Koniec wyczekiwania. Wszystko jasne. W takich składach zagrają finaliści

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczęły się od starcia Meksyku z RPA. Na Aztece wygrali Meksykanie. Po rozegraniu kolejnych 102 meczów dotarliśmy już do momentu, na który wszyscy czekali. Mowa oczywiście o wielkim finale i grze o upragnione trofeum dla najlepszej drużyny świata.

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Na przestrzeni całej imprezy najlepsze były zespoły Hiszpanii i Argentyny. Bez wątpienia jednak trudniejszą drogę do finału miała "La Furia Roja". Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente w fazie pucharowej pokonywał kolejno: Austrię, Portugalię, Belgię oraz w ostatnim meczu Francuzów.

Znamy składy na finał mistrzostw świata

Argentyna wyrzuciła z turnieju: Republikę Wysp Zielonego Przylądka, Egipt, Szwajcarię oraz Anglię. Ostatecznie przed finałem nieznaczną przewagę dawano Hiszpanom. Na 90 minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego Slavko Vincicia poznaliśmy składy desygnowane do gry przez obu selekcjonerów.

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Skład Hiszpanii na finał MŚ: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo; Alex Baena, Mikel Oyarzabal oraz Lamine Yamal.

Skład Argentyny na finał MŚ: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Enzo Fernandez; Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Nico Gonzalez; Julian Alvarez i Lionel Messi.

Jesteśmy więc świadkami dwóch koncepcji. Hiszpanie postawili na mocne skrzydła, a z kolei selekcjoner Argentyny zdecydował się zagęścić środek pola. Która z tych wizji wygra? O tym przekonamy się po godzinie 22:30. Start meczu o 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

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Finał między drużyną hiszpańską a Argentyną odbędzie się 19 lipca 2026 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego Fotoarena materiały promocyjne





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