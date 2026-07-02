Koszmar bohatera USA. Sędzia nie miał wyboru. Obrazki są brutalne

Reprezentacja USA przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku należała do tych drużyn, których potencjał trudno było jednoznacznie ocenić. Oczekiwania w kraju musiały być ogromne, ale ich weryfikacja miała przyjść dopiero na turnieju. Faza grupowa była dla kibiców USA znakomita.

Zespół dowodzony przez Maurizio Pochettino już po dwóch pierwszych meczach zapewnił sobie nie tylko awans do kolejnej fazy, ale także wygraną w swojej grupie. Dzięki temu w 1/16 finału na Amerykanów czekała trzecia drużyna z grupy B - Bośnia i Hercegowina. Faworytem tej rywalizacji było USA.

Dramat bohatera USA. Czerwona kartka w 65. minucie

Amerykanie w mecz weszli dość nerwowo, ale spokój przyniósł im kolejny raz na tym turnieju Folarin Balogun. Napastnik AS Monaco był tam, gdzie być powinien i w 45. minucie otworzył wynik rywalizacji, pokonując bramkarza. Dwadzieścia minut później znów zrobiło się gorąco w związku z jego akcją.

Tym razem jednak arbiter nie zauważył niebezpiecznego zagrania, którego dopuścił się właśnie Balogun. Upadając na murawę po pojedynku Balogun nadepnął na kostkę swojego przeciwnika, próbując postawić stopę na ziemi. Staw skokowy wygiął się w bardzo paskudny sposób.

Sędzia został wezwany do monitora VAR, aby obejrzeć tę akcję. Po weryfikacji ogłosił "po weryfikacji numer 20 z USA popełnił poważny faul. Finałową decyzją jest czerwona kartka". Tym samym od 34 minuty Amerykanie musieli radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca. Na obrazku ta sytuacja wygląda fatalnie, ale trudno Balogunowi przypisać jakiekolwiek złe intencje, trudno nawet określić to zdarzenie "atakiem". Fakt jest jednak taki, że nie zagra także w 1/8 finału z Belgią i to stanowi gigantyczne osłabienie USA.

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Mauricio Pochettino podczas meczu USA - Paragwaj Jamie Squire East News





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