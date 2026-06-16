Kontuzja u giganta. Wielki pech przed mundialem, jest już nazwisko zastępcy

Anglicy po wielu latach posuchy chcą wreszcie triumfować w międzynarodowej imprezie. Wyspiarze na każdy turniej wybierają się z ambitnymi celami, jednak wciąż nie dorzucili żadnego znaczącego trofeum od 1966 roku. Tym razem "Synów Albionu" prowadzi Thomas Tuchel, na którym ciąży dodatkowa presja z powodu kontrowersyjnych dla kibiców oraz ekspertów powołań. Niemiec podziękował na przykład Philowi Fodenowi, Harry'emu Maguire'owi czy Cole'owi Palmerowi.

Jakby tego było mało, dziś obywatel naszych zachodnich sąsiadów oficjalnie pogodził się z tym, że podczas czerwcowo-lipcowej imprezy nie skorzysta z jednego ze swoich wybrańców. Ogromny pech spotkał Tino Livramento. 23-latek opuści zmagania, ponieważ odezwał się u niego uraz łydki. Informację potwierdziła już krajowa federacja. Dodatkowo o przykrej sytuacji rozpisują się brytyjskie media. I zwracają oni uwagę na fakt, iż wspomniana część ciała dokuczała piłkarzowi podczas sezonu ligowego.

Tino Livramento nie zagra na mundialu. Trevol Chalobah na ratunek

"Uważa się, że obrońca Newcastle doznał kontuzji łydki podczas treningu, z dala od kamer. Choć uraz nie jest zbyt poważny, podjęto decyzję, że nie zagra w żadnym turnieju" - napisał Rob Dorsett ze Sky Sports. Nazwisko zastępcy działacze ujawnili natychmiastowo. "Witamy ponownie w składzie Trzech Lwów, Trevoh Chalobah" - ogłosili w mediach społecznościowych. Dla Anglików to szczęście w nieszczęściu, iż uraz Tino Livramento przytrafił się akurat w takim momencie. Zmian można dokonywać tylko do 24 godzin przed pierwszym spotkaniem.

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"Gdyby Livramento nabawił się kontuzji dzień lub dwa później, Anglia byłaby zmuszona grać na tych mistrzostwach świata w składzie 25 zawodników" - wyjaśnił wcześniej wspomniany dziennikarz. "Takim zastępcą może zostać wyłącznie zawodnik, który znajdował się w tymczasowym, 55-osobowym składzie danego kraju, który musiał zostać zgłoszony do FIFA na kilka tygodni przed ostatecznym składem składającym się z 26 zawodników" - dodał. Dlatego właśnie wybór padł na gracza Chelsea.

Wyspiarze na inaugurację zmierzą się w środę o 22:00 z Chorwacją. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Thomas Tuchel, trener reprezentacji Anglii AFP

Tino Livramento przy piłce Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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