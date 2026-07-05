Koszmar bramkarza Anglików. Wpuścił sześć goli. Konfrontacja na mundialu

Zbliżający się mecz Meksyku z Anglią elektryzuje piłkarski świat. Z mundialem pożegnają się bowiem albo faworyci do finału, albo gospodarze, którzy od początki imprezy zachwycają.

Meksyk nadal nie stracił choćby jednego gola i wygrał wszystkie dotychczasowe mecze: z RPA, Koreą Południową, Czechami oraz Ekwadorem.

Teraz wyzwanie będzie zdecydowanie najtrudniejsze. Rywalami Meksykanów będą Anglicy, czyli jeden z zespołów uważanych za faworytów turnieju.

Anglicy dobrze zaprezentowali się jednak tylko w pierwszym meczu fazy grupowej z Chorwacją (4:2). W kolejnych spotkaniach z Ghaną, Panamą i Demokratyczną Republiką Konga nie wyglądali juz jak zespół, który może zdobyć mistrzostwo świata.

Wygrać z DR Konga ostatecznie się udało. Zwycięstwo zostało "przepchnięte". Teraz jednak nadeszedł czas na o wiele trudniejsze wyzwanie. Meksyk.

Środkowym napastnikiem gospodarzy jest Raul Jimenez - legenda kadry (47 goli w 129 meczach) oraz ligi angielskiej. Jako wieloletni zawodnik Premier League Raul bardzo dobrze zna brytyjski styl gry.

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Sześć goli w dwunastu meczach. Pickford jest "ulubionym" bramkarzem Jimeneza

Co ciekawe, Jimenez jest prawdziwym koszmarem Jordana Pickforda. Bramkarz Synów Albionu na co dzień występuje w Evertonie, więc regularnie mierzy się z Raulem, który występował z Wolverhampton Wanderers i Fulham (teraz wrócił do ekipy Wolves, która zagra na poziomie Championship po spadku z elity).

35-letni napastnik z Meksyku żadnemu innemy bramkarzowi nie strzelił tak wielu goli jak Pickfordowi. Było to sześć trafień w dwunastu meczach. Raul Jimenez będzie miał teraz okazję powiększyć ten dorobek na mundialu, na poziomie reprezentacyjnym.

Pickford puścił sześć goli Jimeneza, ale to nie Meksykanin cieszy się najlepszym wynikiem również w drugą stronę. Najwięcej bramek przeciwko Pickfordowi zdobył Harry Kane (14). Tak się jednak składa, że na mundialu Pickford i Kane grają razem, więc akurat tego zawodnika bramkarz nie musi się obawiać.

Teoretycznie faworytem tego meczu będzie Anglia. Forma obu drużyn wyłącznie z ostatnich meczów wskazuje jednak na Meksyk. A do tego dochodzi przecież atut własnego boiska, bo spotkanie zostanie rozegrane na Estadio Azteca.

Jordan Pickford OZAN KOSE / AFP AFP

Raul Jimenez WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS AFP

Raul Jimenez Kevin C. Cox Getty Images





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