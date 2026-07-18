Koszmar selekcjonera Hiszpanów. Wszystko ujawnił dzień przed wielkim finałem

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Wiosną 2004 roku Lionel Messi i Luis De La Fuente nie mogli wiedzieć, że kiedyś staną naprzeciw siebie w finale MŚ. Wtedy rywalizowali w hiszpańskiej lidze młodzieżowej. Konfrontacja trenera z młokosem okazała się dla tego pierwszego nad wyraz bolesna. 16-letni Argentyńczyk strzelił jego drużynie cztery gole w kwadrans. Czy w niedzielny wieczór będzie równie bezwzględny?

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Luis De La Fuente wierzy, że w niedzielę Lionel Messi (na małym zdj.) nie powtórzy kanonady sprzed 22 lat AFP

Do wspomnianej potyczki doszło 15 maja 2004 roku. Luis De La Fuente był wtedy szkoleniowcem młodzieżowej drużyny Sevilla FC. Lionel Messi zakładał już barwy Barcelony.

Stawką był awans do ćwierćfinału krajowego pucharu. Katalończycy wygrali spotkanie 4:0. A bohaterem potyczki okazał się 16-letni wówczas Argentyńczyk.

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- Słyszałem wtedy same dobre rzeczy o chłopcu imieniem Leo - oznajmił selekcjoner reprezentacji Hiszpanii na przedmeczowej konferencji prasowej. - Na początku kryliśmy go indywidualnie, ale w 70. minucie opiekujący się nim zawodnik dostał żółtą kartkę. Zmieniłem go, a Messi strzelił cztery gole w piętnaście minut.

Leo wyrósł i dzisiaj jest wielokrotnie groźniejszym egzekutorem niż wówczas. De La Fuente wierzy jednak, że trauma sprzed 22 lat już się nie powtórzy. Hiszpania w trwającym turnieju straciła w siedmiu meczach tylko jedną bramkę.

Sęk w tym, że 39-letni Messi trafił na ten mundial z wybitną formą. Strzelił do tej pory osiem goli i dołożył do tego cztery asysty. Nie ma obecnie w turnieju skuteczniejszego piłkarza.

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Niedzielny finał Hiszpania - Argentyna zaplanowano na godz. 21:00. Dzień wcześniej w Miami o trzecie miejsce Francuzi zagrają z Anglikami (23:00). Relacje live z obu spotkań w sportowym serwisie Interii.

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Siwy mężczyzna w okularach ubrany w elegancki garnitur i krawat, patrzący poważnie przed siebie.
Luis de la FuenteMI NEWSAFP
Piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem 10, z rozłożonymi szeroko rękami, świętuje sukces na boisku w trakcie meczu.
Leo MessiEd Zurga/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10 i opaską kapitana na ramieniu patrzy w górę na boisku.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP


Trening reprezentacji Hiszpanii przed finałem mundialu. WIDEOCECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFPAFP

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