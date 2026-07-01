Kontuzja brazylijskiej gwiazdy, są nowe wieści. Wszystko przed hitem mundialu
Reprezentacja Brazylii w fazę pucharową mundialu 2026 weszła poważnie osłabiona - nieco wcześniej bowiem kontuzji doznał Raphinha, ważny dla układanki selekcjonera Carlo Ancelottiego gracz. "Canarinhos" niebawem zmierzą się z groźną Norwegią, a tymczasem w kwestii piłkarza na co dzień związanego z Barceloną nadeszły kluczowe wieści.
Reprezentacja Brazylii zaczęła mistrzostwa świata 2026 "z wysokiego C" - meczem z Marokiem, który zakończył się remisem 1:1. Potem "Canarinhos" nie mieli jednak już większych kłopotów z kolejnymi rywalami.
Podopieczni Ancelottiego najpierw ograli 3:0 Haiti, a później przy takim samym stosunku goli zatriumfowali też nad Szkocją. Niestety podczas spotkania z "Grenadierami" z Karaibów doszło do poważnego osłabienia brazylijskiej drużyny.
Już w pierwszej połowie zmagań przeciw Haitańczykom murawę musiał opuścić Raphinha - jak się okazało, naderwał on ścięgno udowe i to w prawej nodze. Jest to o tyle istotne, że skrzydłowy już wcześniej miał problemy zdrowotne dotyczące tej części ciała.
29-latek opuścił więc potem współzawodnictwo przeciwko "Tartan Army", a następnie nie grał też już w 1/16 finału przeciwko Japonii. Teraz przed kadrą z Ameryki Południowej nowe wyzwanie - mecz przeciw przewodzonej przez Erlinga Haalanda Norwegii, a tymczasem w sprawie Raphinhi nadeszły naprawdę intrygujące informacje.
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Jak donosi bowiem Joaquim Piera z "Diario Sport" futbolista we wtorek powrócił już do trenowania na boisku w kompleksie Red Bull New York. "Obecnie znajduje się w ostatniej fazie rehabilitacji poprzedzającej otrzymanie zgody na treningi pod okiem Carlo Ancelottiego" - stwierdził autor.
Jego występ przeciw "Wikingom" ma być wciąż wątpliwy, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść podczas czwartkowej sesji ćwiczeń, kiedy Raphinha podda się odpowiednim testom pod kątem potencjalnego powrotu na najwyższe obroty.
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Mecz Brazylia - Norwegia odbędzie się dokładnie 5 lipca o godz. 22.00 czasu polskiego. Dla "Canarinhos" będzie to okazja do rewanżu na rywalach ze Skandynawii za mundialową porażkę z roku 1998, kiedy to Norwegowie wygrali z nimi 2:1 w trakcie fazy grupowej.