Koszmarne pudło Messiego przeszło do historii. Takiego rekordu nie chciał

Dotychczas mistrzostwa świata układały się doskonale dla Leo Messiego. Największa gwiazda reprezentacji Argentyny już na starcie mundialu napisał historię futbolu. Zaczęło się od inauguracyjnego spotkania z Algierią, w którym zawodnik Interu Miami ustrzelił hat-tricka. To sprawiło, że Messi zrównał się w liczbie strzelonych z dotychczasowym liderem klasyfikacji wszech czasów Miroslavem Klose.

W kolejnych spotkaniach Messi nie miał zamiaru zwalniać tempa. Rekord niemieckiego napastnika został pobity już w kolejnym spotkaniu z Austrią, w którym Messi zanotował dublet. Argentyńczyk do swojego dorobku z fazy grupowej dorzucił jeszcze jedno trafienie przeciwko Jordanii.

W 1/16 finału Argentyna nieoczekiwanie miała ogromne problemy w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Finalnie mistrzowie świata po dogrywce wygrali 3:2, a w tym meczu Messi strzelił swojego siódmego gola na tych mistrzostwach. Pod kątem skuteczności dorównać mu mogli jedynie Kylian Mbappe oraz Erling Haaland.

Messi znów pudłuje z jedenastu metrów. Argentyńczyk pobił niechlubny rekord

W drodze do ćwierćfinału mistrzostw świata naprzeciw Argentyńczyków stanęła reprezentacja Egiptu z Mohamedem Salahem na czele. Mistrz świata był w tym spotkaniu murowanym faworytem. Spotkanie w Atlancie rozpoczęło się jednak od ogromnego trzęsienia ziemi.

Egipcjanie sensacyjnie już w 15. minucie objęli prowadzenie w meczu przeciwko Argentynie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego celnym uderzeniem głową wykończył Yasser Ibrahim. Był to jednak dopiero początek ogromnych emocji.

Pięć minut po trafieniu Egipcjanie mogli złapać się za głowy. W polu karnym Haissem Hassan nieprzepisowo zatrzymał Nicolasa Tagliafico za co sędzia bez cienia wątpliwości podyktował rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podejść mógł tylko jeden Argentyńczyk. Messi jednak kompletnie zawiódł - jego uderzenie w prawy róg bramki zdołał obronić Mostafa Shobeir.

Messi w starciu z Egipcjanami zmarnował już drugi rzut karny na tych mistrzostwach świata. Pierwsza pomyłka wydarzyła się jeszcze w fazie grupowej w spotkaniu z reprezentacją Austrii. Analitycy błyskawicznie odnotowali ten fakt, wyciągając jednoznaczny wniosek.

"Opta" donosi, że Messi został pierwszym w historii mistrzostw świata piłkarzem, który w trakcie jednego turnieju zmarnował dwie "jedenastki". W tym zestawieniu rzecz jasna nie brano pod uwagę prób wykonywanych w trakcie serii rzutów karnych. Jest to rekord, który z pewnością nie przynosi chluby argentyńskiej legendzie.

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Leo Messi LEO BARRILARI AFP





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