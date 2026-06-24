Koniec spekulacji. Ostateczny komunikat FIFA. Oni wchodzą do 1/16 finału MŚ

Tak rozbudowanego mundialu nie mieliśmy jeszcze nigdy w historii. Zamiast 32 drużyn od razu aż 48. Uczestnicy rozdzieleni na 12 grup.

Do tego dochodzi dodatkowy mecz w fazie pucharowej (po raz pierwszy1/16 finału). W sumie 104 spotkania w całym turnieju.

FIFA przypomina kluczowe zasady. Te zespoły awansują do 1/16 finału. Osiem z dwunastu

Z każdej grupy wychodzą dwa najlepsze zespoły. Na promocję może też liczyć osiem najlepszych ekip z trzecich miejsc. Wyłoni je dodatkowa tabela. Z imprezą żegnają się cztery najsłabsze teamy z przedostatnich lokat.

O kolejności zespołów we wspomnianej tabeli decyduje kolejno:

1. Liczba zdobytych punktów.

2. Bilans bramkowy - różnica między golami strzelonymi a straconymi

3. Liczba strzelonych goli

4. Klasyfikacja Fair Play - mniejsza liczba punktów karnych za żółte i czerwone kartki

5. Aktualny ranking FIFA

Z symulacji superkomputera Opta wynika, że do awansu powinny wystarczyć cztery punkty na koncie. Spore szanse na wyjście z grupy dają również trzy "oczka". Warunkiem pozostaje korzystny bilans bramkowy.

Aktualną tabelę drużyn plasujących się na trzecim miejscu w grupie znajdziesz TUTAJ.

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Gianni Infantino Patrick T. Fallon / AFP East News

Gianni Infantino ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Gianni Infantino, szef FIFA AFP





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP