Koszmar selekcjonera Hiszpanów. Wszystko ujawnił dzień przed wielkim finałem

Do wspomnianej potyczki doszło 15 maja 2004 roku. Luis De La Fuente był wtedy szkoleniowcem młodzieżowej drużyny Sevilla FC. Lionel Messi zakładał już barwy Barcelony.

Stawką był awans do ćwierćfinału krajowego pucharu. Katalończycy wygrali spotkanie 4:0. A bohaterem potyczki okazał się 16-letni wówczas Argentyńczyk.

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MŚ 2026. Luis De La Fuente mówi o dotkliwej klęsce. W roli bezwzględnego egzekutora Lionel Messi

- Słyszałem wtedy same dobre rzeczy o chłopcu imieniem Leo - oznajmił selekcjoner reprezentacji Hiszpanii na przedmeczowej konferencji prasowej. - Na początku kryliśmy go indywidualnie, ale w 70. minucie opiekujący się nim zawodnik dostał żółtą kartkę. Zmieniłem go, a Messi strzelił cztery gole w piętnaście minut.

Leo wyrósł i dzisiaj jest wielokrotnie groźniejszym egzekutorem niż wówczas. De La Fuente wierzy jednak, że trauma sprzed 22 lat już się nie powtórzy. Hiszpania w trwającym turnieju straciła w siedmiu meczach tylko jedną bramkę.

Sęk w tym, że 39-letni Messi trafił na ten mundial z wybitną formą. Strzelił do tej pory osiem goli i dołożył do tego cztery asysty. Nie ma obecnie w turnieju skuteczniejszego piłkarza.

Kapitan "Albicelestes" właśnie wskoczył na szczyt rankingu faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Jeśli tego dokona, będzie miał na koncie aż dziewięć triumfów w prestiżowym plebiscycie "Fance Football". Więcej o tym piszemy TUTAJ.

Niedzielny finał Hiszpania - Argentyna zaplanowano na godz. 21:00. Dzień wcześniej w Miami o trzecie miejsce Francuzi zagrają z Anglikami (23:00). Relacje live z obu spotkań w sportowym serwisie Interii.

Luis de la Fuente MI NEWS AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEO CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP AFP