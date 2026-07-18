Oto pięć reprezentacji, które na mundialu w 2026 roku zawiodły najbardziej. Zabrakło tu miejsca dla tych, którzy po prostu liczyli na więcej - bo do takich należałoby zaliczyć rpzegranych półfinalistów, czyli Francję i Anglię.

Trudno jednak uznać Francuzów i Anglików za rozczarowania. Dojście do strefy medalowej to zawsze jest dowód na dobrą grę. Nie można też zakwalifikować tu Holandii, która, co prawda, odpadła już w 1/16 finału, ale pechowo trafiła tam na Maroko. Oba zespoły zaprezentowały się solidnie, ale tylko jedna mogła przejść dalej.

Nie będzie tu również Brazylii, która w 1/8 finału przegrała z Norwegią. Po Canarinhos po prostu świat nie oczekiwał zbyt wiele. I ta nieobeność jest chyba jeszcze gorszym świadectwem dla Brazylii niż słaby wynik na mundialu.

5. Korea Południowa

Piąte miejsce dla Korei Południowej, która poświęciła wiele miesięcy na przygotowania. Drużyna była postrzegana jako potencjalny czarny koń mundialu, ponieważ przygotowanie taktyczne i fizyczne Tygrysów miało być wyzwaniem dla drużyn z czołówki.

Zwycięstwo z Czechami w pierwszej kolejce fazy grupowej było imponujące. Wówczas wydawało się, że Korea Południowa bez problemu pokona RPA i awansuje dalej. Niestety, Tygrysy przegrały dwa kolejne spotkania i odpadły, zajmując trzecie miejsce w grupie.

Son Heung-min Ulises Ruiz AFP

4. Czechy

Wspomniani już wyżej Czesi wylosowali grupę, w której powinni zdecydowanie powalczyć. Skończyło się ostatnim miejscem i jednym punktem zdobytym z Republiką Południową Afryki. Koreańczycy z nimi wygrali i ogólnie na mundialu coś pokazali, dlatego w rankingu rozczarowań Czesi znaleźli o jedną pozycję wyżej niż Tygrysy.

Nasi południowi sąsiedzi z mundialu wrócili na tarczy, nie zostali zapamiętani z niczego a 0:3 z Meksykiem w trzecim spotkaniu było idealną puentą ich występu za Oceanem Atlantyckim.

Patrik Schick w meczu Czechy - RPA EVRIM AYDIN AFP

3. Portugalia

Miała swoje momenty i doszła do 1/8 finału, gdzie odpadła po meczu z Hiszpanią - późniejszym finalistą, a może nawet mistrzem świata.

Totalnej kompromitacji oczywiście nie było, ale ze wszystkich drużyn, które były postrzegane jako faworyt do zwycięstwa na mundialu to właśnie Portugalia rozczarowała najbardziej. Jej pomoc (Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves i Bernardo Silva) kompletnie zawiodła - a przecież była postrzegana jako zdecydowanie najmocniejsza w całej stawce.

Cristiano Ronaldo z mundialem żegna się dwoma golami z Uzbekistanem, jednym z Chorwacją z rzutu karnego i wielkim niedosytem. Trener Roberto Martinez nie wykorzystał potencjału swojej drużyny i to właśnie on ponosi największą odpowiedzialność za klęskę.

Cristiano Ronaldo Ayman Aref AFP

2. Urugwaj

Nikt nie oczekiwał walki o medale, ale skończyło się totalną kompromitację zasłużonej, wręcz legendarnej reprezentacji Urugwaju. Drużyna nie dogadała się z selekcjonerem Marcelo Bielsą. Podczas turnieju konflikt szatni z trenerem eskalował do tego stopnia, że ostatniego meczu z Hiszpanią w zasadzie nie było już co grać.

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Urugwaj zdobył tylko dwa punkty, zajął trzecie miejsce, ale do 1/16 finału nie awansował. To zdecydowanie największe rozczarowanie z Ameryki Południowej.

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1. Niemcy

Zaczęło się od efektownego 7:1 z Curacao, później było już tylko gorzej. Niemcy sensacyjnie przegrali z Ekwadorem na zakończenie fazy grupowej. Ta porażka wywołała konflikt w drużynie. Dało się wyczuć, że piłkarze nie dogadują się z Julianem Nagelsmannem. Nie było wspólnego języka.

Później nadeszła 1/16 finału i mecz z Paragwajem. Ekipa z Ameryki Południowej zagrała bardzo zdyscyplinowany futbol (a nie bandycki jak z Francją) i pokonała Niemców w rzutach karnych.

Porażka ze słabym Paragwajem na tym etapie to jedna z największych sensacji tego mundialu. A może nawet największa. Niemcy nie byli postrzegani jako drużyna ze ścisłego topu, ale to przecież zawsze Niemcy - czterokrotni mistrzowie świata. Po raz trzeci z rzędu nie zagrali nawet w 1/8 finału.

Wcześniej, co prawda, w ogóle nie udawało im się wyjść z grupy, a teraz odpadli w 1/16, której wcześniej nie było. Nie zmienia to jednak faktu, że doszło do blamażu. I zostanie on zapamiętany na długo. Nagelsmann z kadrą Niemiec już nie pracuje. Jego następcą został Jurgen Klopp.

Piłkarze reprezentacji Niemiec po porażce z Paragwajem na mundialu JEWEL SAMAD AFP





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