Ostatnie dwa mundiale były dla Chorwatów pasmem sukcesów. W 2018 roku kadra prowadzona przez Zlatko Dalicia wzbudziła ogromną sympatię całego świata. Chorwaci wówczas zatrzymali się dopiero w finale, w którym mocniejsi okazali się Francuzi. Cztery lata później w Katarze Chorwacja znów znalazła się na podium. Brązowe krążki dało im zwycięstwo w meczu o trzecie miejsce z Marokiem.

Tegoroczny mundial dla Chorwatów był przede wszystkim "ostatnim tańcem" dla Luki Modricia. Pomimo pewnej zadyszki drużyna Dalicia zakończyła fazę grupową na drugiej pozycji. Układ drabinki sprawił, że w 1/16 finału czekała na nich Portugalia. Po jednym z najbardziej dramatycznych starć tego turnieju Chorwacja przegrała 1:2 i odpadła z turnieju.

Tuż po ostatniej porażce w chorwackich mediach rozgorzała dyskusja na temat przyszłości Zlatko Dalicia. W środę tamtejsza federacja wydała ostateczny komunikat, który rozwiał wszelkie wątpliwości.

Nadeszło oficjalne pożegnanie. Wywalczył dla swojego narodu dwa medale mistrzostw świata

Po blisko dziewięciu latach przygoda Zlatko Dalicia z reprezentacją Chorwacji ostatecznie się zakończyła. O wszystkim kibiców poinformowała tamtejsza federacja. Charakter pożegnania, a także liczne pożegnania jasno pokazują, jak wielką estymą w swoim kraju cieszy się były już selekcjoner.

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Dalić został zatrudniony przez chorwacką federację w październiku 2017 roku. Selekcjoner wówczas zakończył swoją siedmioletnią przygodę z trenowaniem klubów z Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Angaż Dalicia okazał się być strzałem w dziesiątkę.

Oprócz wspomnianych już osiągnięć na mundialach Chorwacja pod jego wodzą zdobyła również srebrne medale Ligi Narodów w 2023 roku. Na mistrzostwach Europy szło im gorzej. W 2021 roku zakończyli udział na etapie 1/8 finału, a trzy lata później odpadli już w fazie grupowej.

W chorwackich mediach już huczy o nazwisku potencjalnego następcy Dalicia. Chorwaci mogą przeżyć powtórkę z historii, bowiem głównym kandydatem ma być Slaven Bilić. Brązowy medalista MŚ z 1998 roku był już selekcjonerem reprezentacji Chorwacji w latach 2006-2012. Ostatnio pracował w saudyjskim Al-Fateh, skąd odszedł w sierpniu 2024 roku.

Zlatko Dalić i Luka Modrić JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Zlatko Dalić, selekcjoner reprezentacji Chorwacji AFP





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