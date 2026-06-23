Koszmar Francji ziścił się w USA. Ewakuacja i natychmiastowy komunikat

Przed startem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wszyscy wskazywali na niebezpieczeństwo związane z bardzo restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi warunków pogodowych. Te miały prowadzić do opóźniania albo przerywania poszczególnych meczów mundialu.

Pierwsza kolejka w tym kontekście była bardzo spokojna. Problemy zapowiadano dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Amerykanie wskazywali, że mogą pojawić się problemy związane z rozegraniem meczu Francji z Irakiem. Radary pogodowe nie były optymistyczne.

Mecz Francji z Irakiem przerwany. Kibice wyproszeni ze stadionu

Pierwsza połowa tej rywalizacji przebiegła bez komplikacji, ale piłkarze do szatni schodzili w strugach lejącego się z nieba deszczu. Jak się okazało, to był dopiero początek, albo bardziej, zapowiedź nadchodzących problemów pogodowych. Na drugą połowę piłkarze nie wyszli zgodnie z planem.

W trakcie przerwy na telebimach pojawił się komunikat o burzy w okolicach stadionu. W związku z tym organizatorzy zmuszeni byli zarządzić przerwanie meczu na przynajmniej pół godziny. Fani zostali błyskawicznie poproszeni o opuszczenie obiektu i schronienie się w bezpiecznym miejscu.

Gianni Infantino ODD ANDERSEN AFP





"Takie drużyny jak Hiszpania mogą sobie na to pozwolić". Roman Kosecki analizuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport