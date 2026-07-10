Koszmarny mundial dla Holendrów. Właśnie otrzymali kolejny cios
Tegoroczny mundial okazał się dla Holendrów ogromnym rozczarowaniem. Po porażce w 1/16 finału z funkcji selekcjonera "Oranje" zdecydował Louis van Gaal. W mediach momentalnie rozpoczęły się poszukiwania jego następcy. Jednym z nich miał być Erik ten Hag. Były szkoleniowiec m.in. Ajaxu i Manchesteru United zdementował wszelkie pogłoski, przyznając, że nie jest zainteresowany angażem przez holenderską federację.
Holendrzy tegoroczny mundial rozpoczęli bardzo dobrze. Rywal reprezentacji Polski w eliminacjach do tego turnieju na etapie fazy grupowej zanotował zdecydowane zwycięstwa ze Szwecją i Tunezją oraz remis z Japonią. To dało im pierwsze miejsce w grupie. W ich przypadku układ drabinki turniejowej okazał się wyjątkowo pechowy.
Pojedynek Holandii z Marokiem był niezaprzeczalnym hitem 1/16 finału mistrzostw świata. W regulaminowym czasie gry czwarta drużyna poprzedniego mundialu uratowała się i doprowadziła do dogrywki, a finalnie do serii rzutów karnych. W najważniejszym momencie świetnymi interwencjami Holendrów z turnieju wyrzucił Yassine Bounou.
Tuż po klęsce zapadł ostateczny werdykt ws. selekcjonera Holendrów. Ronald Koeman publicznie obwieścił swoją rezygnację, co otwiera nowy etap w historii "Oranje". Tuż po tym komunikacie rozgorzała giełda nazwisk potencjalnych następców. Jeden z nich zdążył już publicznie powiedzieć, co sądzi o ewentualnym angażu.
Holendrzy szukają nowego selekcjonera. Napotkali na zdecydowaną odmowę
- Nie jestem dostępny. Świadomie podjąłem ten krok. I tak będę zajęty przez najbliższe dwa lata. Lubię tu pracować i chciałbym pomóc klubowi się rozwijać - ogłosił na łamach portalu ad.nl Erik ten Hag, pracujący aktualnie jako dyrektor techniczny Twente.
Erik ten Hag dał się poznać kibicom przede wszystkim z pracy w Ajaxie oraz Manchesterze United. Epizod w angielskiej Premier League nie okazał się dla niego specjalnie fortunny. Jeszcze gorzej było w Bayerze Leverkusen, z którego został zwolniony po zaledwie dwóch meczach Bundesligi, w których zdobył jeden punkt.
W Enschede ten Hag współpracuję m.in. z byłym trenerem Lecha Poznań Johnem van den Bromem. Twente poprzedni sezon Eredivisie zakończyło na czwartej pozycji, co dało przepustkę do gry w eliminacjach Ligi Europy.
W holenderskich mediach przez pewien czas głównym kandydatem na nowego selekcjonera był Louis van Gaal. Doświadczony szkoleniowiec, który w swojej karierze już trzykrotnie prowadził kadrę narodową, niedługo po odejściu Koemana zrezygnował ze swojej posady w Ajaxie. W gronie kandydatów znajdować się może również m.in. Arne Slot, który niedawno rozstał się z Liverpoolem.