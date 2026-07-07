Tegoroczny mundial wszedł w kolejną fazę. Fani piłki nożnej podziwiają obecnie zmagania reprezentacji, które wywalczyły sobie awans do 1/8 finału.

W tym gronie znaleźli się między innymi reprezentanci USA. Z ich przygodą wiąże się jednak bardzo kontrowersyjna sytuacja. W starciu 1/16 finału Amerykanie pokonali Bośniaków, jednak zwycięstwo to przypłacili utratą jednego z kluczowych zawodników - Folarina Baloguna. Po interwencji Donalda Trumpa kara piłkarza została jednak zawieszona.

Amerykański napastnik pojawił się tym samym w składzie na mecz 1/8 finału, w którym to reprezentanci USA mierzyli się z Belgami.

Cios za cios w meczu Amerykanów z Belgami. Koszmarny błąd pogrążył gospodarzy MŚ

Od samego początku belgijscy zawodnicy chcieli zaznaczyć swoją obecność w tym meczu. Już w początkowych minutach mogli objąć prowadzenie, jednak świetną paradą popisał się Matt Freese.

Zaciekłość Belgów zdecydowanie nie malała. Ich ofensywna gra przyniosła korzyści już w 9. minucie. To właśnie wtedy świetne podanie do Charlesa De Ketelaere'a posłał Nicolas Raskin. 25-latek musiał jedynie dołożyć nogę, kierując piłkę do siatki. Wywiązał się z tego zadania perfekcyjnie.

W dalszej części pierwszej połowy doszło natomiast do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Po groźnie wyglądającym upadku murawę opuścić musiał Amadou Onana. Jego miejsce zajął Hans Vanaken. To nie zmniejszyło jednak determinacji Belgów.

Po przerwie na nawodnienie sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie. Amerykanie otrzymali rzut wolny z dość bliskiej odległości do bramki. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Malik Tillman. Po jego strzale futbolówka odbiła się od głowy jednego z defensorów, przez co Courtois nie miał szans na udaną interwencję.

Remis nie utrzymał się jednak przesadnie długo. Raptem 2 minuty później dośrodkowanie w pole karne ponownie odnalazło De Ketelaere'a. Ten uderzył głową, ponownie zapewniając swojej ekipie prowadzenie.

Druga odsłona rozpoczęła się od dość wyrównanej walki. Belgowie chcieli za wszelką cenę rozstrzygnąć losy spotkania, natomiast reprezentanci USA zaciekle walczyli o ponowne wyrównanie wyniku.

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Przełamanie nastąpiło w 57. minucie. Do piłki będącej przed polem karnym wyszedł Matt Freese. Bramkarz Amerykanów fatalnie wykalkulował jednak sytuację, dzięki czemu prostego gola zdobył Hans Vanaken. Ta sytuacja kompletnie rozbiła reprezentantów USA. Chwilę później murawę opuścił kontuzjowany Christian Pulisic.

Amerykanie wciąż próbowali powrócić do meczu, jednak świetnie dysponowani Belgowie do końca spotkania uniemożliwiali im zdobycie bramki kontaktowej. Co więcej, w 93. minucie czwartego gola dla Belgów zdobył wprowadzony z ławki rezerwowych Romelu Lukaku. Tym sposobem reprezentanci ostatniego gospodarza mundialu pożegnali się z imprezą na poziomie 1/8 finału.

Statystyki meczu USA 1 - 4 Belgia Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 7 15 Strzały celne 2 7 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 0 4 Ataki 120 93

Kadr z meczu USA - Belgia Jane Gershovich/ISI Photos Getty Images

Kadr z meczu USA - Belgia David Ramos Getty Images

Kadr z meczu USA - Belgia Carl Recine Getty Images





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