Kontuzja brazylijskiej gwiazdy, są nowe wieści. Wszystko przed hitem mundialu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Brazylii w fazę pucharową mundialu 2026 weszła poważnie osłabiona - nieco wcześniej bowiem kontuzji doznał Raphinha, ważny dla układanki selekcjonera Carlo Ancelottiego gracz. "Canarinhos" niebawem zmierzą się z groźną Norwegią, a tymczasem w kwestii piłkarza na co dzień związanego z Barceloną nadeszły kluczowe wieści.

Vinicius Junior i Raphinha w strojach Brazylii na boisku podczas meczu MŚ 2026, rozmawiają w trakcie gry.
Vinicius Junior i Raphinha w trakcie MŚ 2026Jean CatuffeAFP

Reprezentacja Brazylii zaczęła mistrzostwa świata 2026 "z wysokiego C" - meczem z Marokiem, który zakończył się remisem 1:1. Potem "Canarinhos" nie mieli jednak już większych kłopotów z kolejnymi rywalami.

Podopieczni Ancelottiego najpierw ograli 3:0 Haiti, a później przy takim samym stosunku goli zatriumfowali też nad Szkocją. Niestety podczas spotkania z "Grenadierami" z Karaibów doszło do poważnego osłabienia brazylijskiej drużyny.

Już w pierwszej połowie zmagań przeciw Haitańczykom murawę musiał opuścić Raphinha - jak się okazało, naderwał on ścięgno udowe i to w prawej nodze. Jest to o tyle istotne, że skrzydłowy już wcześniej miał problemy zdrowotne dotyczące tej części ciała.

29-latek opuścił więc potem współzawodnictwo przeciwko "Tartan Army", a następnie nie grał też już w 1/16 finału przeciwko Japonii. Teraz przed kadrą z Ameryki Południowej nowe wyzwanie - mecz przeciw przewodzonej przez Erlinga Haalanda Norwegii, a tymczasem w sprawie Raphinhi nadeszły naprawdę intrygujące informacje.

Najpierw hat-trick, a potem musiał przejść na bramkę. Najbardziej szalony mecz Kane'a

MŚ 2026: Raphinha wraca do zdrowia, ale czas ucieka przed kolejnym meczem. W czwartek kluczowy moment

Jak donosi bowiem Joaquim Piera z "Diario Sport" futbolista we wtorek powrócił już do trenowania na boisku w kompleksie Red Bull New York. "Obecnie znajduje się w ostatniej fazie rehabilitacji poprzedzającej otrzymanie zgody na treningi pod okiem Carlo Ancelottiego" - stwierdził autor.

Jego występ przeciw "Wikingom" ma być wciąż wątpliwy, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść podczas czwartkowej sesji ćwiczeń, kiedy Raphinha podda się odpowiednim testom pod kątem potencjalnego powrotu na najwyższe obroty.

Sensacyjne ustalenia ws. Messiego. Podejrzenia potwierdzone. Dowody są żelazne

Mundial 2026: Brazylia i Norwegia zmierzą się znowu na MŚ po 28 latach przerwy

Mecz Brazylia - Norwegia odbędzie się dokładnie 5 lipca o godz. 22.00 czasu polskiego. Dla "Canarinhos" będzie to okazja do rewanżu na rywalach ze Skandynawii za mundialową porażkę z roku 1998, kiedy to Norwegowie wygrali z nimi 2:1 w trakcie fazy grupowej.

Zobacz również:

Manuel Neuer
Mundial

Neuer przemówił po mundialu, to koniec. "Rozczarowanie nie do opisania"

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz ubrany w różowy strój sportowy z numerem 11 stoi na murawie stadionu, podciąga koszulkę do góry pokazując fragment brzucha, w tle rozmazane postaci innych zawodników oraz trybuny z kibicami.
RaphinhaOli ScarffAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z opaską kapitańską prowadzi piłkę podczas meczu na zielonej murawie, w tle widoczni inni zawodnicy i stadionowe trybuny.
RaphinhaMATTHIEU MIRVILLEAFP
Raphinha
RaphinhaJOSE BRETONAFP


Norwegowie nadal w grze na mundialu. Czy sięgną po medal? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja