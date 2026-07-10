Koszmar Ronaldo na mundialu, teraz taki zwrot. Trener wprost o końcu kariery
Szósty w karierze mundial zakończył się dla Cristiano Ronaldo ogromnym rozczarowaniem. Dla 41-latka był to najprawdopodobniej ostatni w karierze światowy czempionat. Portugalczyk wciąż nie zamierza jednak kończyć kariery sportowej. Cenny trop ws. emerytury portugalskiej legendy zdradził nowy selekcjoner ich kadry Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo wylatując za ocean zanotował swój szósty w karierze mundial. Dotychczas najlepszym wynikiem był ten uzyskany w debiucie, gdy Portugalia czempionat organizowany w 2006 roku w Niemczech zakończyła na czwartej lokacie.
Oczekiwania względem trwającej imprezy były tym większe, gdyż miał to być ostatni mundial Ronaldo w karierze piłkarskiej. Sam zawodnik niczego nie przesądzał, lecz trudno sobie wyobrazić, by w 2030 roku licząc sobie 45 lat wciąż był w stanie rywalizować na najwyższym poziomie.
Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie zakończył się dla Ronaldo bardzo negatywnie. Portugalczycy odpadli w 1/8 finału, przegrywając z Hiszpanami po golu strzelonym w doliczonym czasie gry przez Mikela Merino.
Jorge Jesus wprost o emeryturze Ronaldo. Tam Cristiano zakończy karierę
Po odpadnięciu z mundialu Ronaldo nie dał kibicom jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej swojej kariery. W takim przypadku to musi oznaczać jej kontynuację. Jesienią reprezentacja Portugalii będzie miała inne obliczenie. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, z zespołem rozstał się Roberto Martinez.
Portugalska federacja ogłosiła, że jego następcą zostanie Jorge Jesus. Doświadczony szkoleniowiec jest znany w swoim kraju przede wszystkim z pracy w Benfice oraz Sportingu. 71-latek ostatnio pracował jednak w Al-Nassr, gdzie wspólnie z Ronaldo, a także Jorge Felixem zdobył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.
Przedstawiony w piątek jako nowy selekcjoner Jesus odpowiedział na szereg pytań związanych z przyszłością. Jedno z nich musiało dotyczyć Ronaldo. Portugalczyk zaskoczył, zdradzając cenny trop ws. zakończenia kariery przez legendarnego zawodnika.
- Jest symbolem portugalskiej piłki nożnej. Chce grać w Al-Nassr i zakończyć karierę w Al-Nassr - zdradził Jorge Jesus cytowany na portalu "X" przez Fabrizio Romano.
Jorge Jesus na stanowisku selekcjonera reprezentacji Portugalii zadebiutuje już jesienią w pierwszym spotkaniu dywizji A Ligi Narodów przeciwko Walii. Pozostałymi rywalami w ramach grupy czwartej będą Duńczycy oraz Norwegowie.