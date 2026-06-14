Kontuzja Yamala. Co z mundialem? Selekcjoner ujawnia dzień przed meczem

Lamine Yamal opuścił końcówkę sezonu w barwach Barcelony z powodu kontuzji. Mistrzowski tytuł w El Clasico drużyna Flicka zapewniła sobie już bez niego.

W pewnym momencie pod znakiem zapytania stanął udział gwiazdowa w fazie grupowej mundialu. Szybko jednak okazało się, że Yamal najprawdopodobniej w niej zagra. Nie wiadomo było jednak, czy już od pierwszego meczu.

Yamal gotowy do gry. Selekcjoner zdradza przed meczem z Cabo Verde

Dzień przed pierwszym spotkaniem Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka selekcjoner Luis de la Fuente zabrał głos w sprawie. Trener zdradził, że Yamal jest gotowy do gry. Nie wiadomo jednak, czy wyjdzie w pierwszym składzie.

- Postępujemy zgodnie z zaleceniami sztabu medycznego FC Barcelony i naszego. Twierdzą, że jutro będzie gotowy do gry bez żadnych problemów, ale nie jest gotowy na 90 minut - mówił Luis de la Fuente.

- Jest w idealnym stanie, żeby zagrać kilka minut, a lekarze zgadzają się z tą decyzją - dodał selekcjoner Hiszpanów.

Jak widać, selekcjoner Hiszpanii mówi o "kilku minutach". Ta wypowiedź może sugerować, że Lamine Yamal w pierwszym spotkaniu pojawi się raczej jako rezerwowy. Luis de la Fuente z pewnością chce uniknąć zbędnego ryzyka.

Yamal przed szansą na dokonanie czegoś niesamowitego. "Przejść grę" w wieku 18 lat

Brawura w tym przypadku jest zupełnie niepotrzebna. Pierwszym rywalem Hiszpanii będzie Cabo Verde, czyli rywal, który nie powinien sprawić mistrzom Europy żadnego problemu.

Lamine Yamal jest jednym z tych piłkarzy, na których występy podczas tego mundialu kibice czekają najmocniej. Gwiazdor Barcelony staje przed szansą, aby już w wieku 18 lat do mistrzostwa Europy dorzucić mistrzostwo świata, co byłoby osiągnięciem bez precedensu.

Lamine Yamal do tej pory rozegrał 25 meczów w barwach narodowych. Zdobył w nich 6 goli. Szczególnie mocno w pamięci kibiców pozostał ten strzelony Francji w półfinale Euro 2024.

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Lamine Yamal GUILLERMO MARTINEZ AFP

Lamine Yamal Urbanandsport AFP





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