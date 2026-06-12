Od zwycięstwa 2:0 Meksyku nad Republiką Południowej Afryki rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata. Po raz pierwszy w historii na mundialu zobaczymy aż 48 reprezentacji, co daje łącznie rekordowe 104 spotkania do rozegrania. Większa pula drużyn nie oznacza jednak, że już na etapie fazy grupowej nie czeka nas kilka prestiżowych zestawień.

Pierwszym ze szlagierów jest bez wątpienia mecz Brazylia - Maroko. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu naprzeciw siebie staną dwa zespoły względem których kibice żywią duże oczekiwania. "Canarinhos" jak zwykle są stawiani w szerokim gronie faworytów do ostatecznego triumfu. Maroko z kolei chce nawiązać do znakomitego startu z 2022 roku, gdy mundial w Katarze zakończyli na czwartym miejscu.

Przedstawiciel Afryki tuż przed inauguracją mundialu ma jednak poważny problem. Właśnie potwierdzono absencję dwóch podstawowych zawodników - obrońcy Nayefa Aguerda oraz napastnika Abde Ezzalzouliego. Wszystko przez urazy.

Maroko straciło dwie gwiazdy. Kontuzjowani zawodnicy przegrali wyścig z czasem

Nayer Aguerd od dawna był bardzo ważną postacią w drużynie triumfatora ostatniego Pucharu Narodów Afryki. Defensor Olympique Marsylia od początku marca pozostawał poza grą z powodu urazu pachwiny. 30-latek od tego momentu pozostawał poza grą, znajdując się również poza kadrą na niedawne sparingi z Burundi, Madagaskarem oraz Norwegią. Finalnie Aguerd przegrał wyścig z czasem i na mundialu nie zagra.

Ostatnia z wymienionych wyżej gier kontrolnych zakończyła się fatalnie dla drugiego wielkiego nieobecnego. Abde Ezzalzouli w trakcie potyczki z Norwegami doznał kontuzji kolana, która finalnie wyklucza go z gry na mistrzostwach świata. Szkoda tym bardziej, że 24-latek ma za sobą fenomenalny sezon ligowy. Skrzydłowy w barwach Realu Betis zanotował łącznie 15 trafień.

Selekcjoner reprezentacji Maroka nie miał innego wyjścia i wezwał do USA dwóch zawodników będących dotychczas na liście rezerwowej. Kontuzjowanych kolegów z zespołu na mistrzostwach świata ostatecznie zastąpią 34-letni Marwane Saadane z saudyjskiego Al-Fateh oraz 25-letni Amine Sbai występujący ostatnio we francuskim Angers.

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Terminarz meczów reprezentacji Maroka w fazie grupowej MŚ 2026:

Brazylia - Maroko - 14 czerwca, godz. 0:00 (East Rutherford)

Szkocja - Maroko - 20 czerwca, godz. 0:00 (Foxborough)

Maroko - Haiti - 25 czerwca, godz. 0:00 (Atlanta)

Reprezentacja Maroka w piłce nożnej GORDON DONOVAN AFP

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