Reprezentacja Argentyny nie obroniła tytułu mistrzów świata, choć była tego celu naprawdę blisko. Zespół prowadzony przez Lionela Scaloniego awansował bowiem do finału, w tym "Albicelestes" zmierzyli się z Hiszpanią. Faworytem była drużyna mistrzów Europy, a plan Argentyny wydawał się jasny.

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Patrząc na poprzednie mecze oczekiwano, że ekipa z Ameryki Południowej postawi na agresywną grę, zabieranie czasu Hiszpanom. Tak też faktycznie było, ale problem Argentyńczyków leżał w tym, że często zanim zdążyli doskoczyć do któregoś z Hiszpanów, ten już oddał piłkę.

Grał w finale z pękniętym żebrem. Koszmar Argentyńczyka

W brutalnej grze przewodzili szczególnie pomocnicy. Enzo Fernandez obejrzał czerwoną kartkę, a wprowadzony z ławki Leandro Paredes błyskawicznie obejrzał żółtą kartkę za atak na przeciwnika. W kolejnych akcjach naliczano mu kolejne faule, ale za żaden nie zobaczył kartki. Ostatecznie faulował cztery razy.

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Jak się okazuje pomocnik Boca Juniors w tym finale i nie tylko grał z pękniętym żebrem. Wieści z obozu Argentyńczyków wyciekły już po meczu. Według informacji "Canal 26" Paredes w meczach ze: Szwajcarią, Anglią oraz Hiszpanią musiał rywalizować nie tylko z rywalami, ale także bólem spowodowanym pękniętnym żebrem.

Dziennikarze przekazali, że w niektórych dniach miał nawet problem z oddychaniem. O problemach pomocnika nie informowano z obawy o to, że rywale wezmą go na celownik. Ostatecznie w tych trzech spotkaniach 32-latek spędził na murawie łącznie aż 249 minut.

Leandro Paredes AFP





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