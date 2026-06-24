Koniec spekulacji. Ostateczny komunikat FIFA. Oni wchodzą do 1/16 finału MŚ
Im bliżej końca fazy grupowej mundialu, tym więcej zapytań ze strony kibiców. W decydującym momencie każdy chce mieć pewność, na jakich zasadach drużyny z trzecich miejsc w poszczególnych grupach awansują do 1/16 finału. Niezorientowanym naprzeciw wychodzi FIFA. W środowy wieczór w mediach społecznościowych światowej federacji ukazał się komunikat w tym temacie. Procedura budowania tzw. małej tabeli została przedstawiona w klarowny sposób.
Tak rozbudowanego mundialu nie mieliśmy jeszcze nigdy w historii. Zamiast 32 drużyn od razu aż 48. Uczestnicy rozdzieleni na 12 grup.
Do tego dochodzi dodatkowy mecz w fazie pucharowej (po raz pierwszy1/16 finału). W sumie 104 spotkania w całym turnieju.
FIFA przypomina kluczowe zasady. Te zespoły awansują do 1/16 finału. Osiem z dwunastu
Z każdej grupy wychodzą dwa najlepsze zespoły. Na promocję może też liczyć osiem najlepszych ekip z trzecich miejsc. Wyłoni je dodatkowa tabela. Z imprezą żegnają się cztery najsłabsze teamy z przedostatnich lokat.
O kolejności zespołów we wspomnianej tabeli decyduje kolejno:
1. Liczba zdobytych punktów.
2. Bilans bramkowy - różnica między golami strzelonymi a straconymi
3. Liczba strzelonych goli
4. Klasyfikacja Fair Play - mniejsza liczba punktów karnych za żółte i czerwone kartki
5. Aktualny ranking FIFA
Z symulacji superkomputera Opta wynika, że do awansu powinny wystarczyć cztery punkty na koncie. Spore szanse na wyjście z grupy dają również trzy "oczka". Warunkiem pozostaje korzystny bilans bramkowy.
Aktualną tabelę drużyn plasujących się na trzecim miejscu w grupie znajdziesz TUTAJ.