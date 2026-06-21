W 2024 roku Hizpanie zostali mistrzami Europy, a ich największym atutem w turnieju byłuy znakomicie funkcjonujące skrzydła. Wówczas Lamine Yamal i Nico Williams prezentowali szczyt swojej formy.

W pierwszym meczu na mundialu Luis de la Fuente w pierwszej jedenastce nie mógł żadnego z wyżej wymienionych. Obaj borykali się bowiem z urazami, które nie zostały jeszcze w pełni wyleczone. Poza tym, Nico Williams stracił bardzo wiele ze swojej dyspozycji sprzed dwóch lat.

Głównie brak Lamine'a Yamala sprawił, że mecz z Cabo Verde zakończył się kompromitującym remisem.

Skrzydła nadal mogą być jednak kluczowym elementem reprezentacji Hiszpanii. Do tej pory selekcjoner nie mógł ich odpowiednio wyeksponować, ale to już koniec ograniczeń. Luis de la Fuente potwierdził, że Lamine Yamal czuje się dobrze. Można spodziewać się tego, że w sporkaniu z Arabią Saudyjską znajdzie się on w pierwszym składzie.

Wcześniej Luis de la Fuente zapowiedział, że w drugiej kolejce Lamine Yamal zagra ok. 60 minut. To potwierdza, że selekcjoner przewiduje wystawienie go w pierwszym składzie.

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- Jeśli chodzi o Lamine'a Yamala, czuje się dobrze. Najważniejsze jest to, że wrócił i ma ogromną chęć zrobić coś ważnego - mówi teraz Luis de la Fuente.

Lamine Yamal może nie być jedynym piłkarzem, który znajdzie się w pierwszym składzie na Arabię Saudyjską, choć w pierwszej kolejce został posadzony na ławce. Innym takim zawodnikiem prawdopodobnie będzie Dani Olmo, czyli zawodnik również mogący grać na lewym skrzydle.

Dani Olmo mógłby atakować z lewego sektora i schodzić do środka, tworząc na skrzydle miejsce dla ofensywnie usposobionego Marka Cucurelli - jego wejścia w stylu Jordiego Alby były w meczu z Cabo Verde najgroźniejszym elementem ataków reprezentacji Hiszpanii, więc pewnie warto znowu je wykorzystać.

Hiszpania nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. W meczu z Arabią Saudyjską będzie liczyć się dla niej tylko zwycięstwo. Jego brak oznaczałby bowiem, że walka o pierwsze miejsce w grupie stałaby się mocno skomplikowana.

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP

Lamine Yamal JOSEP LAGO AFP





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