna ma oszałamiający stosunek bramek 212:54. Już jest jedynym selekcjonerem Argentyny, który wygrał Copa America i mundial, a zaraz może zostać najwybitniejszych w historii tego kraju.

Jeśli rozegra swój 104. mecz i zakończy się on zwycięstwem, to będzie oznaczało, że Argentyna została mistrzem świata. Pobije wówczas takie legendy argentyńskiej myśli szkoleniowej, jak Cesar Luis Menotti (zdobył mistrzostwo świata w 1978 roku), czy Carlos Bilardo (zdobył mistrzostwo świata w 1986 roku).

W momencie triumfu będzie najpewniej jedna rzecz, jakiej nie zrobi: nie będzie świętował. Pewnie łzy będą mu płynęły swobodnie po policzkach, ale on tym momentem będzie się delektował w duchu. Tak było też po triumfie Argentyny w Katarze. Ten spokój jest jego wielką siłą. Właśnie on powoduje, że jego drużyna potrafi zebrać się nawet w najtrudniejszych momentach. Tak było choćby w meczu z Republiką Zielonego Przylądka (3:2), czy z Egiptem (3:2), kiedy Argentyna przegrywała już 0:2, ale w 13 minut potrafiła odwrócić losy meczu. I właśnie dlatego ta drużyna od dawna nazywana jest - od nazwiska trenera - "La Scaloneta". Zresztą styl przywództwa Scaloniego został nawet zekranizowany. Południowoamerykański serwis streamingowy poświęcił mu film dokumentalny po tytułem "El Metodo Scaloni" ("Metoda Scaloniego"). Fabian Jalife, reżyser filmu, przyznał, że selekcjoner mistrzów świata poza taktyką dokonał w drużynie rewolucji emocjonalnej i kulturowej.

Telefon, który zmienił wszystko. Kpił z niego sam Diego Maradona

W 2018 roku Argentyna ledwo wyszła z grupy na mundialu. W fazie pucharowej w 1/8 finału trafiła na Francję, z którą przegrała 3:4. Po tym turnieju pracę stracił selekcjoner Jorge Sampaoli. Scaloni był wówczas jego asystentem i trenerem reprezentacji U-20 tego kraju, z którą jako piłkarz sięgnął po mistrzostwo świata w 1997 roku.

Jesienią 2018 roku akurat był w hotelowej siłowni, kiedy zadzwonił jego telefon.

"Chcemy, żebyś poprowadził reprezentację. Czy wierzysz w siebie?" - usłyszał.

Działacze nie kombinowali. Nie szukali wielkich nazwisk. Chcieli zaoszczędzić pieniądze, a mieli pod ręką Scaloniego. Tyle że - poza nim samym - niewielu w niego wierzyło. Właściwie został skreślony już na początku i zanosiło się na krótką przygodę.

Z wyboru nowego selekcjonera nabijał się nawet sam bóg futbolu Diego Maradona, pytając: "Czy to jest żart?". Legenda futbolu, w którą był wsłuchany cały świat nawet kpił ze Scaloniego, mówiąc: "Ten facet nie mógłby nawet prowadzić ruchu na skrzyżowaniu!"

Ciekawe, co powiedziałby teraz Maradona, kiedy po ośmiu latach od objęcia stanowiska selekcjonera Scaloni ma na koncie dwa razy wygrane Copa America i mistrzostwo świata w Katarze i wciąż jest walce o kolejny Puchar Świata.

Niesamowity spokój trenera

Tym, co wyróżnia Scaloniego, jest niesamowity spokój. Wygląda, jakby nie miał układu nerwowego, co nie oznacza, że nie ma w nim emocji. To ma też wpływ na drużynę. Do tego jest świetny motywatorem. Zresztą już jako piłkarz takim był.

Kiedy po szalony meczu z Egiptem reporter telewizyjny chciał porozmawiać ze Scalonim, ten rozpłakał się przed kamerą i drżącym głosem powiedział: - Przepraszam, to dla mnie za dużo. Mamy tu niesamowitych facetów, taką wspaniałą bandę. Przepraszam, nie mogę mówić. Muszę iść.

Rzewnymi łzami płakał też, kiedy 30 maja 2015 roku rozegrał swoje ostatnie minuty jako zawodowiec w barwach Atalanty Bergamo przeciwko AC Milan. 37-letni wówczas piłkarz objął swojego ojca, Angela, i "płakał jak nigdy dotąd", jak napisała kiedyś FIFA.

Lionel Scaloni dał Argentynie... Lionela Messiego

To, co dał Scaloni Argentynie to jest... Lionel Messi. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii w sierpniu 2005 roku zanotował najgorszy z możliwych debiutów w reprezentacji swojego kraju. 18-letni wówczas zawodnik wszedł na boisko w 63. minucie towarzyskiego meczu z Węgrami i po zaledwie 44 sekundach zobaczył czerwoną kartę. Został wyrzucony z boiska za uderzenie łokciem Vilmosa Vanczaka. Po meczu to właśnie Scaloni objął Messiego i uspokajał. Ten nigdy mu tego nie zapomniał.

- Znalazłem w nim mojego starszego brata - opowiadał kiedyś Messi o Scalonim, a po wygraniu mundialu w Katarze tak mówił o nim:

Tak wiele mu zawdzięczam. Sprawił, że zostałem w reprezentacji. Nigdy nie chcę go rozczarować.

To, co nie udało się przez 20 lat ośmiu kolejnym selekcjonerom Argentyny, udało się w końcu Scaloniemu. Potrafił on tak wpłynąć na Messiego, że ten stał się prawdziwym magikiem na boisku w kadrze. Zresztą razem grali w kadrze nawet na mundialu w Niemczech. I tam Scaloni na treningach musiał powstrzymywać Messiego, bo był obrońcą. W sumie w kadrze obecny selekcjoner rozegrał ledwie siedem spotkań.

Nigdy wcześniej Messi nie wydawał się szczęśliwszy w reprezentacji, nigdy nie odnosił większych sukcesów, niż pod wodzą Scaloniego. To właśnie za kadencji tego selekcjonera ugruntował swoją pozycję w historii futbolu.

To największa siła Argentyny. Człowieczeństwo Lionela Scaloniego

I - jak się okazuje - to Messi przekonał Scaloniego do pozostania z reprezentacją, gdy ten miał chwile zwątpienia. Diego Borinsky, który jest biografem selekcjonera, mówił na łamach "La Capital", że Scaloni dwukrotnie rozważał odejście. Raz miało to miejsce, kiedy zachorowali jego rodzice i czuł, że nie ma energii do pracy.

- Zapomnij o tym. W pełni cię wspieramy - miał mu wówczas powiedzieć Messi.

To właśnie ta jedność zawodników i trenera zapewniła Argentynie tytuł mistrza świata w 2022 roku. I tę jedność było widać w meczu z Egiptem. Oni to zwycięstwo wydarli, będąc w beznadziejnym położeniu, a przyczyniły się do tego doskonałe zmiany Scaloniego.

Dał mi jasno do zrozumienia, że na życie można patrzeć z wielu różnych perspektyw, w tym piłkarskiej. Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy piłkarzami, ale ludźmi, którzy grają w piłkę nożną. To stwierdzenie jest dla mnie niezwykle ważne. Za każdym piłkarzem stoi człowiek z wieloma problemami, radościami i rozczarowaniami. Kiedy widzisz, że osoba, która cię trenuje, to rozumie, czujesz się o wiele bardziej komfortowo

Sam szkoleniowiec podkreślał, że dla niego poza taktyką, która jest ważnym elementem piłki nożnej, najważniejszy dla niego jest odpowiedni dobór ludzi.

- Jeśli nie masz serca, nic nie wygrasz - podkreślał.

A Argentyna pokazała wielkie serce w meczach z Republiką Zielonego Przylądka i Egiptem. Trzeba też przyznać, że mistrzowie świata mają swoje problemy. Kilku zawodników przekroczyło już 30 lat, a siła zespołu oparta jest na 39-letnim Messim. Wielu piłkarzy nie miało najlepszego sezonu, a jednak Scaloni potrafił zrobić z tej ekipy drużynę, która wciąż jest zjednoczona w walce o złoto.

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Diego Maradona AFP

Lionel Scaloni AFP





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