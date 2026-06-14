Kontuzja Yamala. Co z mundialem? Selekcjoner ujawnia dzień przed meczem
Pierwszym rywalem reprezentacji Hiszpanii na mundialu będzie Republika Zielonego Przylądka. Teoretycznie La Furia Roja mogłaby więc pozwolić sobie na oszczędzenie Lamine'a Yamala, który wraca po dłuższej kontuzji. Teraz selekcjoner mistrzów Europy ujawnił jednak, że nie będzie takiej potrzeby. Wiele wskazuje na to, że gwiazdor Barcelony wybiegnie na murawę w tym spotkaniu.
Lamine Yamal opuścił końcówkę sezonu w barwach Barcelony z powodu kontuzji. Mistrzowski tytuł w El Clasico drużyna Flicka zapewniła sobie już bez niego.
W pewnym momencie pod znakiem zapytania stanął udział gwiazdowa w fazie grupowej mundialu. Szybko jednak okazało się, że Yamal najprawdopodobniej w niej zagra. Nie wiadomo było jednak, czy już od pierwszego meczu.
Yamal gotowy do gry. Selekcjoner zdradza przed meczem z Cabo Verde
Dzień przed pierwszym spotkaniem Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka selekcjoner Luis de la Fuente zabrał głos w sprawie. Trener zdradził, że Yamal jest gotowy do gry. Nie wiadomo jednak, czy wyjdzie w pierwszym składzie.
- Postępujemy zgodnie z zaleceniami sztabu medycznego FC Barcelony i naszego. Twierdzą, że jutro będzie gotowy do gry bez żadnych problemów, ale nie jest gotowy na 90 minut - mówił Luis de la Fuente.
- Jest w idealnym stanie, żeby zagrać kilka minut, a lekarze zgadzają się z tą decyzją - dodał selekcjoner Hiszpanów.
Jak widać, selekcjoner Hiszpanii mówi o "kilku minutach". Ta wypowiedź może sugerować, że Lamine Yamal w pierwszym spotkaniu pojawi się raczej jako rezerwowy. Luis de la Fuente z pewnością chce uniknąć zbędnego ryzyka.
Yamal przed szansą na dokonanie czegoś niesamowitego. "Przejść grę" w wieku 18 lat
Brawura w tym przypadku jest zupełnie niepotrzebna. Pierwszym rywalem Hiszpanii będzie Cabo Verde, czyli rywal, który nie powinien sprawić mistrzom Europy żadnego problemu.
Lamine Yamal jest jednym z tych piłkarzy, na których występy podczas tego mundialu kibice czekają najmocniej. Gwiazdor Barcelony staje przed szansą, aby już w wieku 18 lat do mistrzostwa Europy dorzucić mistrzostwo świata, co byłoby osiągnięciem bez precedensu.
Lamine Yamal do tej pory rozegrał 25 meczów w barwach narodowych. Zdobył w nich 6 goli. Szczególnie mocno w pamięci kibiców pozostał ten strzelony Francji w półfinale Euro 2024.