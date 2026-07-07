Koszmarna wiadomość po meczu Amerykanów. Spełnił się najgorszy scenariusz

Reprezentacja Belgii pokonała współgospodarzy mistrzostw świata Amerykanów w meczu 1/8 finału i zameldowała się w najlepszej ósemce turnieju. Niestety jednak nie zabrakło w ich szeregach "ran wojennych" - stracili Amadou Onanę, który doznał kontuzji prawego kolana i w drugim kwadransie spotkania został zmieniony przez Hansa Vanakena. Onana po powrocie na murawę po ostatnim gwizdku był już widziany o kulach z usztywnieniem na kolanie.

Selekcjoner Rudi Garcia przyznał już na konferencji prasowej, że mówimy o "poważnym urazie".

Mam przeczucie, że będzie pauzował do końca mistrzostw świata

Niedostępność do końca czempionatu turnieju i tak byłaby tu łagodnym zakończeniem. Wtorek pokazał, że niestety spełnił się najgorszy scenariusz. "The Athletic" poinformowało, że doszło do zerwania więzadeł krzyżowych przednich. To oznacza co najmniej 7-8 miesięcy przerwy od futbolu.

Poważny uraz na mundialu. David Ornstein: "Ogromny cios"

Belgia jest zatem osłabiona na ćwierćfinałowe starcie z Hiszpanią oraz w razie wygranej potencjalne dwa kolejne (półfinał, potem finał lub mecz o 3. miejsce). Onana będzie też niedostępny na wrześniowe i listopadowe zgrupowania kadry narodowej. Do tej pory zagrał dla niej 33 mecze i strzelił jednego gola. Na razie nie poprawi tych liczb.

Problem ma Aston Villa, której tercet w środku pola miał on współtworzyć z Yourim Tielemansem i Boubacarem Kamarą. Co ciekawe, ten ostatni właśnie wraca po podobnej kontuzji odniesionej 10 stycznia. Jak pisze David Ornstein, klub z Birmingham nie planował transferów na tej pozycji, ale w zaistniałych okolicznościach może się na to zdecydować. "Będzie musiał ponownie ocenić sytuację" - czytamy.

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Amadou Onana Jamie Squire Getty Images

Amadou Onana Jamie Squire Getty Images

Nicolo Barella kontra Amadou Onana AFP





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