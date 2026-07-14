Koniec spekulacji. Jest pilny komunikat FIFA. Kluczowa decyzja ws. Marciniaka

"Biało-Czerwoni" nie zakwalifikowali się do tegorocznego mundialu, ale polscy kibice i tak na brak emocji nie mogą narzekać. Od początku turnieju trzymają kciuki za Szymona Marciniaka. Plan był prosty - potwierdzić światową klasę w fazie grupowej, a potem zajść możliwie najdalej.

Pierwsza część tego projektu została zrealizowana. Polak poprowadził w zasadniczej części imprezy dwa spotkania: Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1). Za oba zebrał wysokie oceny, mimo że długo dyskutowano brak decyzji o pokazaniu czerwonej kartki Lionelowi Messiemu.

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Szymon Marciniak czekał na tę decyzję. FIFA wybrała. Oto arbiter półfinału Anglia - Argentyna

W dwóch odsłonach rozjemca z Płocka sięgał po żółtą kartkę w sumie siedmiokrotnie. Nie wykluczył nikogo z gry. Nie podyktował też rzutu karnego. Raz podbiegał do monitora VAR.

Marciniak nie został wyznaczony do żadnego meczu fazy pucharowej. Bez jego udziału odbyła się 1/16, 1/8 i 1/4 finału. I był to znakomity układ. To oznaczało, że FIFA najprawdopodobniej rezerwuje dla Polaka jedno ze spotkań medalowych.

Im dłużej brakowało naszego rodaka w obsadzie kolejnych szczebli rywalizacji, tym łatwiej było uwierzyć, że będziemy świadkami wydarzenia historycznego - czyli drugiego finału MŚ z tym samym arbitrem w roli głównodowodzącego. W 2022 roku Marciniak gwizdał w meczu o złoto w Katarze. Po epickim starciu Argentyna pokonała Francję w serii rzutów karnych.

Na finiszu wyścigu o mistrzostwo świata AD 2026 sędziowska komórka FIFA odkrywa karty stopniowo. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego ogłoszono, że półfinał Francja - Hiszpania poprowadzi Ivan Barton z Salwadoru. Do obsadzenia pozostawała konfrontacja Anglia - Argentyna. Tu ostatecznie wybór padł na Amerykanina Ismaila Elfatha.

Co to oznacza dla Marciniaka? Na stole pozostają trzy scenariusze. W tym najmniej pożądanym Polak nie pojawi się już na murawie. Wariant pośredni to mecz o III miejsce. Złotym epilogiem, na który wszyscy czekamy, pozostaje niedzielny finał mundialu.

Plan decydujących gier MŚ 2026:

Półfinały:

14 lipca, Dallas: Francja - Hiszpania (21:00, sędziuje Ivan Barton z Salwadoru)

15 lipca, Atlanta: Anglia - Argentyna (21:00, sędziuje Ismail Elfath z USA)

Mecz o 3. miejsce:

18 lipca, Miami: godz. 23:00

Finał:

19 lipca, New Jersey: godz. 21:00.

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Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak podczas mistrzostw świata A.D. 2026 Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





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