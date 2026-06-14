"Kopciuszek" trafił hegemona. Szalone sceny na mundialu. Padło osiem goli

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Niemcy rozbiły 7:1 Curacao w pierwszym meczu grupy E. Najbardziej magiczny fragment spotkania zamknął się w 17 minutach - tak długo utrzymywał się bramkowy remis. Dopiero potem w Houston rozpętała się bezwzględna strzelanina. Ostatecznie do sensacji nie doszło, ale absolutny debiutant w finałach MŚ kończy ten mecz z dwoma niebywałymi rekordami, które mogą pozostać niepobite przez lata.

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Bywa tak, że takie mecze elektryzują kibiców nie mniej niż starcie gigantów. W Houston naprzeciw siebie stanęli czterokrotni mistrzowie świata i absolutni debiutanci. Ci pierwsi z ryzykiem kompromitacji na oczach świata, ci drudzy skazywani na spektakularną zagładę.

Na długo przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, że w tym spotkaniu ustanowione zostaną dwa rekordy wszech czasów. Curacao to najmniejsze państwo pod względem liczby ludności (158 tys.), które wzięło udział w finałach MŚ. Z kolei Dick Advocaat od dzisiaj jest najstarszym selekcjonerem, jaki kiedykolwiek poprowadził drużynę na mundialu. W kronikach zapisał się w wieku 78 lat i 260 dni.

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Jeśli ktoś liczył na sensację, to musiał poczuć się rozczarowany już w 6. minucie. Po wymianie piłki z Florianem Wirtzem technicznie przy słupku przymierzył Felix Nmecha i było 1:0. Stojący między słupkami Eloy Room nawet nie podjął interwencji.

Ale dokładnie kwadrans później stało się to, co kibice kochają najbardziej - "kopciuszek" skarcił faworyta. W kronikach futbolu zapisał się Livano Comenencia. Huknął z 15 metrów lewą nogą najmocniej, jak umiał. Rykoszet lekko zmylił wracającego do niemieckiej bramki po dwóch latach Manuela Neuera i mieliśmy remis.

Radość ekipy z Karaibów była szalona, ale potem do siatki trafiali już tylko Niemcy. Przed przerwą uczynili to jeszcze dwukrotnie. Najpierw centrę z kornera na gola strzałem głową zamienił Nico Sclotterbeck (pierwsze trafienie w drużynie narodowej), a już w doliczony czasie niezawodnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Kai Havertz.

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Cokolwiek przed drugą połową mówił swoim podopiecznym w szatni Advocaat, nie odniosło to pożądanego rezultatu. Ledwie dwie minuty po wznowieniu gry "Die Mannschaft" podwyższyła prowadzenie na 4:1. Tym razem z okolic narożnika pola bramkowego do siatki trafił Jamal Musiala.

Niedługo potem piłka ponownie znalazła się w niemieckiej bramce. Arbiter słusznie gola jednak nie uznał. Ofsjad w tej sytuacji nie podlegał dyskusji.

Pierwszoplanową postacią ostatniej fazy spotkania okazał się wprowadzony z ławki Deniz Undav. Najpierw zaliczył asystę przy bramce Nathaniela Browna, a następnie sam wykończył składną akcję całego zespołu. Debiutantów dobił jeszcze Havertz, ustalając końcowy wynik na 7:1.

W globalnym czempionacie to dla Niemiec najbardziej spektakularny triumf od 2014 roku. W półfinale dokładnie takim samym rezultatem rozgromili wówczas Brazylię. Kilkadziesiąt godzin później sięgnęli po ostatni jak do tej pory tytuł mistrza świata.

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Mistrzostwa Świata
1 kolejka
14.06.2026
19:00
Zakończony
Felix Nmecha
6'
Nico Schlotterbeck
38'
Kai Havertz
45+-5' (k.) , 88'
Jamal Musiala
47'
Nathaniel Brown
68'
Deniz Undav
78'
Livano Comenencia
21'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Niemcy
Curaçao
Rezerwowi

Statystyki meczu

Niemcy
7 - 1
Curaçao
Posiadanie piłki
61%
39%
Strzały
26
8
Strzały celne
12
2
Strzały niecelne
6
6
Strzały zablokowane
8
0
Ataki
101
56
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