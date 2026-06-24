Koniec spekulacji. Ostateczny komunikat FIFA. Oni wchodzą do 1/16 finału MŚ

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Im bliżej końca fazy grupowej mundialu, tym więcej zapytań ze strony kibiców. W decydującym momencie każdy chce mieć pewność, na jakich zasadach drużyny z trzecich miejsc w poszczególnych grupach awansują do 1/16 finału. Niezorientowanym naprzeciw wychodzi FIFA. W środowy wieczór w mediach społecznościowych światowej federacji ukazał się komunikat w tym temacie. Procedura budowania tzw. małej tabeli została przedstawiona w klarowny sposób.

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Gianni Infantino, szef FIFAHarry Langer/DeFodi ImagesNewspix.pl

Tak rozbudowanego mundialu nie mieliśmy jeszcze nigdy w historii. Zamiast 32 drużyn od razu aż 48. Uczestnicy rozdzieleni na 12 grup.

Do tego dochodzi dodatkowy mecz w fazie pucharowej (po raz pierwszy1/16 finału). W sumie 104 spotkania w całym turnieju.

FIFA przypomina kluczowe zasady. Te zespoły awansują do 1/16 finału. Osiem z dwunastu

Z każdej grupy wychodzą dwa najlepsze zespoły. Na promocję może też liczyć osiem najlepszych ekip z trzecich miejsc. Wyłoni je dodatkowa tabela. Z imprezą żegnają się cztery najsłabsze teamy z przedostatnich lokat.

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O kolejności zespołów we wspomnianej tabeli decyduje kolejno:

1. Liczba zdobytych punktów.

2. Bilans bramkowy - różnica między golami strzelonymi a straconymi

3. Liczba strzelonych goli

4. Klasyfikacja Fair Play - mniejsza liczba punktów karnych za żółte i czerwone kartki

5. Aktualny ranking FIFA

Z symulacji superkomputera Opta wynika, że do awansu powinny wystarczyć cztery punkty na koncie. Spore szanse na wyjście z grupy dają również trzy "oczka". Warunkiem pozostaje korzystny bilans bramkowy.

Aktualną tabelę drużyn plasujących się na trzecim miejscu w grupie znajdziesz TUTAJ.

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Gianni InfantinoPatrick T. Fallon / AFPEast News
łysy mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi z dłonią opartą o twarz, myśląc lub słuchając, na tle niebieskiej ściany z napisem „SILVER WORLD ECONOMY”
Gianni InfantinoALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP
Gianni Infantino, szef FIFA
Gianni Infantino, szef FIFAAFP


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