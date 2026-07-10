Cristiano Ronaldo wylatując za ocean zanotował swój szósty w karierze mundial. Dotychczas najlepszym wynikiem był ten uzyskany w debiucie, gdy Portugalia czempionat organizowany w 2006 roku w Niemczech zakończyła na czwartej lokacie.

Oczekiwania względem trwającej imprezy były tym większe, gdyż miał to być ostatni mundial Ronaldo w karierze piłkarskiej. Sam zawodnik niczego nie przesądzał, lecz trudno sobie wyobrazić, by w 2030 roku licząc sobie 45 lat wciąż był w stanie rywalizować na najwyższym poziomie.

Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie zakończył się dla Ronaldo bardzo negatywnie. Portugalczycy odpadli w 1/8 finału, przegrywając z Hiszpanami po golu strzelonym w doliczonym czasie gry przez Mikela Merino.

Jorge Jesus wprost o emeryturze Ronaldo. Tam Cristiano zakończy karierę

Po odpadnięciu z mundialu Ronaldo nie dał kibicom jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej swojej kariery. W takim przypadku to musi oznaczać jej kontynuację. Jesienią reprezentacja Portugalii będzie miała inne obliczenie. Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, z zespołem rozstał się Roberto Martinez.

Portugalska federacja ogłosiła, że jego następcą zostanie Jorge Jesus. Doświadczony szkoleniowiec jest znany w swoim kraju przede wszystkim z pracy w Benfice oraz Sportingu. 71-latek ostatnio pracował jednak w Al-Nassr, gdzie wspólnie z Ronaldo, a także Jorge Felixem zdobył mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.

Przedstawiony w piątek jako nowy selekcjoner Jesus odpowiedział na szereg pytań związanych z przyszłością. Jedno z nich musiało dotyczyć Ronaldo. Portugalczyk zaskoczył, zdradzając cenny trop ws. zakończenia kariery przez legendarnego zawodnika.

- Jest symbolem portugalskiej piłki nożnej. Chce grać w Al-Nassr i zakończyć karierę w Al-Nassr - zdradził Jorge Jesus cytowany na portalu "X" przez Fabrizio Romano.

Rozwiń

Jorge Jesus na stanowisku selekcjonera reprezentacji Portugalii zadebiutuje już jesienią w pierwszym spotkaniu dywizji A Ligi Narodów przeciwko Walii. Pozostałymi rywalami w ramach grupy czwartej będą Duńczycy oraz Norwegowie.

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





Tomasz Hajto: Francuzi zaczęli siebie akceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport