Koszmar Hiszpanów, nastąpił zwrot akcji. Wiadomo już, co dalej z mundialem

Pech nie opuszcza Nico Williamsa. Skrzydłowy stracił w sezonie 2025/26 wiele spotkań z powodu urazu, a na mistrzostwa świata wyleciał bez rytmu meczowego. Wątpliwości budził też jego stan zdrowia. Wejścia w trakcie spotkań fazy grupowej pokazały, że 23-latek daleki jest od optymalnej dyspozycji.

Nico Williams znów kontuzjowany. Przykre oświadczenie

Niestety po tym, jak w rywalizacji z Urugwajem spędził on nieco ponad kwadrans na murawie, doszło do kolejnej kontuzji. Sam zawodnik przekazał smutne wieści.

Wczoraj doznałem nowej kontuzji po akcji, w której kolega po fachu działał pod wpływem frustracji, niezadowolenia i smutku z powodu sytuacji, przez którą przechodził

Uraz był wynikiem brutalnego faulu jednego z Urugwajczyków. Doszło do uszkodzenia mięśni przywodziciela. Był to prawdziwy dramat dla selekcjonera, ponieważ z problemami zdrowotnymi zmagał się też Victor Munoz, a wcześniej mundial skończył się dla Yeremego Pino, który doznał urazy barku. Tym samym Hiszpanom kończą się zdrowi skrzydłowi.

Zwrot akcji ws. urazu Nico. Wciąż jest nadzieja

Frustracja była tym większa, że w oczach większości ekspertów oznaczało to dla Williamsa definitywny koniec mundialu. Na dzień przed starciem w ramach 1/16 finału z Austrią pojawiło się jednak światełko w tunelu.

"SPORT" przekazał, że najnowsze diagnozy ws. Nico Williamsa napawają większym optymizmem. Mówi się o 10-12 dniach pauzy skrzydłowego. Oznaczałoby to, że jeśli Hiszpania wygra z Austrią i awansuje dalej, możemy zobaczyć jeszcze wychowanka Athletiku na mundialu.

Występ Williamsa z Austrią jest wykluczony. Jeśli "La Furia Roja" zwycięży, to 7 lipca w 1/8 finału zmierzy się z Portugalią lub Chorwacją. Nico miałby natomiast być gotowy do gry na ewentualny ćwierćfinał mistrzostw świata.

Nico Williams Ulises Ruiz AFP





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