Koszmarny mundial dla Holendrów. Właśnie otrzymali kolejny cios

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Tegoroczny mundial okazał się dla Holendrów ogromnym rozczarowaniem. Po porażce w 1/16 finału z funkcji selekcjonera "Oranje" zdecydował Louis van Gaal. W mediach momentalnie rozpoczęły się poszukiwania jego następcy. Jednym z nich miał być Erik ten Hag. Były szkoleniowiec m.in. Ajaxu i Manchesteru United zdementował wszelkie pogłoski, przyznając, że nie jest zainteresowany angażem przez holenderską federację.

Holandia odpadła z mundialu po porażce w rzutach karnych w 1/16 finału z Marokiem
Holandia odpadła z mundialu po porażce w rzutach karnych w 1/16 finału z MarokiemCARL DE SOUZA / AFPAFP

Holendrzy tegoroczny mundial rozpoczęli bardzo dobrze. Rywal reprezentacji Polski w eliminacjach do tego turnieju na etapie fazy grupowej zanotował zdecydowane zwycięstwa ze Szwecją i Tunezją oraz remis z Japonią. To dało im pierwsze miejsce w grupie. W ich przypadku układ drabinki turniejowej okazał się wyjątkowo pechowy.

Pojedynek Holandii z Marokiem był niezaprzeczalnym hitem 1/16 finału mistrzostw świata. W regulaminowym czasie gry czwarta drużyna poprzedniego mundialu uratowała się i doprowadziła do dogrywki, a finalnie do serii rzutów karnych. W najważniejszym momencie świetnymi interwencjami Holendrów z turnieju wyrzucił Yassine Bounou.

Tuż po klęsce zapadł ostateczny werdykt ws. selekcjonera Holendrów. Ronald Koeman publicznie obwieścił swoją rezygnację, co otwiera nowy etap w historii "Oranje". Tuż po tym komunikacie rozgorzała giełda nazwisk potencjalnych następców. Jeden z nich zdążył już publicznie powiedzieć, co sądzi o ewentualnym angażu.

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- Nie jestem dostępny. Świadomie podjąłem ten krok. I tak będę zajęty przez najbliższe dwa lata. Lubię tu pracować i chciałbym pomóc klubowi się rozwijać - ogłosił na łamach portalu ad.nl Erik ten Hag, pracujący aktualnie jako dyrektor techniczny Twente.

Erik ten Hag dał się poznać kibicom przede wszystkim z pracy w Ajaxie oraz Manchesterze United. Epizod w angielskiej Premier League nie okazał się dla niego specjalnie fortunny. Jeszcze gorzej było w Bayerze Leverkusen, z którego został zwolniony po zaledwie dwóch meczach Bundesligi, w których zdobył jeden punkt.

W Enschede ten Hag współpracuję m.in. z byłym trenerem Lecha Poznań Johnem van den Bromem. Twente poprzedni sezon Eredivisie zakończyło na czwartej pozycji, co dało przepustkę do gry w eliminacjach Ligi Europy.

W holenderskich mediach przez pewien czas głównym kandydatem na nowego selekcjonera był Louis van Gaal. Doświadczony szkoleniowiec, który w swojej karierze już trzykrotnie prowadził kadrę narodową, niedługo po odejściu Koemana zrezygnował ze swojej posady w Ajaxie. W gronie kandydatów znajdować się może również m.in. Arne Slot, który niedawno rozstał się z Liverpoolem.

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