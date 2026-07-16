Reprezentacja Francji podchodziła do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku jako główny faworyt do końcowego triumfu. Trudno, żeby było inaczej, gdy patrzymy na ofensywę, jaką dysponuje Didier Deschamps. Selekcjoner "Trójkolorowych" ma bowiem niesamowitą paletę wyboru.

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Żelazna trójka złożona z: Kyliana Mbappe, Ousmane Dembele i Michaela Olise wyceniana jest na kwotę łączną ponad 400 milionów euro. Każdy z nich bez wątpienia ma w swojej głowie zwycięstwo w plebiscycie France Football, a więc po prostu wygranie Złotej Piłki. Przed mundialem cała trójka miała na to spore szanse.

Przewrót w walce o Złotą Piłkę. Mbappe praktycznie skreślony

Mundial miał być decydujący. Ten, który zagra najlepiej zwiększy swoje szanse na zwycięstwo. Ostatecznie wydaje się, że ten wyścig wygrał Kylian Mbappe. Gwiazdor Francji strzelił na mundialu już osiem goli i dwukrotnie asystował. Problem po jego stronie leży jednak w tym, że nie zagra w finale.

Francja w półfinale przegrała z Hiszpanią 0:2 i Mbappe z kolegami zagrają jedynie o brązowe medale. To sprawia, że atakujący "Trójkolorowych" praktycznie stracił szanse na wygranie Złotej Piłki. O stworzenie obecnego "rankingu sił" kolejny raz pokusili się dziennikarze "Goal.com".

Nie zmienił się jedynie lider zestawienia. Mimo faktu, że Anglicy również zagrają "tylko" o brązowe medale, to zdaniem analityków tego portalu numerem jeden pozostaje Harry Kane. Anglik w sezonie 2025/2026 strzelił 73 gole i osiem razy asystował. Wygrał tryplet na niemieckiej ziemi.

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Zmienił się wicelider zestawienia. Tym stał się bowiem Leo Messi, który awansował z piątego miejsca na drugą lokatę i zbliżył się do dziewiątej Złotej Piłki w karierze. To oczywiście efekt fenomenalnej formy Argentyńczyka na mundialu. Z kolei z drugiego miejsca na czwarte spadł Olise.

Podium w najnowszym zestawieniu zamyka... Lamine Yamal. Hiszpan na mundialu, delikatnie mówiąc nie błyszczy, ale mimo tego według "Goal.com" to właśnie jemu należy przyznać najniższe miejsce na podium. Dziennikarze zaznaczają, że 19-latek musiałby zagrać fenomenalny finał, w którym poprowadzi Hiszpanię do tytułu.

W poprzednim notowaniu na trzecim miejscu plasował się Kylian Mbappe. Francuz wydawał się bardzo mocnym kandydatem do ataku na Kane'a. Wraz z eliminacją z walki o tytuł mistrza świata jego pozycja bardzo osłabła. Według analityków jego szanse bardzo spadły, obecnie plasuje się na piątym miejscu (poprzednio miejsce 3).

Przypomnijmy, że od kilku lat Złota Piłka jest rozstrzygana w nieco inny sposób. Została zmniejszona liczba głosujących, ale przede wszystkim okres brany pod uwagę. W przeszłości głosujący analizowali rok kalendarzowy, od kilku lat jest to cały sezon. W tym sezonie puentą będzie właśnie finał mundialu.

Lamine Yamal w meczu z Francją STEFAN KOOPS AFP





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