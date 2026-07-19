Koniec wyczekiwania. Wszystko jasne. W takich składach zagrają finaliści
"Nadszedł dzień dzisiejszy". Takimi słowami zwrócił się do kibiców na vlogu Łączy Nas Piłka Kamil Grosicki w poprzedniej dekadzie. Podobnie mogliby powiedzieć Lionel Scaloni i Luis de la Fuente. Obaj stanęli bowiem przed wyzwaniem złożenia "jedenastek" na finał mistrzostw świata 2026. Efekty tych rozważań poznaliśmy na półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem. Jest jedna niespodzianka po stronie Argentyny.
Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczęły się od starcia Meksyku z RPA. Na Aztece wygrali Meksykanie. Po rozegraniu kolejnych 102 meczów dotarliśmy już do momentu, na który wszyscy czekali. Mowa oczywiście o wielkim finale i grze o upragnione trofeum dla najlepszej drużyny świata.
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Na przestrzeni całej imprezy najlepsze były zespoły Hiszpanii i Argentyny. Bez wątpienia jednak trudniejszą drogę do finału miała "La Furia Roja". Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente w fazie pucharowej pokonywał kolejno: Austrię, Portugalię, Belgię oraz w ostatnim meczu Francuzów.
Znamy składy na finał mistrzostw świata
Argentyna wyrzuciła z turnieju: Republikę Wysp Zielonego Przylądka, Egipt, Szwajcarię oraz Anglię. Ostatecznie przed finałem nieznaczną przewagę dawano Hiszpanom. Na 90 minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego Slavko Vincicia poznaliśmy składy desygnowane do gry przez obu selekcjonerów.
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Skład Hiszpanii na finał MŚ: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo; Alex Baena, Mikel Oyarzabal oraz Lamine Yamal.
Skład Argentyny na finał MŚ: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Enzo Fernandez; Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Nico Gonzalez; Julian Alvarez i Lionel Messi.
Jesteśmy więc świadkami dwóch koncepcji. Hiszpanie postawili na mocne skrzydła, a z kolei selekcjoner Argentyny zdecydował się zagęścić środek pola. Która z tych wizji wygra? O tym przekonamy się po godzinie 22:30. Start meczu o 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.