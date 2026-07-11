Kontuzja Courtois i katastrofa Belgów. Wiadomo co się stało, gwiazdor przemówił
10 lipca reprezentacja Belgii pożegnała swoje marzenia o - przynajmniej - przedarciu się do półfinału mistrzostw świata 2026. "Czerwone Diabły" uległy bowiem 1:2 Hiszpanii, a gol na wagę zwycięstwa padł po poważnym błędzie Senne Lammensa, który musiał zastąpić awaryjnie w bramce Thibauta Courtoisa. Gracz Realu Madryt doznał bowiem w trakcie meczu urazu - i wiadomo już, co konkretnie dolega doświadczonemu golkiperowi.
Reprezentacja Belgii po rozgromieniu drużyny USA 4:1 w 1/8 finału mundialu 2026 nie zdołała pójść za ciosem w kolejnej rundzie turnieju i odpadła ze zmagań po piątkowej porażce z Hiszpanią 1:2.
Gola na wagę triumfu "La Furia Roja" zdobył późno, bo w 88. minucie Mikel Merino, który wykorzystał błąd bramkarza "Czerwonych Diabłów" Senne Lammensa. Ten między słupkami zaś pojawił się w trybie awaryjnym...
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Pierwotnie w wyjściowej jedenastce Belgów widniał - tak jak i w trakcie poprzednich występów "Les Diables Rouges" na MŚ - Thibaut Courtois, ale gracz na co dzień występujący w Realu Madryt w drugiej połowie doznał urazu i ostatecznie opuścił murawę w 71. minucie.
Od razu pojawiły się pytania o to, jak poważna może być kontuzja 34-latka - i wsłuchując się w jego pomeczową wypowiedź można dojść do wniosku, że raczej nie powinien go czekać przesadnie długi rozbrat z futbolem.
"Czułem duży ból w mięśniu czworogłowym, ale nie miałem problemu z tym, by pozostać między słupkami - kłopotem były jedynie dalekie wykopy" - stwierdził futbolista cytowany na portalu X przez Fabrizio Romano.
"Koniec końców jednak selekcjoner zdecydował się mnie zdjąć. Nie miałem z tym problemu, bo drużyna jest ponad wszystkim innym" - podkreślił Courtois. Mimo wszystko warto będzie jednak poczekać na dokładniejsze badania bramkarza, które rozwieją wszelkie wątpliwości co do stanu jego zdrowia.
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Tymczasem pogromcy Belgów, Hiszpanie, mogą się już szykować do kolejnego wielkiego wyzwania na mundialu - w półfinale zmierza się oni z Francją, a pierwszy gwizdek w tym przypadku wybrzmi dokładnie o 21.00 14 lipca.
"Czerwone Diabły" o stawkę zagrają dopiero jesienią w Lidze Narodów UEFA - i co ciekawe "Les Bleus" będą wówczas jednymi z ich rywali, obok Włochów i Turków. Rudi Garcia i jego podopieczni bez dwóch zdań woleliby jednak stanąć naprzeciw Francuzów znacznie szybciej...