Koszmarna wiadomość po meczu Amerykanów. Spełnił się najgorszy scenariusz

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W 21. minucie meczu ze Stanami Zjednoczonymi reprezentant Belgii Amadou Onana musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Jasne było, że jego sytuacja jest poważna, sam selekcjoner Rudi Garcia to przyznawał. Niestety jak donosi "The Athletic" spełnił się najgorszy wariant, zakładający wielomiesięczną przerwę od piłki nożnej.

Amadou Onana w jasnej koszulce z numerem 24 i ciemnymi warkoczykami biegnie po boisku podczas meczu.
Amadou OnanaJane Gershovich/ISI PhotosGetty Images

Reprezentacja Belgii pokonała współgospodarzy mistrzostw świata Amerykanów w meczu 1/8 finału i zameldowała się w najlepszej ósemce turnieju. Niestety jednak nie zabrakło w ich szeregach "ran wojennych" - stracili Amadou Onanę, który doznał kontuzji prawego kolana i w drugim kwadransie spotkania został zmieniony przez Hansa Vanakena. Onana po powrocie na murawę po ostatnim gwizdku był już widziany o kulach z usztywnieniem na kolanie.

Selekcjoner Rudi Garcia przyznał już na konferencji prasowej, że mówimy o "poważnym urazie".

Mam przeczucie, że będzie pauzował do końca mistrzostw świata
mówił

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Niedostępność do końca czempionatu turnieju i tak byłaby tu łagodnym zakończeniem. Wtorek pokazał, że niestety spełnił się najgorszy scenariusz. "The Athletic" poinformowało, że doszło do zerwania więzadeł krzyżowych przednich. To oznacza co najmniej 7-8 miesięcy przerwy od futbolu.

Poważny uraz na mundialu. David Ornstein: "Ogromny cios"

Belgia jest zatem osłabiona na ćwierćfinałowe starcie z Hiszpanią oraz w razie wygranej potencjalne dwa kolejne (półfinał, potem finał lub mecz o 3. miejsce). Onana będzie też niedostępny na wrześniowe i listopadowe zgrupowania kadry narodowej. Do tej pory zagrał dla niej 33 mecze i strzelił jednego gola. Na razie nie poprawi tych liczb.

Problem ma Aston Villa, której tercet w środku pola miał on współtworzyć z Yourim Tielemansem i Boubacarem Kamarą. Co ciekawe, ten ostatni właśnie wraca po podobnej kontuzji odniesionej 10 stycznia. Jak pisze David Ornstein, klub z Birmingham nie planował transferów na tej pozycji, ale w zaistniałych okolicznościach może się na to zdecydować. "Będzie musiał ponownie ocenić sytuację" - czytamy.

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Amadou OnanaJamie SquireGetty Images
Trener w garniturze obejmuje piłkarza na boisku, który stoi o kulach z opatrunkiem na nodze; wokół znajdują się inni zawodnicy ubrani w sportowe stroje.
Amadou OnanaJamie SquireGetty Images
Nicolo Barella kontra Amadou Onana
Nicolo Barella kontra Amadou OnanaAFP


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