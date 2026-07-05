Koszmar bramkarza Anglików. Wpuścił sześć goli. Konfrontacja na mundialu
W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego meksykański napastnik Raul Jimenez będzie miał okazję, aby znowu postraszyć Jordana Pickforda. Snajper drużyny gospodarzy jest prawdziwym postrachem angielskiego bramkarza. Wystarczy powiedzieć, że żadnemu innemu golkiperowi w całej swojej karierze nie strzelił większej liczby bramek.
Zbliżający się mecz Meksyku z Anglią elektryzuje piłkarski świat. Z mundialem pożegnają się bowiem albo faworyci do finału, albo gospodarze, którzy od początki imprezy zachwycają.
Meksyk nadal nie stracił choćby jednego gola i wygrał wszystkie dotychczasowe mecze: z RPA, Koreą Południową, Czechami oraz Ekwadorem.
Teraz wyzwanie będzie zdecydowanie najtrudniejsze. Rywalami Meksykanów będą Anglicy, czyli jeden z zespołów uważanych za faworytów turnieju.
Anglicy dobrze zaprezentowali się jednak tylko w pierwszym meczu fazy grupowej z Chorwacją (4:2). W kolejnych spotkaniach z Ghaną, Panamą i Demokratyczną Republiką Konga nie wyglądali juz jak zespół, który może zdobyć mistrzostwo świata.
Wygrać z DR Konga ostatecznie się udało. Zwycięstwo zostało "przepchnięte". Teraz jednak nadeszedł czas na o wiele trudniejsze wyzwanie. Meksyk.
Środkowym napastnikiem gospodarzy jest Raul Jimenez - legenda kadry (47 goli w 129 meczach) oraz ligi angielskiej. Jako wieloletni zawodnik Premier League Raul bardzo dobrze zna brytyjski styl gry.
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Sześć goli w dwunastu meczach. Pickford jest "ulubionym" bramkarzem Jimeneza
Co ciekawe, Jimenez jest prawdziwym koszmarem Jordana Pickforda. Bramkarz Synów Albionu na co dzień występuje w Evertonie, więc regularnie mierzy się z Raulem, który występował z Wolverhampton Wanderers i Fulham (teraz wrócił do ekipy Wolves, która zagra na poziomie Championship po spadku z elity).
35-letni napastnik z Meksyku żadnemu innemy bramkarzowi nie strzelił tak wielu goli jak Pickfordowi. Było to sześć trafień w dwunastu meczach. Raul Jimenez będzie miał teraz okazję powiększyć ten dorobek na mundialu, na poziomie reprezentacyjnym.
Pickford puścił sześć goli Jimeneza, ale to nie Meksykanin cieszy się najlepszym wynikiem również w drugą stronę. Najwięcej bramek przeciwko Pickfordowi zdobył Harry Kane (14). Tak się jednak składa, że na mundialu Pickford i Kane grają razem, więc akurat tego zawodnika bramkarz nie musi się obawiać.
Teoretycznie faworytem tego meczu będzie Anglia. Forma obu drużyn wyłącznie z ostatnich meczów wskazuje jednak na Meksyk. A do tego dochodzi przecież atut własnego boiska, bo spotkanie zostanie rozegrane na Estadio Azteca.