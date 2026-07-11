Kontuzja Courtois i katastrofa Belgów. Wiadomo co się stało, gwiazdor przemówił

Reprezentacja Belgii po rozgromieniu drużyny USA 4:1 w 1/8 finału mundialu 2026 nie zdołała pójść za ciosem w kolejnej rundzie turnieju i odpadła ze zmagań po piątkowej porażce z Hiszpanią 1:2.

Gola na wagę triumfu "La Furia Roja" zdobył późno, bo w 88. minucie Mikel Merino, który wykorzystał błąd bramkarza "Czerwonych Diabłów" Senne Lammensa. Ten między słupkami zaś pojawił się w trybie awaryjnym...

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Mundial 2026: Courtois przemówił ws. kontuzji. "Mogłem zostać w bramce"

Pierwotnie w wyjściowej jedenastce Belgów widniał - tak jak i w trakcie poprzednich występów "Les Diables Rouges" na MŚ - Thibaut Courtois, ale gracz na co dzień występujący w Realu Madryt w drugiej połowie doznał urazu i ostatecznie opuścił murawę w 71. minucie.

Od razu pojawiły się pytania o to, jak poważna może być kontuzja 34-latka - i wsłuchując się w jego pomeczową wypowiedź można dojść do wniosku, że raczej nie powinien go czekać przesadnie długi rozbrat z futbolem.

"Czułem duży ból w mięśniu czworogłowym, ale nie miałem problemu z tym, by pozostać między słupkami - kłopotem były jedynie dalekie wykopy" - stwierdził futbolista cytowany na portalu X przez Fabrizio Romano.

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"Koniec końców jednak selekcjoner zdecydował się mnie zdjąć. Nie miałem z tym problemu, bo drużyna jest ponad wszystkim innym" - podkreślił Courtois. Mimo wszystko warto będzie jednak poczekać na dokładniejsze badania bramkarza, które rozwieją wszelkie wątpliwości co do stanu jego zdrowia.

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MŚ 2026: Hiszpanie zagrają o finał z Francją

Tymczasem pogromcy Belgów, Hiszpanie, mogą się już szykować do kolejnego wielkiego wyzwania na mundialu - w półfinale zmierza się oni z Francją, a pierwszy gwizdek w tym przypadku wybrzmi dokładnie o 21.00 14 lipca.

"Czerwone Diabły" o stawkę zagrają dopiero jesienią w Lidze Narodów UEFA - i co ciekawe "Les Bleus" będą wówczas jednymi z ich rywali, obok Włochów i Turków. Rudi Garcia i jego podopieczni bez dwóch zdań woleliby jednak stanąć naprzeciw Francuzów znacznie szybciej...

Thibaut Courtois PAUL ELLIS AFP

Thibaut Courtois Emilee Chinn AFP

Thibaut Courtois JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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